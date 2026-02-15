न्यूजीलैंड को साउथ अफ्रीका के खिलाफ क्यों मिली करारी हार? ऑलराउंडर डैरिल मिचेल ने बताया कारण
न्यूजीलैंड के ऑलराउंडर डैरिल मिचेल ने कहा कि दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टी20 विश्व कप के मैच में उनकी टीम ने दोनों पावर प्ले में अच्छा प्रदर्शन नहीं किया जिससे उसे सात विकेट से हार का सामना करना पड़ा जो टूर्नामेंट में उसकी पहली हार भी है।
न्यूजीलैंड के ऑलराउंडर डैरिल मिचेल ने बताया है कि उनकी टीम को साउथ अफ्रीका के खिलाफ टी20 विश्व कप 2026 के मैच में हार का सामना क्यों करना पड़ा? डैरिल मिचेल ने मैच के बाद कहा कि दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ उनकी टीम ने दोनों पावर प्ले में अच्छा प्रदर्शन नहीं किया, जिसकी वजह से कीवी टीम को सात विकेट से हार का सामना करना पड़ा जो टूर्नामेंट में न्यूजीलैंड की पहली हार भी है।
मिचेल ने मैच के बाद संवाददाताओं से कहा, ''मुझे लगता है कि दोनों पावरप्ले में हमने मैच को अपने हाथ से जाने दिया। बल्लेबाजी में हमने शुरुआत में ही कुछ ज्यादा विकेट गंवा दिए और बीच के ओवरों में हमने खुद को सीमित रखा। इसके बाद गेंदबाजी में भी हमने उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं किया जितना कर सकते थे।''
न्यूजीलैंड की टीम ने शुरू में ही काफी विकेट गंवा दिए थे लेकिन वह आखिर में सात विकेट पर 175 रन बनाने में सफल रहा। दक्षिण अफ्रीका ने हालांकि लक्ष्य आसानी से हासिल कर दिया। मिचेल ने कहा, ''हमने अपनी पारी को संवारा और डेथ ओवरों में फायदा उठाने की कोशिश की, लेकिन हम 200 रन के उस लक्ष्य तक नहीं पहुंच सके जो हम चाहते थे। हम इससे अधिक रन बनाना चाहते थे ।''
उन्होंने कहा, ''जब दो टीमें एक दूसरे के सामने कड़ी चुनौती पेश कर रही हो तो यह टी20 क्रिकेट का स्वभाव है। कोई न कोई जीतेगा, कोई न कोई हारेगा। दुर्भाग्य से आज रात हम हार गए।'' मिचेल ने कहा कि दक्षिण अफ्रीका के गेंदबाजों ने अपनी रणनीति पर अच्छी तरह से अमल किया। उन्होंने विशेष रूप से विविधताओं के साथ गेंदबाजी करने के लिए दक्षिण अफ्रीकी गेंदबाजों की सराहना की।
उन्होंने कहा, ''मुझे लगा कि उनके गेंदबाजों खासकर मार्को (यानसन) ने बहुत अच्छी गेंदबाजी की। देखकर साफ पता चलता था कि वे पहले भी इस पिच पर खेल चुके हैं। उनकी रणनीति और खेलने का तरीका स्पष्ट था। मैं उनकी सराहना करता हूं।'' न्यूजीलैंड की पारी के आखिर में जब चौके-छक्के लगने बंद हो गए, तो मिचेल ने उस महत्वपूर्ण क्षण को खेल के स्वाभाविक उतार-चढ़ाव का हिस्सा बताया।
उन्होंने कहा, "कभी-कभी हमारे शॉट छक्के के लिए जाते हैं, कभी-कभी सीमा रेखा पर कैच हो जाते हैं। शुरुआती विकेट गिरने के बाद हमने एक मजबूत आधार बनाया और ऐसी स्थिति में पहुंच गए जहां हम फिर से उन्हें दबाव में डालना चाहते थे। लेकिन कुछ छोटे-छोटे पल हमारे पक्ष में नहीं रहे और हम वह लक्ष्य हासिल नहीं कर पाए जो हम चाहते थे।'' मिचेल ने नरेंद्र मोदी स्टेडियम के माहौल की भी प्रशंसा करते हुए कहा कि भारत में न्यूजीलैंड को भरपूर समर्थन मिला है। उन्होंने कहा, ''यह एक खूबसूरत मैदान है। हम लगभग छह सप्ताह से भारत में है और हमें यहां दर्शकों का बहुत समर्थन मिला है। हमें लगता है कि भारत के बाद हम उनकी दूसरी सबसे पसंदीदा टीम हैं।''
