मुझे नहीं लगता कि वैभव सूर्यवंशी कभी प्रोफेशनल बन पाएगा; एबी डी विलियर्स से किसने और क्यों कही ये बात?
जितेश शर्मा से हाल ही में साउथ अफ्रीका के लीजेंड बल्लेबाज एबी डी विलियर्स ने अपने यूट्यूब चैनल पर पूछा कि वह किस युवा खिलाड़ी पर मिलियन डॉलर निवेश करना चाहेंगे। तो जितेश ने यहां वैभव सूर्यवंशी का नाम लिया।
वैभव सूर्यवंशी भारत के एक उभरते सितारे हैं। उनकी विस्फोटक बल्लेबाजी का हर कोई दीवाना है। आईपीएल 2026 में भी फैंस उनकी तूफानी बल्लेबाजी देखने के लिए बेताब हैं। वैभव ने पिछले साल आईपीएल में डेब्यू किया। उन्हें सिर्फ 7 मैच खेलने का मौका मिला, मगर उन्होंने इतने में ही दुनिया को अपना दीवाना बना लिया। वैभव ने इस दौरान आईपीएल के इतिहास का दूसरा सबसे तेज शतक भी जड़ा था। वैभव आईपीएल के अलावा इंटरनेशनल मंच पर भी अपनी प्रतिभा का जौहर दिखा चुके हैं। उन्होंने हाल ही में अपनी तूफानी बल्लेबाजी के दम पर भारत को अंडर-19 वर्ल्ड कप का खिताब जिताने में अहम भूमिका निभाई थी। वैभव सूर्यवंशी की इन उपलब्धियों के बावजूद आरसीबी के स्टार बल्लेबाज जितेश शर्मा का कहना है कि वह कभी प्रोफेशनल नहीं बन पाएंगे। आईए जानते हैं उन्होंने ऐसा क्यों कहा।
जितेश शर्मा से हाल ही में साउथ अफ्रीका के लीजेंड बल्लेबाज एबी डी विलियर्स ने अपने यूट्यूब चैनल पर पूछा कि वह किस युवा खिलाड़ी पर मिलियन डॉलर निवेश करना चाहेंगे। तो जितेश ने यहां वैभव सूर्यवंशी का नाम लिया।
उन्होंने कहा, “अभी, वैभव सूर्यवंशी। मुझे लगता है कि वह विश्व क्रिकेट पर छा सकता है। उसके पास 'गियर नंबर 6' है और कौशल का एक बहुत अच्छा सेट है।”
एबी डी विलियर्स ने भी सूर्यवंशी की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा, “वह एक बेहतरीन खिलाड़ी है। मैंने उसे अंडर-19 में खेलते देखा था। जब आपको IPL और बड़े क्रिकेट का अनुभव मिल जाता है, तो उसके बाद भी उसी स्तर का प्रदर्शन बनाए रखना हमेशा आसान नहीं होता। उस वर्ल्ड कप में जिस तरह से उसने खेला, उससे मैं बहुत प्रभावित हुआ। वह बहुत ही प्रोफेशनल हैं। अपनी उम्र के हिसाब से वह काफी समझदार है।”
जितेश शर्मा ने यहां डी विलियर्स की प्रोफेशनल वाली बात पकड़ ली। उन्होंने जवाब में कहा, “वह प्रोफेशनल नहीं है। मैं आपको यह बता सकता हूं। हर कोई उसे प्रोफेशनल बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वह कभी प्रोफेशनल बन पाएगा। वह मैदान पर हो सकता है, लेकिन मैदान के बाहर, वह नहीं बनेगा। मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूं। मैं उससे कहता हूं कि रात में आइसक्रीम न खाए।”
लेखक के बारे मेंLokesh Khera
लोकेश खेड़ा लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता में इन्हें एक दशक से भी अधिक का अनुभव है। बचपन की अपनी रुचि को प्रोफेशनल करियर में तबदील करते हुए 2018 में बतौर खेल पत्रकार अपना सफर शुरू किया। क्रिकेट के साथ बॉक्सिंग, कबड्डी, बैडमिंटन, हॉकी, एथलेटिक्स समेत तमाम खेलों को बारीकी से कवर करते हैं। क्रिकेट टुडे के साथ उनकी पारी का आगाज हुआ, जहां उन्होंने वेबसाइड के साथ मैगजीन के लिए काम किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी के साथ जुड़े और वहां तीन साल अपनी सेवाएं दी। इस दौरान ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, 2019 वनडे वर्ल्ड कप और 2021 टी20 वर्ल्ड कप जैसे तमाम इवेंट कवर किए और कई इंटरव्यू भी लिए, जिसमें दानिश कनेरिया और चेतन साकारिया जैसे इंटरनेशनल स्टार शामिल हैं। लाइव हिन्दुस्तान के साथ वह फरवरी 2022 जुड़े। यहां भी उन्होंने कॉमनवेल्थ, ओलंपिक, 2023 वनडे वर्ल्ड कप, 2024 टी20 वर्ल्ड कप, 2025 चैंपियंस ट्रॉफी जैसे बड़े-बड़े इंटरनेशनल इवेंट को बखूबी कवर किया और नई सचें सीखने में हमेशा रुचि रखते हैं। क्रिकेट पढ़ने लिखने के अलावा खुद खेलना भी पंसद करते हैं। इसके अलावा किताबें पढ़ना भी पंसद है।और पढ़ें