'बेबी AB' टैग से छुटकारा क्यों चाहते थे डेवाल्ड ब्रेविस? तूफानी पारी के बाद बताया

दक्षिण अफ्रीका के डेवाल्ड ब्रेविस ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे टी20 में तूफानी शतक जड़ने पर खुशी जताई है। उन्होंने कहा कि पिछले साल दिसंबर में उन्होंने एक संकल्प लिया था कि वह ओरिजिनल डेवाल्ड की पहचान बनाएंगे। बता दें कि उन्हें एबी डिविलियर्स के अंदाज में बैटिंग की वजह से 'बेबी एबी' कहा जाता है।

डेवाल्ड ब्रेविस के तूफानी शतक की बदौलत दक्षिण अफ्रीका ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ डार्विन में खेले गए दूसरे टी20 मुकाबले में 53 रनों से मात दी। ब्रेविस ने इतिहास रचते हुए टी20 में दक्षिण अफ्रीका के लिए अब तक की सबसे बड़ी 125 रन की नाबाद पारी खेली। इस दौरान उन्होंने सिर्फ 56 गेंदों का सामना किया। 8 छक्के और 12 चौके जड़े। धुआंधार पारी खेलने के बाद अब डेवाल्ड ब्रेविस को खुशी है कि आखिरकार वह 'बेबी एबी' के टैग से मुक्त हो ओरिजिनल डेवाल्ड के तौर पर स्थापित हुए हैं।

ब्रेविस दिल से चाहते थे कि 'बेबी एबी' के टैग से उन्हें छुटकारा मिले और उनकी खुद की एक अलग पहचान हो। पिछले साल के आखिर में उन्होंने ये संकल्प लिया था और अब कहा जा सकता है कि वह उसे पूरा करने में कामयाब हो चुके हैं। वह आईपीएल 2025 में सीजन के बीच में चेन्नई सुपर किंग्स के साथ जुड़े थे

डेवाल्ड ब्रेविस जब पहली बार अंडर19 वर्ल्ड कप में दक्षिण अफ्रीका के लिए खेलते दिखे थे तब से ही उनके साथ 'बेबी एबी' का टैग जुड़ गया था। वह 2022 के उस अंडर19 वर्ल्ड कप के टॉप स्कोरर रहे थे। उन्हें यह टैग 'मिस्टर 360 डिग्री' एबी डिविलियर्स के अंदाज में बैटिंग के लिए मिला जो गेंद को जहां चाहे वहां मारने की क्षमता रखते हैं।

ईएसपीएन क्रिकइन्फो के मुताबिक ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तूफानी पारी खेलने के बाद ब्रेविस ने कहा, ‘मैं मानता हूं कि ईश्वर ने मुझे इस तरह आक्रामक खेलने के टैलेंट से नवाजा है। पिछले साल 28 दिसंबर को मैंने एक संकल्प लिया था। मैंने कुछ लोगों को इसके बारे में बताया था जिन पर मुझे भरोसा है। मुख्य बात यही थी कि ओरिजिनल डेवाल्ड बनना है और हर गेंद को मारना है।’

ब्रेविस ने खुशी जताते हुए कहा, 'मैं यहां और भी पहले आना पसंद करता लेकिन ये सब आपके सफर का हिस्सा हैं और यह आपको और मजबूत बनाना है। इसीलिए मैं यहां हूं।'