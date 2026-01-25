बांग्लादेश क्रिकेट को सपोर्ट...; BCB डायरेक्टर इश्तियाक सादिक ने बताया इस्तीफे का असली कारण

संक्षेप: बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के डायरेक्टर ने उस समय इस्तीफा दिया, जब आईसीसी ने उन्हें टी20 वर्ल्ड कप 2026 से बाहर का रास्ता दिखाया। डायरेक्टर ने अपने इस्तीफे की असली वजह भी बताई है।

बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के डायरेक्टर इश्तियाक सादिक ने उस समय हर किसी को हैरान कर दिया जब उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इश्तियाक सादिक का इस्तीफा उस समय आया जब आईसीसी ने बांग्लादेश को टी20 वर्ल्ड कप 2026 से बाहर का रास्ता दिखाया। दरअसल, भारत और बांग्लादेश के बीच जारी तनवा के चलते बांग्लादेश ने अपने सभी मैच भारत में खेलने से इनकार कर दिया था। बांग्लादेश चाहता था कि उसके सभी मैच श्रीलंका शिफ्ट कर दिए जाए। आईसीसी के लाख समझाने के बाद भी बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड जिद्द पर अड़ा रहा, नतीजा यह रहा कि आईसीसी ने उन्हें बाहर कर स्कॉटलैंड को टूर्नामेंट में शामिल किया। BCB डायरेक्टर ने अपने इस्तीफे की वजह बताई है।

सादिक ने अपने इस्तीफे की वजह पर्सनल और पारिवारिक कारण बताए। उन्होंने कहा, “यह सच है कि मैं इस्तीफा दे रहा हूं। मेरा मानना ​​है कि मैं अपने परिवार और पर्सनल कमिटमेंट्स की वजह से गेम डेवलपमेंट जैसे इतने बड़े समुदाय के लिए जरूरी समय नहीं दे पा रहा हूं, जहां मैं अभी काम कर रहा हूं। मैं गेम डेवलपमेंट को तेज करने के लिए जरूरी कोशिश नहीं कर पा रहा हूं। इसी वजह से मुझे पर्सनली अफसोस है कि मैं इस पद के साथ न्याय नहीं कर पा रहा हूं। इसीलिए मैं यहां से इस्तीफा दे रहा हूं।”

सादिक ने इस बात से इनकार किया कि उनके फैसले का अंदरूनी झगड़ों या ICC मुद्दे से कोई लेना-देना है। उन्होंने कहा, "यह दावा कि मैं किसी गलतफहमी, इस बोर्ड में किसी के साथ रिश्तों में दिक्कत, या किसी दुख या शिकायत की वजह से जा रहा हूं, पूरी तरह गलत है। जो भी मेरे साथ थे, उन्होंने अपने-अपने तरीके से पूरी कोशिश की।"

उन्होंने अपने उत्तराधिकारी का भी समर्थन किया और कहा कि वह बोर्ड के बाहर से भी बांग्लादेश क्रिकेट को सपोर्ट करते रहेंगे।