भारत संग फाइनल से पहले वकार यूनुस ने क्यों की इस पाकिस्तानी स्टार को बाहर करने की मांग?

पाकिस्तान के दिग्गज तेज गेंदबाज रहे वकार यूनुस ने एक पाकिस्तानी स्टार को प्लेइंग इलेवन से बाहर करने की मांग की है। ये खिलाड़ी हैं सैम अयूब जो एशिया कप में 4 बार खाता नहीं खोल पाए। वकार ने यह भी कहा कि अयूब में टैलेंट की कमी नहीं है, उनमें उन्हें पाकिस्तान क्रिकेट का भविष्य दिखता है।

Chandra Prakash Pandey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीFri, 26 Sep 2025 10:43 AM
एशिया कप में रविवार को भारत और पाकिस्तान के बीच फाइनल खेला जाएगा। टूर्नामेंट के करीब 4 दशकों के इतिहास में दोनों टीमें पहली बार फाइनल में भिड़ने जा रही हैं। इस एशिया कप में दोनों देशों की ये तीसरी भिड़ंत होगी। पिछले दोनों मुकाबले में भारत ने जीत हासिल की है। इस बीच पाकिस्तान के पूर्व दिग्गज तेज गेंदबाज वकार यूनुस ने एक पाकिस्तानी स्टार को प्लेइंग इलेवन से बाहर का रास्ता दिखाने की मांग की है।

वकार ने सैम अयूब को प्लेइंग इलेवन से बाहर करने की मांग की है। पाकिस्तानी ऑलराउंडर गुरुवार को बांग्लादेश के खिलाफ सुपर 4 मैच में भी बिना खाता खोले आउट हुए। इस एशिया कप के 6 मैचों में वह 4 बार खाता तक नहीं खोल पाए हैं। 23 साल का ये क्रिकेटर एशिया कप में अब तक सिर्फ 23 रन बनाया है। एक मैच में उसने 21 रन और एक में 2 रन बनाए थे।

सैम अयूब एशिया कप में अब तक जहां बल्ले से बुरी तरह नाकाम रहे हैं, वहीं गेंद से उनका प्रदर्शन काफी अच्छा है। उन्होंने 6 मैचों में अभी तक 8 विकेट लिए हैं। इसके बाद भी वकार यूनुस उन्हें प्लेइंग इलेवन में शामिल करने लायक नहीं मानते।

गुरुवार के मैच में कॉमेंट्री के दौरान वकार ने अयूब की खराब बैटिंग पर चिंता जाहिर की। उन्होंने कहा, 'देखिए, मैंने दूसरी बार डक के बाद कहा था कि इस लड़के को बेंच पर बैठाने की जरूरत है। ऐसा नहीं है कि वह टैलेंटेड नहीं है; वह बहुत टैलेंटेड है। मुझे लगता है कि वह पाकिस्तान क्रिकेट का भविष्य है। लेकिन कभी-कभी जब चीजें आपके हिसाब से नहीं जा रही होती हैं तो आप लगातार नीचे, और नीचे चले जाते हैं। यहां उसके साथ यही हो रहा है। इस दोपहर जब वह फील्ड में आ रहा था तो उसका बॉडी लैंग्वेज बहुत खराब था।'

Asia Cup 2025 India Vs Pakistan Saim Ayub
