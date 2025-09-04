2003 में डेब्यू के ठीक बाद ही डिप्रेशन में क्यों चले गए थे अमित मिश्रा? रिटायरमेंट पर किया खुलासा

लेग स्पिनर अमित मिश्रा ने क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। उन्होंने 2003 में वनडे डेब्यू किया था। उसके बाद वह डिप्रेशन में चले गए थे। रिटायरमेंट के ऐलान के बाद उन्होंने खुद इसका खुलासा किया है। मिश्रा डेब्यू के बाद करीब 5 साल तक टीम इंडिया में जगह नहीं बना पाए थे।

मिश्रा ने 13 अप्रैल 2003 को ODI में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ मैच से डेब्यू किया था। ढाका में वो टीवीएस कप का मैच था। अपने वनडे डेब्यू में वह कोई खास छाप नहीं छोड़ पाए। अपने 5 ओवर के स्पेल में वह सिर्फ नील मेकेंजी का विकेट ले सके थे और उनका फिगर था 29 रन देकर 1 विकेट।

उसके बाद अमित मिश्रा राष्ट्रीय टीम में वापसी के लिए साल दर साल तरसते रहे। अनिल कुंबले और हरभजन सिंह की दिग्गज स्पिन जोड़ी की वजह से उन्हें टीम में मौका नहीं मिल रहा था। इससे वह डिप्रेशन में चले गए।

मिश्रा ने एएनआई को बताया, ‘मेरे डेब्यू के बाद मेरे करियर में 5 साल का एक गैप आ गया। अगर वो गैप नहीं आया होता तो मैं और भी ज्यादा मैच खेला होता। मैंने 2003 में बांग्लादेश में वनडे डेब्यू किया था। उसके बाद से ही 5 साल का गैप आ गया।’

मिश्रा ने आगे कहा, 'मैं 5 साल तक भारतीय टीम में वापस नहीं आ सका। मैं परफॉर्म कर रहा था, सबकुछ कर रहा था। लेकिन मुझे पछतावा नहीं है। मैं कह सकता हूं कि अगर मैं 3-4 साल या 2 साल पहले वापसी कर पाया होता तब मैं और भी ज्यादा मैच खेला होता और बेहतर प्रदर्शन भी किया होता। हालांकि कोई मलाल नहीं हैं।'

अमित मिश्रा ने कहा, 'मुझे कोई मलाल नहीं है। मुझे जब भी मौका मिला, मैंने अपना 100 प्रतिशत दिया। और मैंने जो भी कहा उसे हमेशा साबित किया। मैंने प्रदर्शन पर फोकस रखा। हालांकि मैं एक-डेढ़ साल तक डिप्रेशन में था। मैं नाराज था। मैं परफॉर्म कर रहा था...लेकिन 1-2 साल बाद मैंने खुद से बात की। मैंने कहा कि मैं क्रिकेट खेलना चाहता हूं। मैं क्रिकेट खेल रहा हूं। और मैं परफॉर्म कर रहा हूं...मैंने खुद से सुधार के बारे में पूछा। एक व्यक्ति जो क्रिकेट को प्यार करता है, उसे कभी डिप्रेशन में नहीं जाना चाहिए। मैंने क्रिकेट का लुत्फ लेना शुरू कर दिया और मुझे प्रेरणा मिलती रही।'

2003 में डेब्यू के बाद अमित मिश्रा 5 साल तक टीम में वापसी नहीं कर पाए। आखिरकार 2008 में जब अनिल कुंबले इंजरी के शिकार हुए तब मिश्रा को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट में डेब्यू का मौका मिला। मोहाली में खेले गए उस टेस्ट में कंगारू गेंदबाज उनकी बलखाती गेंदों की धुन पर नाचते दिखे। पहले ही मैच में उन्होंने डेब्यू मैच में ही फिफर लिया और वह ऐसा करने वाले छठे भारतीय बने। उस मैच में मिश्रा ने 7 विकेट झटके थे।

अमित मिश्रा के अंतरराष्ट्रीय करियर की बात करें तो उनके नाम 22 टेस्ट में 76 विकेट दर्ज हैं। उन्होंने टेस्ट बल्ले से भी अहम योगदान दिया और उनके नाम 4 अर्धशतक भी हैं। मिश्रा ने 22 टेस्ट की 32 पारियों में 21.6 की औसत से 648 रन बनाए।