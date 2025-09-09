रोहित शर्मा देर रात अचानक क्यों पहुंचे अस्पताल? फैंस परेशान

रोहित शर्मा का सोमवार, 8 सितंबर की देर रात अस्पताल पहुंचने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। इस वीडियो के सामने आने के बाद फैंस में चिंता फैल गई, कई लोग सोच रहे थे कि क्या सब कुछ ठीक है।

भारतीय कप्तान रोहित शर्मा का सोमवार, 8 सितंबर की देर रात अस्पताल पहुंचने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। इस वीडियो के सामने आने के बाद फैंस में चिंता फैल गई, कई लोग सोच रहे थे कि क्या सब कुछ ठीक है। हालांकि उनके आने का कारण सार्वजनिक रूप से नहीं बताया गया, लेकिन क्रिकेट प्रेमियों ने तुरंत अपना समर्थन और शुभकामनाएं व्यक्त कीं। बताया जा रहा है कि हिटमैन मुंबई के कोकिलाबेन असपताल में देर रात दिखाई दिए। आप भी देखें वीडियो-

रोहित शर्मा के फैंस उनका क्रिकेट के मैदान पर वापसी का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। टेस्ट और टी20 फॉर्मेट से संन्यास ले चुके हिटमैन अब सिर्फ वनडे में ही एक्टिव है। आईपीएल 2025 के बाद फैंस उनको मैदान पर खेलता देखने को तरस गए हैं। अगस्त में बांग्लादेश के खिलाफ तीन मैच की वनडे सीरीज होनी थी, जो अगले साल के लिए रिशेड्यूल हो गई है।

हाल ही में, रोहित बीसीसीआई के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में अपने फिटनेस टेस्ट के लिए बेंगलुरु गए थे, जिसमें उन्होंने सफलतापूर्वक सफलता प्राप्त की। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में वापसी की तैयारी के लिए यह एक महत्वपूर्ण कदम था।

रोहित ने भारत के लिए आखिरी मैच चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल के रूप में खेला था, जिसमें टीम इंडिया ने जीत दर्ज की थी। उन्होंने मई में टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया था। उन्होंने 67 मैचों में 40.58 की औसत से 4,301 रन बनाए हैं, जिसमें 12 शतक और 212 का हाईएस्ट स्कोर शामिल है।