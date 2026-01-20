इस महिला क्रिकेटर को हार्दिक पांड्या ने क्यों भेजा वीडियो मैसेज? बोली- बता नहीं सकती कि...

संक्षेप: स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या ने गौतमी नाईक के लिए वीडियो मैसेज भेजा, जिसे डब्ल्यूपीएल ने सोशल मीडिया पर शेयर किया। नाईक ने गुजरात के खिलाफ मुकाबले में अर्धशतक जमाया।

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) का हिस्सा गौतमी नाईक ने महिला प्रीमियर लीग (WPL) 2026 में गुजरात जायंट्स (जीटी) के खिलाफ शानदार बल्लेबाजी की। उन्होंने 55 गेंदों में 7 चौकों और एक छक्के की मदद से 77 रन बनाए। यह गौतमी की टूर्नामेंट में पहली फिफ्टी थी। उनकी अर्धशतकीय पारी के दम पर आरसीबी ने 178/6 का स्कोर बनाया और जीजी को 61 रनों से रौंदा। 27 वर्षीय ऑलराउंडर को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। मैच के बाद गौतमी को धाकड़ ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या का वीडियो मैसेज मिला, जिसने उनकी खुशी में चार चांद लगा दिए। दरअसल, हार्दिक को गौतमी अपना क्रिकेटिंग आइडल मानती हैं।

'मैं तुम्हारा क्रिकेटिंग आइडल हूं' डब्ल्यूपीएल ने मंगलवार को हार्दिक का वीडियो मैसजे सोशल मीडिया पर शेयर किया। उन्होंने वीडियो में कहा, ''हाय गौतमी, मैं हार्दिक हूं। मुझे पता चला कि मैं तुम्हारा क्रिकेटिंग आइडल हूं। युवा क्रिकेटरों को इंस्पायर करना बहुत अच्छा लगता है। और तुम्हारी पहली फिफ्टी के लिए बहुत-बहुत बधाई। खेल को एंजॉय करो। मुझे उम्मीद है कि तुम जिंदगी में आगे जाकर अपनी फ्रेंचाइजी और देश के लिए और बेहतर करोगी। खेल से प्यार करती रहो, डिसिप्लिन में रहो और मजे एंजॉय करो।"

'बता नहीं सकती कि क्या…' वीडियो पर रिएक्ट करते हुए गौतमी की खुशी का ठिकाना नहीं रही। उन्हें यकीन नहीं हुआ कि हार्दिक ने मैसेज भेजा। उन्होंने इसे अपनी जिंदगी की एक बड़ी उपलब्धि करार दिया। उन्होंने हार्दिक का शुक्रिया अदा किया और उनकी तारीफ की। गौतमी ने कहा,''मेरे क्रिकेटिंग आइडल हार्दिक पांड्या हैं। मैं उनकी तरह खेलना चाहती हूं। मैं हर समय उनके मैच देखती हूं, वह प्रेशर सिचुएशन में भी शांति से खेलते हैं। यह मेरा भी नेचर है। मैं खुद को उनकी तरह देखती हूं, और मैं वैसा ही खेलना चाहती हूं।" उन्होंने आगे कहा, ''आइडल की तरफ से मैसेज आया है। लाफ में कुछ तो अचीव किया। बता नहीं सकती कि क्या फील हो रहा। शुक्रिया सर।''