एबी डि विलियर्स ने मोहम्मद सिराज को क्यों बताया बदकिस्मत? इस बात पर जताया संतोष

दक्षिण अफ्रीका के पूर्व दिग्गज बल्लेबाज एबी डिविलियर्स ने भारत के तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज को लेकर हमदर्दी जताई है। उन्होंने कहा कि सिराज बदकिस्मत रहे जो अगले महीने से शुरू होने जा रहे टी20 वर्ल्ड कप की टीम में जगह नहीं बना पाए। 

Jan 05, 2026 04:03 pm ISTChandra Prakash Pandey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
दक्षिण अफ्रीका के पूर्व दिग्गज बल्लेबाज एबी डिविलियर्स ने भारत के तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज को लेकर हमदर्दी जताई है। उन्होंने कहा कि सिराज दुर्भाग्यशाली रहे जो अगले महीने से शुरू होने जा रहे टी20 वर्ल्ड कप की टीम में जगह नहीं बना पाए। उन्होंने कहा कि इसमें फॉर्म की निर्णायक भूमिका नहीं थी बल्कि टीम संतुलन इसकी वजह रही।

एबी डि विलियर्स ने अपने यूट्यूब चैनल पर कहा, 'हम सिराज को ओडीआई स्क्वाड में देख रहे हैं। वह विश्व कप मिस करने वाले बदकिस्मत खिलाड़ियों में से एक है। लेकिन ये भी सिर्फ बैलेंस की वजह से हुआ है।'

डि विलियर्स ने आगे कहा, ‘आपके पास बुमराह और अर्शदीप हैं। हर्षित बल्लेबाजी भी कर सकते हैं। इस तरह आपके तीन तेज गेंदबाज हो गए। मुझे लगता है कि यही वजह है कि आप हर्षित के लिए जाते हैं क्योंकि सिराज तो शानदार गेंदबाज हैं।’

डि विलियर्स ने सिराज को वर्ल्ड कप टीम में नहीं चुने जाने की एक वजह भारत के स्पिन डिपार्टमेंट पर ज्यादा फोकस करने की रणनीति को भी बताया है। उन्होंने कहा, ‘वे तेज गेंदबाजी पर बहुत ज्यादा फोकस करना नहीं चाहते हैं। फोकस स्पिनरों पर है। अगर वे शुरुआत में तेज गेंदबाजों से विकेट पाते हैं तो वे इसे बोनस के तौर पर देखेंगे।’

दक्षिण अफ्रीकी दिग्गज ने इस बात को लेकर खुशी जताई कि सिराज कम से कम ओडीआई सेटअप का हिस्सा हैं। उन्होंने कहा, 'सिराज बदकिस्मत तो हैं लेकिन कम से कम वह ओडीआई प्लान में हैं और 2027 के विश्व कप की तरफ बढ़ रहे हैं।'

टी20 विश्व कप के लिए भारत का स्क्वाड

सूर्यकुमार यादव (कप्तान), अक्षर पटेल (उप कप्तान), अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, संजू सैमसन, शिवम दूबे, ईशान किशन, हार्दिक पांड्या, अर्शदीप सिंह, जसप्रीत बुमराह, हर्षित राणा, वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव, वॉशिंगटन सुंदर, रिंकू सिंह।

