दमदार प्रदर्शन के बाद भी संजू सैमसन फुटबॉल क्यों बन गए? ‘कृपा’ कहीं और अटक रही!

खिलाड़ियों के दमदार प्रदर्शन को टीम में जगह की गारंटी मानी जाती है। शानदार प्रदर्शन यानी टीम में जगह पक्की होने की गारंटी। लेकिन संजू सैमसन शायद इसके अपवाद हैं। 2024 में वह टी20 इंटरनेशनल में भारत के सबसे सफल बल्लेबाज थे। उसका इनाम ये मिला कि फुटबॉल बना दिए गए। ओपनिंग में सुपर हिट थे तो उन्हें पहले उससे हटाया गया। फिर कभी 4 पर कभी 5 पर, कभी 7 पर...बिल्कुल फुटबॉल की तरह नचाया गया। दमदार प्रदर्शन के बाद पहले ओपनिंग छिनी, फिर प्लेइंग XI से भी पत्ता कटने लगा और आगे अगर स्क्वाड से भी छुट्टी हो जाए तो हैरानी नहीं होगी। परफॉर्मेंस नहीं, ‘कृपा’ अटकने से उनका ये हाल हुआ। टीम मैनेजमेंट की ‘कृपा’ कहीं और बरस रही। किसी और पर बरस रही और इसलिए एक परफॉर्मर का करियर ही जैसे दांव पर लग गया है।

दमदार प्रदर्शन संजू सैमसन 2024 में टीम इंडिया की तरफ से टी20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज थे। उन्होंने 13 मैचों में 43.6 की औसत से 436 रन बनाए थे। इस दौरान उनका स्ट्राइक रेट 180.16 रहा। पिछले साल 3 शतक जड़े और 1 अर्धशतक, इनमें 2 शतक दक्षिण अफ्रीका में आए। ओपनिंग में वह सुपर हिट रहे। 2024 वर्ल्ड कप के बाद से वह भारत के तीसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं।

गिल की वजह से ओपनिंग से हटाया एक दिन उन्हें ओपनिंग से हटा दिया गया। क्यों? क्योंकि टीम मैनेजमेंट को शुभमन गिल को खिलाना था। अभिषेक शर्मा और सैमसन की सुपरहिट ओपनिंग जोड़ी तोड़ दी गई। शुभमन गिल बिना शक कोहली-रोहित युग के बाद के भारत के सुपर स्टार हैं। भारतीय क्रिकेट के नए किंग हैं लेकिन उनके लिए क्या सुपर हिट ओपनिंग जोड़ी से छेड़छाड़ जरूरी है? मौजूदा टीम मैनेजमेंट ये राग अलाप रहा कि लिमिटेड ओवर क्रिकेट में बैटिंग ऑर्डर ओवररेटेड चीज है। बैटिंग ऑर्डर सिर्फ ओपनर की होती है, बाकी जरूरत के हिसाब से कहीं भी उतारे जा सकते हैं। तो इसी तर्क के आधार पर गिल को ही ओपनिंग के बजाय किसी और नंबर पर भी तो आजमाया जा सकता था। खासकर तब जब सैमसन-अभिषेक की ओपनिंग जोड़ी धमाल मचाई हुई थी।

2025 में गिल और सैमसन का प्रदर्शन अब जरा 2025 में संजू सैमसन और शुभमन गिल के प्रदर्शन पर नजर डालते हैं। कहानी उलट गई। 2024 का भारत का बेस्ट बल्लेबाज अब आंकड़ों में साधारण नजर आने लगा। संजू सैमसन ने 2025 में अब तक 14 मैच में 185 रन बनाए हैं। एक भी शतक नहीं। सिर्फ 1 अर्धशतक। औसत सिर्फ 18.5 का। स्ट्राइक रेट 120.91।

दूसरी तरफ शुभमन गिल ने 2025 में 13 मैच में 263 रन बनाए हैं। एक भी शतक या अर्धशतक नहीं। सर्वोच्च स्कोर 47। औसत 26.30 और स्ट्राइक रेट 143.71।

ओपनिंग छिनने के बाद सैमसन के बल्ले ने खोई चमक 2025 के आंकड़ों में शुभमन गिल साफ तौर पर संजू सैमसन से दमदार नजर आ रहे हैं। लेकिन ये आंकड़ें पूरी कहानी नहीं कहते। सैमसन के प्रदर्शन में गिरावट फुटबॉल बन जाने की वजह से है। ओपनिंग से हटाए जाने की वजह से है।