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वैभव सूर्यवंशी वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाकर भी क्यों नहीं बन पाए ‘प्लेयर ऑफ द मैच’? जानें वजह

By Lokesh Khera
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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वैभव सूर्यवंशी ने जिम्बाब्वे के खिलाफ पहले टी20 में 18 गेंदों पर फिफ्टी ठोकी। इसी के साथ वह इंटरनेशनल क्रिकेट में अर्धशतक जड़ने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बन गए हैं। हालांकि वह प्लेयर ऑफ द वैमैच नहीं बन पाए।

Vaibhav Sooryavanshi
वैभव सूर्यवंशी

वैभव सूर्यवंशी के बल्ले से इंटरनेशनल क्रिकेट में पहली फिफ्टी चौथे मैच में जाकर निकली। इंग्लैंड के निराशाजनक दौरे के बाद 15 साल के इस खिलाड़ी ने जिम्बाब्वे के खिलाफ पहले ही टी20 में गर्दा उड़ाया और इतिहास रचा। वैभव ने हरारे में खेले गए इस मैच में 18 गेंदों पर फिफ्टी जड़ी। वह टी20 ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल क्रिकेट में किसी भी फॉर्मेट में सबसे कम उम्र में अर्धशतक जड़ने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। हालांकि इस ऐतिहासिक प्रदर्शन के बावजूद वह प्लेयर ऑफ द मैच नहीं बन सके। आईए जानते हैं इसके पीछे की वजह-

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वैभव सूर्यवंशी का 'धमाका'

वैभव सूर्यवंशी के आईपीएल 2026 के प्रदर्शन और इंडिया ए व अंडर-19 क्रिकेट में ताबड़तोड़ बैटिंग को देखते हुए हर किसी को उम्मीद थी कि वह इंटरनेशनल क्रिकेट में भी बड़ा धमाका करेंगे। इंग्लैंड में जरूर वह फ्लॉप रहे, मगर जिम्बाब्वे पहुंचते ही उन्होंने कहर ढहा दिया। हर किसी की उम्मीदों पर खरे उतरते हुए वैभव सूर्यवंशी ने 19 गेंदों पर 50 रनों की धुआंधार पारी खेली, जिसमें उन्होंने 4 चौके और इतने ही गगनचुंबी छक्के जड़े।

ब्लेसिंग मुजरबानी के पहले ओवर में वह शांत रहे, मगर पारी के दूसरे ओवर में उन्होंने गर्दा ही उड़ा दिया। दूसरे ओवर में भारत ने कुल 20 रन बटौरे। इसके बाद वैभव नहीं रुके और लगातार आक्रामक शॉट्स खेलते हुए तूफानी फिफ्टी लगाई।

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हालांकि वह प्लेयर ऑफ द मैच नहीं बन सके। उनकी जगह यह अवॉर्ड तेज गेंदबाज मयंक यादव को मिला, जो लंबे समय बाद टीम इंडिया में वापसी कर रहे हैं।

कैसे मयंक यादव बने प्लेयर ऑफ द मैच के हकदार?

लगभग दो साल बाद टीम इंडिया में वापसी कर रहे मयंक यादव ने पहली गेंद से ही मैच की टोन सेट कर दी थी। उन्होंने मैच की पहली बॉल पर ब्रायन बेनेट का विकेट लिया। मयंक यादव के मात्र चौथे टी20 में यह दूसरा मौका है जब उन्होंने मैच की पहली गेंद पर विकेट चटकाया हो। इस ओवर से उन्होंने 6 ही रन दिए। अपने दूसरे ओवर में भी मयंक ने रफ्तार बनाई रखी और 3 रन देकर मेजबानों पर दबाव बनाया। इसका फल उन्हें तीसरे ओवर में मिला, जब उन्होंने डायोन मायर्स के रूप में दूसरा विकेट चटकाया।

पावरप्ले में मयंक यादव ने कुल तीन ओवर गेंदबाजी की, जिसमें 10 रन देकर उन्होंने 2 विकेट चयकाए। पहले 6 ओवर में ही उन्होंने जिम्बाब्वे पर ऐसा दबाव बना दिया था, जिससे वह पूरे मैच के दौरान उभर नहीं पाई। यही वजह है कि मेजबान टीम निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट के नुकसान पर 125 रन बोर्ड पर लगाने में कामयाब रही।

मयंक यादव ने अपनी कमाल की गेंदबाजी के दम पर बल्लेबाजों के लिए काम आसान बना दिया था, जिसका फायदा वैभव सूर्यवंशी ने बखूबी उठाया।

मयंक यादव को उनकी इसी घातक गेंदबाजी के चलते प्लेयर ऑफ द मैच के अवॉर्ड से नवाजा गया। और वैभव सूर्यवंशी इतिहास रचकर भी इससे वंचित रह गए।

Lokesh Khera

लेखक के बारे में

Lokesh Khera

लोकेश खेड़ा लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता में इन्हें एक दशक से भी अधिक का अनुभव है। बचपन की अपनी रुचि को प्रोफेशनल करियर में तबदील करते हुए 2018 में बतौर खेल पत्रकार अपना सफर शुरू किया। क्रिकेट के साथ बॉक्सिंग, कबड्डी, बैडमिंटन, हॉकी, एथलेटिक्स समेत तमाम खेलों को बारीकी से कवर करते हैं। क्रिकेट टुडे के साथ उनकी पारी का आगाज हुआ, जहां उन्होंने वेबसाइड के साथ मैगजीन के लिए काम किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी के साथ जुड़े और वहां तीन साल अपनी सेवाएं दी। इस दौरान ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, 2019 वनडे वर्ल्ड कप और 2021 टी20 वर्ल्ड कप जैसे तमाम इवेंट कवर किए और कई इंटरव्यू भी लिए, जिसमें दानिश कनेरिया और चेतन साकारिया जैसे इंटरनेशनल स्टार शामिल हैं। लाइव हिन्दुस्तान के साथ वह फरवरी 2022 जुड़े। यहां भी उन्होंने कॉमनवेल्थ, ओलंपिक, 2023 वनडे वर्ल्ड कप, 2024 टी20 वर्ल्ड कप, 2025 चैंपियंस ट्रॉफी जैसे बड़े-बड़े इंटरनेशनल इवेंट को बखूबी कवर किया और नई सचें सीखने में हमेशा रुचि रखते हैं। क्रिकेट पढ़ने लिखने के अलावा खुद खेलना भी पंसद करते हैं। इसके अलावा किताबें पढ़ना भी पंसद है।

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