Why did Harmanpreet Kaur lose her temper with own players She was seen shouting loudly on the field herself explained
अपने ही खिलाड़ियों पर फूटा हरमनप्रीत कौर का गुस्सा, बीच मैदान पर जमकर चिल्लाईं; खुद बताई वजह

अपने ही खिलाड़ियों पर फूटा हरमनप्रीत कौर का गुस्सा, बीच मैदान पर जमकर चिल्लाईं; खुद बताई वजह

संक्षेप:

हरमनप्रीत कौर के गुस्से से हर कोई वाकिफ है, यही वजह है दूसरी टीमें उनसे पंगा लेने से पहले 100 बार सोचती हैं। मगर श्रीलंका के खिलाफ चौथे टी20 के दौरान तो भारतीय कप्तान अपने ही खिलाड़ियों पर भड़कती हुई दिखाई दीं।

Dec 29, 2025 06:59 am IST
इंडिया वर्सेस श्रीलंका 5 मैच की T20I सीरीज का चौथा मुकाबला रविवार, 28 दिसंबर को तिरुवनंतपुरम के ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला गया। इस मैच में रिकॉर्ड्स की बरसात करते हुए भारत ने 30 रनों से जीत दर्ज करते हुए सीरीज में जीत का चौका लगाया। पूरे मैच के दौरान भारत छाया हुआ था, मगर फिर भी फैंस को खेल खत्म होते हरमनप्रीत कौर का गुस्सा मैदान पर देखने को मिला। भारतीय कप्तान इतना गुस्सा हो गई थीं कि वह बीच मैदान पर अपने ही खिलाड़ियों पर चिल्लाती नजर आईं, मैच के बाद उन्होंने इसके पीछे का कारण भी बताया है। उनका इस रौद्र रूप का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है।

यह वीडियो श्रीलंकाई पारी के 20वां ओवर शुरू होने से पहले का है। भारतीय टीम ओवर खत्म करने के निर्धारित समय पर चल रही थी, आखिरी ओवर शुरू करने के लिए उनके पास ज्यादा समय नहीं रह गया था। अगर 20वें ओवर की गेंद कुछ सेकंड पहले नहीं डलती तो भारत पर पेनेल्टी लगती और आखिरी ओवर चार की जगह तीन फील्डर्स को 30 गज के घेरे के बाहर खड़ा रखकर गेंदबाजी करनी पड़ती। यही वजह है कि हरमनप्रीत कौर जल्द से जल्द फील्ड सेट कर ओवर शुरू करना चाहती थी।

हरमनप्रीत कौर ने मैच के बाद कहा, “हमारे पास समय कम था, इसलिए मैं चाहती थी कि सब लोग टाइम पर आएं, मैं नहीं चाहती थी कि आखिरी ओवर में तीन फील्डर बाहर हों। मैं इतने सालों से क्रिकेट खेल रही हूं, इसलिए मैं हर मैच के बाद बेहतर करने की कोशिश करती हूं।"

भारत ने इस मैच में अपना 221 रनों का हाईएस्ट टी20 स्कोर बनाया, बैटिंग के बारे में बात करते हुए भारतीय कप्तान ने कहा, "हमें स्मृति और शेफाली को क्रेडिट देना चाहिए, जिस तरह से उन्होंने शुरुआत की और हमारे लिए चीजें बहुत आसान बना दीं। और बाद में, मैं और ऋचा गेम खत्म करने के लिए थे। हमने सोचा था कि हम हरलीन को मौका देंगे, लेकिन बदकिस्मती से, जिस तरह से चीजें हुईं, हम बस ऋचा को पहले भेजना चाहते थे क्योंकि वह किसी और से बेहतर गेम खत्म कर सकती है। इसलिए, हमने उसे (हरलीन) पहले भेजने के बारे में सोचा था, लेकिन फिर स्मृति और शेफाली की वजह से उसे बैटिंग करने का मौका नहीं मिला।”

