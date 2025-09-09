Why did Rohit Sharma suddenly reach the hospital late at night Fans are worried रोहित शर्मा देर रात अचानक क्यों पहुंचे अस्पताल? फैंस परेशान, Cricket Hindi News - Hindustan
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़Why did Rohit Sharma suddenly reach the hospital late at night Fans are worried

रोहित शर्मा देर रात अचानक क्यों पहुंचे अस्पताल? फैंस परेशान

रोहित शर्मा का सोमवार, 8 सितंबर की देर रात अस्पताल पहुंचने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। इस वीडियो के सामने आने के बाद फैंस में चिंता फैल गई, कई लोग सोच रहे थे कि क्या सब कुछ ठीक है।

Lokesh Khera लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीTue, 9 Sep 2025 05:57 AM
रोहित शर्मा देर रात अचानक क्यों पहुंचे अस्पताल? फैंस परेशान

रोहित शर्मा के फैंस उनका क्रिकेट के मैदान पर वापसी का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। टेस्ट और टी20 फॉर्मेट से संन्यास ले चुके हिटमैन अब सिर्फ वनडे में ही एक्टिव है। आईपीएल 2025 के बाद फैंस उनको मैदान पर खेलता देखने को तरस गए हैं। अगस्त में बांग्लादेश के खिलाफ तीन मैच की वनडे सीरीज होनी थी, जो अगले साल के लिए रिशेड्यूल हो गई है।

हाल ही में, रोहित बीसीसीआई के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में अपने फिटनेस टेस्ट के लिए बेंगलुरु गए थे, जिसमें उन्होंने सफलतापूर्वक सफलता प्राप्त की। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में वापसी की तैयारी के लिए यह एक महत्वपूर्ण कदम था।

रोहित ने भारत के लिए आखिरी मैच चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल के रूप में खेला था, जिसमें टीम इंडिया ने जीत दर्ज की थी। उन्होंने मई में टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया था। उन्होंने 67 मैचों में 40.58 की औसत से 4,301 रन बनाए हैं, जिसमें 12 शतक और 212 का हाईएस्ट स्कोर शामिल है।

रोहित शर्मा अब सीधे ऑस्ट्रेलिया दौरे पर ही एक्शन में नजर आएंगे, जहां भारत को तीन मैच की वनडे सीरीज खेलनी है। इस सीरीज का आगाज 19 अक्टूबर से होगा।

Rohit Sharma
