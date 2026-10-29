IND vs NZ चौथे टी20 से पहले टीम इंडिया के साथ क्यों जुड़े शुभमन गिल? प्रैक्टिस में जमकर बहाया पसीना
IND vs NZ चौथा टी20 ऑकलैंड के ईडन पार्क में खेला जाना है। इस मैच से पहले वनडे और टेस्ट टीम के कप्तान शुभमन गिल टीम के साथ जुड़े और प्रैक्टिस सेशन में जमकर पसीना बहाया। आइए आपको इसके पीछे की वजह बताते हैं-
भारत बनाम न्यूजीलैंड 5 मैच की टी20 सीरीज का चौथा मुकाबला ऑकलैंड के ईडन पार्क में खेला जाना है। इस मैच से पहले वनडे और टेस्ट टीम के कप्तान शुभमन गिल टीम के साथ जुड़े। गिल ना सिर्फ टीम के साथ जुड़े बल्कि प्रैक्टिस में उन्होंने खिलाड़ियों के साथ जमकर पसीना भी बहाया। गिल भारतीय टी20 टीम का हिस्सा भी नहीं है फिर वह टी20 टीम के साथ क्या कर रहे हैं? फैंस के जहन में यह बड़ा सवाल है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, भारत को न्यूजीलैंड के खिलाफ 5 मैच की टी20 सीरीज के बाद इतने ही मैच की वनडे सीरीज भी खेलनी है। 4 नवंबर को शुरू होने वाली वनडे सीरीज का पहला मुकाबला ऑकलैंड में ही खेला जाना है। ऐसे में गिल भारतीय टी20 टीम के साथ जुड़े और कंडीशन से तालमेल बैठाने के लिए जमकर प्रैक्टिस की। सीरीज के पहले मैच अपने नाम कर जीत की हैट्रिक लगा चुक श्रेयस अय्यर की अगुवाई वाली टीम इंडिया की नजरें इस मैच को भी जीतकर मेजबानों का सूपड़ा साफ करने की ओर एक और कदम बढ़ाने पर होगी।
केएल राहुल और गुरनूर बरार भी आए नजर
कप्तान शुभमन गिल के साथ सीनियर विकेट कीपर बल्लेबाज केएल राहुल और तेज गेंदबाज गुरनूर बरार भी ऑकलैंड में टी20 टीम के साथ प्रैक्टिस करते नजर आएं। भारतीय खिलाड़ियों की ये तैयारी बताती है कि वह न्यूजीलैंड के इस दौरे को कितना सीरियस ले रहे हैं। राहुल ने हाल ही में हुए इंडिया ए वर्सेस न्यूजीलैंड ए अनौपचारिक टेस्ट मैच का भी हिस्सा थे, जहां वह बल्ले से दोनों पारियों में फ्लॉप रहे। पहली पारी में वह खाता भी नहीं खोल पाए, जबकि दूसरी पारी में वह 4 के निजी स्कोर पर हिट विकेट आउट हो गए।
शुभमन गिल रेड बॉल से भी कर रहे हैं प्रैक्टिस
पहले की रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि गिल ने सोमवार को ऑकलैंड में पांच लोकल बॉलर्स के खिलाफ लंबे समय तक बैटिंग की, जिसमें ज्यादातर रेड बॉल से थे, और उस समय T20I ग्रुप से दूर ट्रेनिंग कर रहे थे। कप्तान तैयारियों में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं, क्योंकि खबर है कि उन्होंने पांच पर्सनल नेट बॉलर्स के लिए भी अपनी जेब से पैसे दिए हैं, जिसमें उनके आने-जाने, रहने और दूसरे खर्चे शामिल हैं।
30 अक्टूबर को भारत का अगला मैच
भारत बनाम न्यूजीलैंड चौथा टी20 30 अक्टूबर को खेला जाना है। इस सीरीज का अंत 1 नवंबर को हेमिल्टन में खेले जाने वाले आखिरी मुकाबले से होगा। टी20 के बाद 5 मैच की वनडे सीरीज खेली जाएगी। इसके बाद दोनों टीमें WTC के अंतरगत आने वाली 2 मैच की टेस्ट सीरीज में एक दूसरे के सामने होगी। भारत के न्यूजीलैंड दौरे का आखिरी मैच 27 नवंबर से दूसरे टेस्ट मैच के रूप में खेला जाएगा।
लेखक के बारे मेंLokesh Khera
लोकेश खेड़ा लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता में इन्हें एक दशक से भी अधिक का अनुभव है। बचपन की अपनी रुचि को प्रोफेशनल करियर में तबदील करते हुए 2018 में बतौर खेल पत्रकार अपना सफर शुरू किया। क्रिकेट के साथ बॉक्सिंग, कबड्डी, बैडमिंटन, हॉकी, एथलेटिक्स समेत तमाम खेलों को बारीकी से कवर करते हैं। क्रिकेट टुडे के साथ उनकी पारी का आगाज हुआ, जहां उन्होंने वेबसाइड के साथ मैगजीन के लिए काम किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी के साथ जुड़े और वहां तीन साल अपनी सेवाएं दी। इस दौरान ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, 2019 वनडे वर्ल्ड कप और 2021 टी20 वर्ल्ड कप जैसे तमाम इवेंट कवर किए और कई इंटरव्यू भी लिए, जिसमें दानिश कनेरिया और चेतन साकारिया जैसे इंटरनेशनल स्टार शामिल हैं। लाइव हिन्दुस्तान के साथ वह फरवरी 2022 जुड़े। यहां भी उन्होंने कॉमनवेल्थ, ओलंपिक, 2023 वनडे वर्ल्ड कप, 2024 टी20 वर्ल्ड कप, 2025 चैंपियंस ट्रॉफी जैसे बड़े-बड़े इंटरनेशनल इवेंट को बखूबी कवर किया और नई सचें सीखने में हमेशा रुचि रखते हैं। क्रिकेट पढ़ने लिखने के अलावा खुद खेलना भी पंसद करते हैं। इसके अलावा किताबें पढ़ना भी पंसद है।और पढ़ें