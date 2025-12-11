Thu, Dec 11, 2025Cricket Logo
होमlocationशहर चुनेंepaperई- पेपर
search
login
More
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़Why did Sanju Samson become a football despite his impressive performances The blessings are pouring elsewhere ind vs sa
दमदार प्रदर्शन के बाद भी संजू सैमसन फुटबॉल क्यों बन गए? ‘कृपा’ कहीं और अटक रही!

दमदार प्रदर्शन के बाद भी संजू सैमसन फुटबॉल क्यों बन गए? ‘कृपा’ कहीं और अटक रही!

संक्षेप:

खिलाड़ियों के दमदार प्रदर्शन को टीम में जगह की गारंटी मानी जाती है। शानदार प्रदर्शन यानी टीम में जगह पक्की होने की गारंटी। लेकिन संजू सैमसन शायद इसके अपवाद हैं। 2024 में वह टी20 इंटरनेशनल में भारत के सबसे सफल बल्लेबाज थे। उसका इनाम ये मिला कि फुटबॉल बना दिए गए।

Dec 11, 2025 10:56 am ISTChandra Prakash Pandey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share

खिलाड़ियों के दमदार प्रदर्शन को टीम में जगह की गारंटी मानी जाती है। शानदार प्रदर्शन यानी टीम में जगह पक्की होने की गारंटी। लेकिन संजू सैमसन शायद इसके अपवाद हैं। 2024 में वह टी20 इंटरनेशनल में भारत के सबसे सफल बल्लेबाज थे। उसका इनाम ये मिला कि फुटबॉल बना दिए गए। ओपनिंग में सुपर हिट थे तो उन्हें पहले उससे हटाया गया। फिर कभी 4 पर कभी 5 पर, कभी 7 पर...बिल्कुल फुटबॉल की तरह नचाया गया। दमदार प्रदर्शन के बाद पहले ओपनिंग छिनी, फिर प्लेइंग XI से भी पत्ता कटने लगा और आगे अगर स्क्वाड से भी छुट्टी हो जाए तो हैरानी नहीं होगी। परफॉर्मेंस नहीं, ‘कृपा’ अटकने से उनका ये हाल हुआ। टीम मैनेजमेंट की ‘कृपा’ कहीं और बरस रही। किसी और पर बरस रही और इसलिए एक परफॉर्मर का करियर ही जैसे दांव पर लग गया है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

दमदार प्रदर्शन

संजू सैमसन 2024 में टीम इंडिया की तरफ से टी20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज थे। उन्होंने 13 मैचों में 43.6 की औसत से 436 रन बनाए थे। इस दौरान उनका स्ट्राइक रेट 180.16 रहा। पिछले साल 3 शतक जड़े और 1 अर्धशतक, इनमें 2 शतक दक्षिण अफ्रीका में आए। ओपनिंग में वह सुपर हिट रहे। 2024 वर्ल्ड कप के बाद से वह भारत के तीसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं।

गिल की वजह से ओपनिंग से हटाया

एक दिन उन्हें ओपनिंग से हटा दिया गया। क्यों? क्योंकि टीम मैनेजमेंट को शुभमन गिल को खिलाना था। अभिषेक शर्मा और सैमसन की सुपरहिट ओपनिंग जोड़ी तोड़ दी गई। शुभमन गिल बिना शक कोहली-रोहित युग के बाद के भारत के सुपर स्टार हैं। भारतीय क्रिकेट के नए किंग हैं लेकिन उनके लिए क्या सुपर हिट ओपनिंग जोड़ी से छेड़छाड़ जरूरी है? मौजूदा टीम मैनेजमेंट ये राग अलाप रहा कि लिमिटेड ओवर क्रिकेट में बैटिंग ऑर्डर ओवररेटेड चीज है। बैटिंग ऑर्डर सिर्फ ओपनर की होती है, बाकी जरूरत के हिसाब से कहीं भी उतारे जा सकते हैं। तो इसी तर्क के आधार पर गिल को ही ओपनिंग के बजाय किसी और नंबर पर भी तो आजमाया जा सकता था। खासकर तब जब सैमसन-अभिषेक की ओपनिंग जोड़ी धमाल मचाई हुई थी।

संजू सैमसन का पिछले 2 साल में प्रदर्शन (AI Generated Infograph)

2025 में गिल और सैमसन का प्रदर्शन

अब जरा 2025 में संजू सैमसन और शुभमन गिल के प्रदर्शन पर नजर डालते हैं। कहानी उलट गई। 2024 का भारत का बेस्ट बल्लेबाज अब आंकड़ों में साधारण नजर आने लगा। संजू सैमसन ने 2025 में अब तक 14 मैच में 185 रन बनाए हैं। एक भी शतक नहीं। सिर्फ 1 अर्धशतक। औसत सिर्फ 18.5 का। स्ट्राइक रेट 120.91।

read moreये भी पढ़ें:
मेरा सपना है कि…गिल की खराब फॉर्म के बीच यशस्वी जायसवाल ने जताई खास इच्छा!

दूसरी तरफ शुभमन गिल ने 2025 में 13 मैच में 263 रन बनाए हैं। एक भी शतक या अर्धशतक नहीं। सर्वोच्च स्कोर 47। औसत 26.30 और स्ट्राइक रेट 143.71।

ओपनिंग छिनने के बाद सैमसन के बल्ले ने खोई चमक

2025 के आंकड़ों में शुभमन गिल साफ तौर पर संजू सैमसन से दमदार नजर आ रहे हैं। लेकिन ये आंकड़ें पूरी कहानी नहीं कहते। सैमसन के प्रदर्शन में गिरावट फुटबॉल बन जाने की वजह से है। ओपनिंग से हटाए जाने की वजह से है।

read moreये भी पढ़ें:
चंडीगढ़ की पिच पर आज बल्लेबाज मचाएंगे धमाल या चलेगा गेंदबाजों का जादू, जानें

टीम के अच्छे प्रदर्शन ने ढंके सवाल

ओपनिंग में जैसा संजू सैमसन का प्रदर्शन था, गिल उसके आसपास तक नहीं हैं। प्रदर्शन तो कप्तान सूर्यकुमार यादव का भी चिंताजनक है लेकिन जब आप जीतते हैं तो तमाम सवाल उस जीत में ही दफन हो जाते हैं। अभी भारतीय टीम टी20 में लगातार सीरीज जीत रही, इसीलिए सूर्या या गिल को लेकर सवाल दबे हुए हैं। ऐसा लग रहा जैसे दोनों की टीम में जगह इसलिए रिजर्व है कि एक कप्तान है तो दूसरा उपकप्तान जो टेस्ट और वनडे का कप्तान है और जिसे ऑल फॉर्मेट कैप्टन के तौर पर तैयार किया जा रहा।

Chandra Prakash Pandey

लेखक के बारे में

Chandra Prakash Pandey
चन्द्र प्रकाश पाण्डेय टीवी पत्रकारिता से शुरुआत। न्यूज24, हमार टीवी, श्री न्यूज, फोकस न्यूज और न्यूज वर्ल्ड इंडिया में अलग-अलग भूमिकाओं के बाद 2016 में नवभारत टाइम्स.कॉम के साथ डिजिटल पारी का आगाज। देश, दुनिया, राजनीति, खेल, अदालत, अपराध से जुड़ीं खबरों पर लेखन। एनबीटी में करीब 9 साल की शानदार पारी के बाद मार्च 2025 से लाइव हिंदुस्तान का हिस्सा और स्पोर्ट्स डेस्क इंचार्ज। मूल रूप से यूपी के देवरिया के निवासी। सीखने और समझने के सतत क्रम में भरोसा। और पढ़ें
लेटेस्ट क्रिकेट न्यूज, Cricket Live score, Asia Cup Schedule, Asia cup Points Table वाले खिलाड़ियों की जानकारी हिंदी में हिंदुस्तान पर |