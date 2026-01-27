Cricket Logo
होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़Why does New Zealand want to win the last two matches against India bowling coach said If somewhere near T20 World Cup
भारत से आखिरी दो मैच क्यों जीतना चाहता है न्यूजीलैंड? कोच ने कहा- अगर हम टी20 वर्ल्ड कप में…

भारत से आखिरी दो मैच क्यों जीतना चाहता है न्यूजीलैंड? कोच ने कहा- अगर हम टी20 वर्ल्ड कप में…

संक्षेप:

न्यूजीलैंड टीम अब इंडिया टी20 सीरीज से आगे देख रही है। न्यूजीलैंड के गेंदबाजी कोच जैकब ओरम ने कहा कि हम टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए अपने सर्वश्रेष्ठ स्तर पर पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं।

Jan 27, 2026 07:37 pm ISTMd.Akram विशाखापट्टनम, भाषा
share Share
Follow Us on

न्यूजीलैंड के गेंदबाजी कोच जैकब ओरम ने मंगलवार को उम्मीद जताई कि उनकी टीम मौजूदा टी20 अंतरराष्ट्रीय सीरीज में भारत के हाथों मिली करारी शिकस्त को पीछे छोड़ते हुए अगले महीने होने वाले टी20 वर्ल्ड कप में अपने सर्वश्रेष्ठ स्तर पर पहुंचेगी। भारत में अपनी पहली एकदिवसीय सीरीज जीतने के बाद न्यूजीलैंड की टीम पांच मैचों की सीरीज में काफी उम्मीदों के साथ उतरी थी लेकिन भारतीय शीर्ष क्रम के आक्रामक बल्लेबाजी के सामने वह लय हासिल करने में नाकम रही। टीम सीरीज में 0-3 से पिछड़ रही है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

'जीत और हार से आगे देखना भी जरूरी'

ओरम में बुधवार को खेले जाने वाले चौथे टी20 मैच से पहले संवाददाता सम्मेलन में कहा, ‘‘हम अगर बाकी बचे दोनों मैच जीतने में सफल रहे तो इससे टीम के आत्मविश्वास को मजबूती मिलेगी। मैंने पहले भी कहा था कि कुछ खिलाड़ी चोट और हल्की परेशानियों से वापसी कर रहे हैं, कुछ अपनी व्यक्तिगत लय तलाश रहे हैं, लेकिन मैच जीतना हमेशा अच्छा होता है।” ओरम ने हालांकि स्वीकार किया कि टीम को टी20 सीरीज के नतीजों से आगे सोचते हुए आईसीसी के बड़े टूर्नामेंट पर ध्यान केंद्रित करना होगा। उन्होंने कहा, “एक अच्छी टीम के खिलाफ जीत के बाद अपनी टीम का विजय गीत गाना निश्चित रूप से अच्छा लगेगा, लेकिन साथ ही जीत और हार से थोड़ा आगे जाकर भी देखना जरूरी है।’’ इस पूर्व हरफनमौला ने कहा, ‘‘मैं यहां नतीजों को कमतर नहीं आंक रहा हूं, लेकिन हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हम दीर्घकालिक लक्ष्य और बड़ी तस्वीर पर नजर रखें। इतिहास गवाह है कि न्यूजीलैंड की टीम आईसीसी टूर्नामेंटों में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करती है।’’

ये भी पढ़ें:T20 सीरीज हारने के बाद न्यूजीलैंड ने अपनी टीम से निकाले 2 प्लेयर, बोर्ड का ऐलान

'अगर हम टी20 वर्ल्ड कप 2026 में...'

उन्होंने कहा, ‘‘इस सीरीज के नतीजों के बावजूद अगर हम इससे बेहतर टीम बनकर निकलते हैं और टी20 वर्ल्ड कप 2026 में सुपर-आठ, सेमीफाइनल या फाइनल के आसपास पहुंचते हैं, तो यह हमारे लिए शानदार होगा।’’ उन्होंने कहा, ‘‘ हमें पता है कि भारतीय टीम कितनी मजबूत है। इसलिए हमें दीर्घकालिक लक्ष्य पर नजर बनाए रखनी होगी। यही वजह है कि हम आईसीसी टूर्नामेंटों में अक्सर अच्छा प्रदर्शन कर पाते हैं। अगर फरवरी-मार्च में ऐसा होता है तो यह हमारे लिए बेहतरीन होगा।’’ उन्होंने उम्मीद जताई कि चोट से वापसी कर रहे तेज गेंदबाज लॉकी फर्ग्यूसन की वापसी से टीम के आक्रमण को नया आयाम मिलेगा। ओरम ने कहा, “वह कई तरह की चुनौतियों से निपटेगा। वह गेंदबाजी करेगा, क्षेत्ररक्षण करेगा। हमें उम्मीद है कि वह सीरीज के अंतिम चरण में उपलब्ध रहेगा।”

ये भी पढ़ें:जब तूफानी पारी के बाद अभिषेक शर्मा का बैट चेक करने लगे न्यूजीलैंड के खिलाड़ी

'भारत में लौटकर अच्छा लग रहा है और...'

फर्ग्यूसन ने चोटों से प्रभावित 2025 के बाद राष्ट्रीय टीम में वापसी को लेकर खुशी जताई। उन्होंने कहा, “हां, टीम में वापसी कर बहुत खुश हूं। इस समूह का हिस्सा बनना मुझे पसंद है। भारत में लौटकर भी अच्छा लग रहा है और उम्मीद है कि किसी मोड़ पर योगदान दे सकूं।’’ उन्होंने कहा, ‘‘2025 निश्चित रूप से चुनौतीपूर्ण रहा, लेकिन मैं अभी भी बेहतर बनना चाहता हूं और विश्व स्तर पर प्रदर्शन करना चाहता हूं। विश्व कप की टीम में होना अच्छा लगता है। उससे पहले अभी कुछ चीजें तय होनी बाकी हैं। मैं दुनिया के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों के खिलाफ खुद को परखना चाहता हूं।’’ फर्ग्यूसन ने कहा, ‘‘विश्व क्रिकेट में तेज गेंदबाजों के लिए यह दौर चुनौतीपूर्ण रहा है। रिहैबिलिटेशन (चोट से उबरने की प्रक्रिया) मुश्किल रही है, चोटें भी परेशान करती हैं।’’

ये भी पढ़ें:न्यूजीलैंड से सीरीज जीतते ही भारत ने की पाकिस्तान के वर्ल्ड रिकॉर्ड की बराबरी!

'विश्व कप में हमें अलग तरह की चुनौती मिलेगी'

फर्ग्यूसन ने उम्मीद जताई कि न्यूजीलैंड टी20 सीरीज की हार से उबरकर भारत और श्रीलंका में होने वाले अगले महीने के विश्व कप में अच्छा प्रदर्शन करेगा। उन्होंने कहा, ‘‘भारत में मैदान और पिच काफी अलग-अलग हैं और पिछले पांच-दस साल में वे शानदार हुई हैं। ये बल्लेबाजी के लिए अच्छी होती हैं और गेंदबाजों के लिए चुनौती पेश करती हैं। गेंदबाजों ने भी अपनी कौशल क्षमता को उसी हिसाब से विकसित किया है।’’ उन्होंने कहा, ‘‘भारत फिलहाल अच्छा खेल रहा है, लेकिन विश्व कप में हमें अलग तरह की चुनौती मिलेगी। इसलिए परिस्थितियों के अनुरूप खुद को ढालना अहम होगा।’’

Md.Akram

लेखक के बारे में

Md.Akram
मोहम्मद अकरम, लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रॉड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें खेल और राजनीति की दुनिया में गहरी दिलचस्पी है। अकरम को पत्रकारिता में 8 साल से ज्यादा का अनुभव है। 2016 में अमर उजाला की ओर से पत्रकारिता में डेब्यू किया। 2019 में टाइम्स नाउ से जुड़े और पांच साल यहां रहे। साल 2022 से लाइव हिंदुस्तान का हिस्सा हैं। ओलंपिक, कॉमनवेल्थ, एशियन गेम्स, क्रिकेट वर्ल्ड कप और आईपीएल जैसे इवेंट कवर किए हैं। अकरम ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया से बी.ए. (ऑनर्स) मास मीडिया और आईआईएमसी से पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। और पढ़ें
India vs New Zealand T20 World Cup 2026
लेटेस्ट क्रिकेट न्यूज, Cricket Live score, Asia Cup Schedule, Asia cup Points Table वाले खिलाड़ियों की जानकारी हिंदी में हिंदुस्तान पर |