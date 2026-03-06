मुझे नहीं, बुमराह को दीजिए प्लेयर ऑफ द मैच... संजू सैमसन ने क्यों खुद को अवॉर्ड का हकदार नहीं माना?

संजू सैमसन इंग्लैंड के खिलाफ सेमीफाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच चुने गए। उन्होंने 89 रनों की तूफानी पारी खेली। हालांकि, सैमसन ने जसप्रीत बुमराह को अवॉर्ड का हकदार करार दिया।

भारत के विकेटकीपर संजू सैमसन ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 में इंग्लैंड के खिलाफ सेमीफाइनल में कमाल की बल्लेबाजी की। उन्होंने 42 गेंदों में 8 चौकों और सात छक्कों की मदद से 89 रनों की पारी खेली। सैमसन की पारी के दम पर भारतीय टीम ने मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में 253/7 का विशाल स्कोर बनाया। जवाब में इंग्लैंड ने शानदार बैटिंग की और सात विकेट पर 246 रन जुटाए। डिफेंडिंग चैंपियन भारत ने 7 रन से करीबी जीत दर्ज की और फाइनल में जगह बनाई। सैमसन को शानदार प्रदर्शन के लिए प्लेयर ऑफ द मैच अवॉर्ड से नवाजा गया। हालांकि, सैमसन खुद को इस अवॉर्ड का हकदार नहीं समझते। उन्होंने कहा कि तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को प्लेयर ऑफ द मैच चुना जाना चाहिए था। बुमराह ने चार ओवर के स्पेल में 33 रन देकर कप्तान हैरू ब्रूक (7) के रूप में एक विकेट चटकाया। उन्होंने 18वें ओवर में महज 6 रन दिए, जिससे इंग्लैंड पर काफी दबाव पड़ा।

सैमसन लगातार दूसरे मुकाबले में प्लेयर ऑफ द मैच बने हैं। उन्होंने वेस्टइंडीज के खिलाफ सुपर-8 मैच में नाबाद 97 रन बनाकर यह अवॉर्ड जीता था। सैमसन ने सेमीफाइनल के बाद कहा, ''ऐसी पारी खेलने के बाद बहुत अच्छा लग रहा है। पिछले मैच अच्छी लय में हैं तो मैंने सोचा कि मुझे इसे जारी रखना चाहिए। मैंने खुद को एक्स्ट्रा टाइम दिया। मैंने अपनी पारी को थोड़ा कैलकुलेट किया। मैंने अच्छी तैयारी की और चीजें अच्छी रहीं। शुरुआत में थोड़ा लकी रहा और फिर मैं बस आगे बढ़ना चाहता था। वानखेड़े में कोई भी स्कोर छोटा है। इसलिए मैं बस ज्यादा से ज्यादा रन बनाना चाहता था। यहां 250 का स्कोर भी चेज किया जा सकता है और इंग्लैंड ने बहुत अच्छा खेला। उनकी बैटिंग को क्रेडिट जाता है और हमारा सेमीफाइनल वाकई बहुत अच्छा रहा।''

उन्होंने आगे कहा, ''हमने वानखेड़े में बहुत क्रिकेट खेला है। यहां चेज करना आसान होता है। इंग्लैंड ने टॉस जीतकर हमें बैटिंग के लिए उतारा। जिस तरह से मैंने और ईशान ने बैटिंग की, अभिषेक के आउट होने के बाद जो पार्टनरशिप हुई मुझे लगा कि यहां 250 रन बन सकते हैं। हम ड्रेसिंग रूम में भी इसी बारे में बात कर रहे थे। ऐसे में भारतीय टीम ने जैसा खेला, उससे बहुत खुश हूं। इसका सारा क्रेडिट जसप्रीत बुमराह को जाता है, जो वर्ल्ड क्लास बॉलर हैं। उनके जैसे खिलाड़ी पीढ़ी में एक बार आते हैं। उन्होंने आज यही दिखाया। यह अवार्ड असल में उन्हें मिलना चाहिए। अगर हमने डेथ ओवर्स में वैसी बॉलिंग नहीं की होती तो मुझे लगता है कि मैं यहां खड़ा नहीं होता। सारा क्रेडिट बॉलर्स को जाता है, उन्होंने मुश्किल हालात में खुद पर भरोसा दिखाया और परफॉर्म किया।''