ओपनिंग में हिट संजू सैमसन की जगह पर शुभमन गिल क्यों? कप्तान सूर्यकुमार यादव ने दी सफाई
दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 5 टी20 इंटरनेशनल मैच की सीरीज से पहले सोमवार को टीम इंडिया के कप्तान सूर्यकुमार यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने इसकी वजह बताई कि ओपनिंग में सुपर हिट रहे संजू सैमसन को बल्लेबाजी क्रम में नीचे करके शुभमन गिल को मौका क्यों दिया जा रहा।
सूर्या ने कहा, 'संजू ऐसे बल्लेबाज हैं जो ऊपरी क्रम में खेल सकते हैं। उन्होंने ओपनर के तौर पर अच्छा किया है। शुभमन उनसे पहले खेले क्योंकि वह उस स्पॉट (ओपनर) डिजर्व करते हैं। लेकिन हम अब भी सुनिश्चित कर रहे कि संजू को मौकें मिलें।'
सूर्यकुमार यादव ने कहा, ‘ओपनरों को छोड़कर हर किसी को लचीला होने की जरूरत है। उन्हें माहौल के हिसाब से खुद को ढालना ही होगा। वे दोनों ही हमारे प्लान में हैं- दोनों ही तमाम भूमिकाओं में अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। ये टीम के लिए एक धरोहर भी है और एक अच्छा सिरदर्द भी।’
दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ ये सीरीज फरवरी में होने जा रहे टी20 वर्ल्ड कप की तैयारियों के लिहाज से काफी अहम है। वर्ल्ड कप से पहले भारतीय टीम 10 टी20 मैच खेलने जा रही है। भारतीय टीम दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 5 टी20 इंटरनेशनल मैच की इस सीरीज के बाद अगले महीने न्यूजीलैंड के साथ भी 5 टी20 मैच की होम सीरीज खेलेगी।
दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ सीरीज में ओपनिंग जोड़ी तो सेट है। शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा ओपनिंग करेंगे। सूर्यकुमार यादव तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करेंगे। संजू सैमसन पांचवें नंबर पर। हालांकि मैच की परिस्थितियों के हिसाब से बल्लेबाजी क्रम में नाटकीय बदलाव भी देखने को मिल सकता है, जैसा कि सूर्या ने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि ओपनरों को छोड़कर बाकी सभी बल्लेबाजों के क्रम में बदलाव हो सकते हैं।