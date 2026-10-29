IND vs NZ चौथे टी20 से पहले टीम इंडिया के साथ क्यों जुड़े शुभमन गिल? प्रैक्टिस में जमकर बहाया पसीना

IND vs NZ चौथा टी20 ऑकलैंड के ईडन पार्क में खेला जाना है। इस मैच से पहले वनडे और टेस्ट टीम के कप्तान शुभमन गिल टीम के साथ जुड़े और प्रैक्टिस सेशन में जमकर पसीना बहाया। आइए आपको इसके पीछे की वजह बताते हैं-

भारत बनाम न्यूजीलैंड 5 मैच की टी20 सीरीज का चौथा मुकाबला ऑकलैंड के ईडन पार्क में खेला जाना है। इस मैच से पहले वनडे और टेस्ट टीम के कप्तान शुभमन गिल टीम के साथ जुड़े। गिल ना सिर्फ टीम के साथ जुड़े बल्कि प्रैक्टिस में उन्होंने खिलाड़ियों के साथ जमकर पसीना भी बहाया। गिल भारतीय टी20 टीम का हिस्सा भी नहीं है फिर वह टी20 टीम के साथ क्या कर रहे हैं? फैंस के जहन में यह बड़ा सवाल है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, भारत को न्यूजीलैंड के खिलाफ 5 मैच की टी20 सीरीज के बाद इतने ही मैच की वनडे सीरीज भी खेलनी है। 4 नवंबर को शुरू होने वाली वनडे सीरीज का पहला मुकाबला ऑकलैंड में ही खेला जाना है। ऐसे में गिल भारतीय टी20 टीम के साथ जुड़े और कंडीशन से तालमेल बैठाने के लिए जमकर प्रैक्टिस की। सीरीज के पहले मैच अपने नाम कर जीत की हैट्रिक लगा चुक श्रेयस अय्यर की अगुवाई वाली टीम इंडिया की नजरें इस मैच को भी जीतकर मेजबानों का सूपड़ा साफ करने की ओर एक और कदम बढ़ाने पर होगी।

केएल राहुल और गुरनूर बरार भी आए नजर

कप्तान शुभमन गिल के साथ सीनियर विकेट कीपर बल्लेबाज केएल राहुल और तेज गेंदबाज गुरनूर बरार भी ऑकलैंड में टी20 टीम के साथ प्रैक्टिस करते नजर आएं। भारतीय खिलाड़ियों की ये तैयारी बताती है कि वह न्यूजीलैंड के इस दौरे को कितना सीरियस ले रहे हैं। राहुल ने हाल ही में हुए इंडिया ए वर्सेस न्यूजीलैंड ए अनौपचारिक टेस्ट मैच का भी हिस्सा थे, जहां वह बल्ले से दोनों पारियों में फ्लॉप रहे। पहली पारी में वह खाता भी नहीं खोल पाए, जबकि दूसरी पारी में वह 4 के निजी स्कोर पर हिट विकेट आउट हो गए।

शुभमन गिल रेड बॉल से भी कर रहे हैं प्रैक्टिस पहले की रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि गिल ने सोमवार को ऑकलैंड में पांच लोकल बॉलर्स के खिलाफ लंबे समय तक बैटिंग की, जिसमें ज्यादातर रेड बॉल से थे, और उस समय T20I ग्रुप से दूर ट्रेनिंग कर रहे थे। कप्तान तैयारियों में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं, क्योंकि खबर है कि उन्होंने पांच पर्सनल नेट बॉलर्स के लिए भी अपनी जेब से पैसे दिए हैं, जिसमें उनके आने-जाने, रहने और दूसरे खर्चे शामिल हैं।