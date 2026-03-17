कीवी खिलाड़ी से सूर्यकुमार यादव को क्यों मांगनी पड़ी माफी? कप्तान ने कहा- खुद जाकर बात करना जरूरी था
भारतीय टीम के कप्तान सूर्यकुमार यादव ने अर्शदीप सिंह के थ्रो मामले पर कीवी खिलाड़ी डेरिल मिचेल से माफी मांगी थी। सूर्या ने कहा कि एक कप्तान के तौर पर जिम्मेदारी निभाना जरूरी है।
भारत के टी20 कप्तान सूर्यकुमार यादव ने बताया कि हाल ही में हुए टी20 वर्ल्ड कप 2026 फाइनल के दौरान अर्शदीप सिंह के थ्रो पर डेरिल मिचेल को गेंद लगने की घटना के बाद उन्होंने व्यक्तिगत तौर पर उनसे माफी मांगी थी क्योंकि वह कप्तान के तौर पर मैदान पर सही उदाहरण पेश करना चाहते थे। फाइनल मुकाबले में भारतीय तेज गेंदबाज अर्शदीप का थ्रो मिचेल के पैड पर लग गया था। इस घटना पर अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) ने अर्शदीप पर मैच फीस का 15 प्रतिशत जुर्माना लगाया और एक डिमेरिट अंक भी दिया। इस घटना के तुरंत बाद अर्शदीप ने माफी नहीं मांगी, जिस पर मिचेल ने आपत्ति जताई। स्थिति को संभालने के लिए सूर्यकुमार और मैदान पर मौजूद अंपायरों को बीच-बचाव करना पड़ा।
'मैंने पाजी से कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए'
मैच के आखिर में अर्शदीप ने हालांकि सार्वजनिक रूप से माफी मांगी और दोनों खिलाड़ियों ने हाथ मिलाकर मामले को खत्म किया। भारत ने यह मुकाबला 96 रन से जीतकर खिताब बरकरार रखा। सूर्यकुमार ने 'पीटीआई वीडियो' के साथ एक पॉडकास्ट में इस घटना को ज्यादा तवज्जो देने से बचते हुए कहा, ''मैच के दौरान कभी-कभी ऐसा हो जाता है। उस समय पूरी तरह समझ नहीं आता कि क्या हो रहा है। लेकिन बाद में मैंने पाजी (अर्शदीप) से कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर उन्होंने मिचेल से बात की और चीजें ठीक हो गई।" उन्होंने कहा कि एक कप्तान के तौर पर जिम्मेदारी निभाना जरूरी है।
'जरूरी था कि मैं खुद जाकर मिचेल से बात करूं'
सूर्यकुमार ने कहा, "मेरे लिए यह बहुत जरूरी था कि मैं खुद जाकर डेरिल मिचेल से बात करूं। मैदान पर आप क्या उदाहरण पेश करते हैं, यह भी उतना ही महत्वपूर्ण है। इसलिए मैंने उनसे कहा कि अगर अर्शदीप ने जानबूझकर ऐसा किया तो मुझे माफ करें, और अगर जानबूझकर नहीं किया, तब भी मुझे माफ करें।" अर्शदीप ने मैच के बाद आधिकारिक प्रसारक से बातचीत में इस मामले पर माफी मांगते हुए कहा, “मैं मिचेल से माफी मांगना चाहता हूं। मेरा थ्रो रिवर्स स्विंग होकर उन्हें लगा। मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया था।”
सूर्या ने कुछ यूं की दो चैंपियन टीमों की तुलना
वहीं, सूर्यकुमार ने टी20 विश्व कप की दो चैंपियन टीमों की तुलना करते हुए कहा कि 2024 की टीम के खिलाड़ियों में आईसीसी ट्रॉफी के लंबे समय से चले आ रहे सूखे को खत्म करने के लिए 'अनुभवी जोश' था, जबकि इस साल साल खिताब का बचाव करने वाली टीम के पास 'युवाओं का जोशीला जुनून' था। वह 2024 में रोहित शर्मा की कप्तानी में खेले थे। उस टीम में विराट कोहली और रविंद्र जडेजा जैसे दिग्गज खिलाड़ी भी शामिल थे। बारबाडोस में मिली जीत के बाद इन तीनों दिग्गज खिलाड़ियों ने खेल के सबसे छोटे प्रारूप से संन्यास ले लिया था । इसके बाद टीम की कमान निर्भीक सूर्यकुमार ने संभाली, जिन्होंने टी20 में भारत के खेल को अगले स्तर पर पहुंचाया।
लेखक के बारे मेंMd.Akram
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परिचय: मोहम्मद अकरम 10 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रॉड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें खेल और राजनीति की दुनिया में गहरी दिलचस्पी है। क्रिकेट और अन्य खेलों से जुड़े अपडेट्स, मैच एनालिसिस और स्टोरी रिसर्च बखूबी अंजाम देते हैं। अकरम का मानना है कि खेल पत्रकारिता सिर्फ स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि खेल की भावना, खिलाड़ियों की मेहनत और उससे जुड़ी कहानियों को सामने लाना भी उतना ही जरूरी है।
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