मोहम्मद शमी ने टेस्ट रिटायरमेंट के लिए क्यों चुनी 6 नवंबर की ही तारीख? भारी दिल से कहा अलविदा

मोहम्मद शमी ने अपने टेस्ट रिटायरमेंट के लिए 6 नवंबर की ही तारीख क्यों चुनी, हर किसी के जहन में यही सवाल है। उन्होंने रात 11 बजकर 39 मिनट पर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर अपने रिटायरमेंट का ऐलान किया।

भारतीय स्टार तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी ने टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है। उन्होंने 6 नवंबर 2026 को रात 11 बजकर 39 मिनट पर सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट कर इसकी जानकारी फैंस को दी। फैंस हैरान रह गए कि शमी ने रात में ही क्यों अपने रिटायरमेंट का ऐलान किया? दरअसल, उनके इतनी देरी से रिटायरमेंट का ऐलान करने के पीछे एक बड़ी वजह हो सकती है, वह है 6 नवंबर की तारीख। यह तारीख शमी के लिए बेहद खास है, जिस वजह से उन्होंने अगले दिन तक का इंतजार नहीं किया। शमी ने अपना टेस्ट करियर भारत के लिए इस फॉर्मेट में 12वें सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज के तौर पर खत्म किया, तेज गेंदबाजों की लिस्ट में वह 6ठे नंबर पर रहे। उन्होंने रेड बॉल क्रिकेट से 64 मैचों में 229 विकेट चटकाए।

6 नवंबर की तारीख की शमी के दिल में खास जगह मोहम्मद शमी ने अपना इंटरनेशनल डेब्यू 6 जनवरी 2013 वनडे क्रिकेट से पाकिस्तान के खिलाफ किया था। इसके बाद उन्हें उसी साल टेस्ट में भी डेब्यू करने का मौका मिला था। शमी के टेस्ट डेब्यू की तारीख 6 नवंबर 2013 थी, उन्होंने पहला मैच वेस्टइंडीज के खिलाफ कोलकाता के ईडन गार्डन्स मैदान पर खेला था। अपने डेब्यू के ठीक 13 साल बाद उसी 6 नवंबर को ही उन्होंने टेस्ट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। जिस तारीख को शमी ने रेड बॉल पहली बार थामी उसी तारीख को उन्होंने टेस्ट रिटायरमेंट के लिए भी चुना।

मोहम्मद शमी का इमोशनल पोस्ट सफेद जर्सी से विदा ले रहा हूं, लेकिन उससे जुड़ी यादों से कभी नहीं। जब पहली बार भारत की टेस्ट जर्सी पहनी थी, तब सिर्फ एक सपना था, अपने देश के लिए कुछ कर दिखाने का। उसके बाद हर विकेट, हर संघर्ष, हर चोट और हर कमबैक ने मुझे कुछ न कुछ सिखाया। टेस्ट क्रिकेट मेरे लिए सिर्फ एक फॉर्मेट नहीं, मेरी जिंदगी का एक बेहद खास हिस्सा रहा है। आज भारी दिल और अंगिनात खूबसूरत यादों के साथ मैं टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट लेने का फैसला कर रहा हूं।

इस सफर में मेरा साथ देने वाले हर टीममेट, कोच, परिवार और उन करोड़ों भारतीयों का दिल से शुक्रिया, जिन्होंने अच्छे और मुश्किल दोनों वक्त में मुझ पर भरोसा बनाया रखा..

BCCI और क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बंगाल (CAB) का भी दिल से शुक्रिया, जिन्होंने मेरे टैलेंट पर भरोसा किया, मुझे आगे बढ़ने के मौके दिए और मेरे क्रिकेट के सफर में एक अहम भूमिका निभाई। आपका साथ और विश्वास मेरे लिए हमेशा खास रहेगा।

मैदान पर मेरी आखिरी टेस्ट बॉल भले ही फेंकी जा चुकी हो, लेकिन भारत के लिए खेलने का गर्व हमेशा मेरे दिल में जिंदा रहेगा।

शुक्रिया, टेस्ट क्रिकेट। आपका शमी।