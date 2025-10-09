Why did not they tell them after the T20 World Cup R Ashwin slams BCCI on handling of Rohit Sharma and Virat Kohli टी20 वर्ल्ड कप के बाद ही उन्हें क्यों नहीं बताया? अश्विन ने रोहित, कोहली पर BCCI को सुनाया, Cricket Hindi News - Hindustan
टी20 वर्ल्ड कप के बाद ही उन्हें क्यों नहीं बताया? अश्विन ने रोहित, कोहली पर BCCI को सुनाया

अपने यूट्यूब चैनल पर आर अश्विन इस बात में गए ही नहीं कि विराट कोहली और रोहित शर्मा का भविष्य क्या हो सकता है या चयन समिति ने शुभमन गिल को नया वनडे कप्तान बनाकर सही किया या गलत। पूर्व स्पिनर ने इस बात पर जोर दिया कि बीसीसीआई की तरफ से खिलाड़ियों से उनके करियर को लेकर बेहतर ढंग से संवाद की जरूरत है।

Chandra Prakash Pandey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीThu, 9 Oct 2025 12:42 PM
विराट कोहली और रोहित शर्मा क्या टीम इंडिया के 2027 वनडे वर्ल्ड कप के प्लान में हैं? शर्मा से वनडे की कप्तानी छिनने के बाद यह सवाल उठना स्वाभाविक है। मुख्य चयनकर्ता अजीत अगरकर ने ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए टीम का ऐलान करते वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो संकेत दिए, उससे तो यही लग रहा कि रोहित और कोहली का अगले वनडे वर्ल्ड कप तक खेलना दूर की कौड़ी लग रहा। इस बीच अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले चुके महान ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने रोहित, कोहली के मुद्दे पर बीसीसीआई को कठघरे में खड़ा किया है। उन्होंने पूछा है कि दोनों को टी20 वर्ल्ड कप के बाद ही क्यों नहीं बताया गया कि क्रिकेट में उनके भविष्य को लेकर बीसीसीआई क्या सोचता है। उसके ठीक बाद दोनों दिग्गजों ने टी20 इंटरनेशनल से संन्यास का ऐलान कर दिया था।

अपने यूट्यूब चैनल पर अश्विन इस बात में गए ही नहीं कि कोहली और रोहित का भविष्य क्या हो सकता है या चयनसमिति ने शुभमन गिल को नया वनडे कप्तान बनाकर सही किया या गलत। पूर्व स्पिनर ने इस बात पर जोर दिया कि खिलाड़ियों से उनके करियर को लेकर बेहतर ढंग से संवाद की जरूरत है। उन्होंने पूछा कि टी20 वर्ल्ड कप के बाद जब दोनों ने टी20 इंटरनेशनल से संन्यास का ऐलान किया था तब चयनकर्ताओं ने 2027 के वनडे वर्ल्ड कप को लेकर अपने रोडमैप के बारे में उन दोनों को क्यों नहीं बताया।

अश्विन ने कहा, 'एक तरफ सिलेक्शन की बात है, दूसरी तरफ कोहली और रोहित की बात है। ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। सिलेक्शन पर गौर करने के बाद यह साफ है कि चयनकर्ता आगे बढ़ रहे हैं। हालाकिं इस प्रक्रिया के दौरान उनके पास ये दो खिलाड़ी हैं जो अपने करियर के अंत के करीब हैं। मैं एक बात का जिक्र करना चाहूंगा कि ऐसे खिलाड़ियों को आप जिस तरह से हैंडल करते हैं, उसमें आपको सुधार की जरूरत है।

पूर्व ऑफ स्पिनर ने आगे कहा, 'यह कहना बहुत आसान है कि अब उनकी उम्र हो गई है और उन्हें संन्यास ले लेना चाहिए। इसकी एक वजह ये हो सकती है कि हम आईपीएल में बहुत से युवा खिलाड़ियों को अच्छा प्रदर्शन करते हुए देखते हैं और हमें लगता है कि वे इन अनुभवी खिलाड़ियों की जगह ले सकते हैं। हालांकि इन सबके बीच हम एक चीज को अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं, वो है ठोस संवाद और नॉलेज ट्रांसफर। मेरी गुजारिश है कि भविष्य में इसे ठीक किया जाए।'

इससे पहले एक और पूर्व क्रिकेटर मनोज तिवारी ने भी बीसीसीआई पर सवाल उठाए थे। उन्होंने रोहित शर्मा से इस तरह कप्तानी छीने जाने को इस दिग्गज का अपमान करार दिया था। तिवारी तो यहां तक कह दिए कि अगर वह रोहित की जगह होते तो खुद को इस अपमान से बचने और अपनी गरिमा बचाने के लिए ऑस्ट्रेलिया दौरे के बाद वनडे से भी संन्यास का ऐलान कर देते।

