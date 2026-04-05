तुषार देशपांडे और समीर रिजवी को ऐसी मैच विनिंग परफॉर्मेंस देते देख पछता रही होगी CSK! जानें क्यों

सही कॉम्बिनेशन और खिलाड़ियों की तलाश कर रही सीएसके की टीम को 4 अप्रैल को काफी ठेस पहुंची होगी जब उनके दो पूर्व खिलाड़ी- तुषारदेशपांडे और समीर रिजवी- एक ही दिन में किसी अन्य फ्रेंचाइजियों के लिए मैच विनिंग परफॉर्मेंस दी।

चेन्नई सुपर किंग्स बदलाव के दौर से गुजर रही है। यह सीएसके के लिए मुश्किल समय है। एमएस धोनी की छाया से बाहर निकलकर इस टीम के लिए उसी स्तर पर परफॉर्मेंस देना मुश्किल हो रहा है। ऋतुराज गायकवाड़ टीम की कप्तानी संभाल रहे हैं, मगर आईपीएल 2023 का खिताब जीतने के बाद सीएसके का परफॉर्मेंस निराशाजनक रहा है। 2024 में टीम 5वें नंबर पर रही और प्लेयर ऑफ के लिए क्वालीफाई नहीं कर पाई। वहीं 2025 में सीएसके पॉइंट्स टेबल में सबसे नीचे 10वें पायदान पर रही। आईपीएल 2026 में भी सीएसके की शुरुआत निराशाजनक रही है, उन्हें सीजन के पहले दो मैचों में हार का सामना करना पड़ा है। सही कॉम्बिनेशन और खिलाड़ियों की तलाश कर रही सीएसके की टीम को 4 अप्रैल को काफी ठेस पहुंची होगी जब उनके दो पूर्व खिलाड़ियों एक ही दिन में किसी अन्य फ्रेंचाइजियों के लिए मैच विनिंग परफॉर्मेंस दी।

समीर रिजवी ने मुंबई इंडियंस को धोया सबसे पहले बात समीर रिजवी की करते हैं, कभी इस युवा खिलाड़ी पर चेन्नई सुपर किंग्स ने भरोसा जताया था। आईपीएल 2024 की नीलामी में उन्होंने रिजवी को 8.40 करोड़ में खरीदा था। धोनी की टीम अगर किसी खिलाड़ी में निवेश कर रही है तो उस खिलाड़ी में कुछ तो खास बात है। इसका सबूत रिजवी ने अपने डेब्यू मैच की पहली गेंद पर राशिद खान को छक्के लगाकर दिया था। हालांकि सीएसके ने उन पर लंबे समय तक भरोसा नहीं जताया और अगले ही साल नीलामी में रिलीज कर दिया।

दिल्ली कैपिटल्स ने इस युवा खिलाड़ी को मात्र 95 लाख रुपए में खरीदा और अब यह खिलाड़ी डीसी को लगातार मैच जिता रहा है। आईपीएल 2026 में दिल्ली ने अभी तक दो मैच जीते हैं और इन दोनों ही मैच में रिजवी की अहम भूमिका रही है। डीसी वर्सेस मुंबई मैच में जहां मुंबई की पूरी टीम ने 4 छक्के लगाए थे, वहीं अकेले रिजवी ने 7 छक्कों के साथ 90 रनों की शानदार पारी खेली और लगातार तीसरी बार दिल्ली की जीत में अहम भूमिका निभाते हुए प्लेयर ऑफ द मैच जीता।

सीएसके को लगा कि 8.40 करोड़ में उन्होंने रिजवी को महंगा खरीदा है, जिस वजह से उन्होंने रिजवी को रिलीज कर 2025 के ऑक्शन में फिर से बोली लगाई, मगर सीएसके इस बार 90 लाख से आगे नहीं बढ़ा। डीसी ने इस मैच बिनर को 95 लाख में अपनी टीम में शामिल किया। समीर रिजवी इस समय आईपीएल 2026 ऑरेंज कैप की रेस में सबसे आगे चल रहे हैं।

तुषार देशपांडे बने गुजरात टाइटंस के खिलाफ हीरो आईपीएल 2023 चेन्नई सुपर किंग्स को आखिरी बार चैंपियन बनाने में तुषारदेश पांडे का अहम रोल था। उस सीजन देशपांडे सीएसके लिए सबसे अधिक 21 विकेट चटकाने वाले गेंदबाज थे। चेन्नई ने उन्हें नीलामी में मात्र 20 लाख रुपए में खरीदा था। धोनी की कप्तानी में इस भारतीय गेंदबाज ने काफी कुछ सीखा। यही वजह है कि सीएसके उन्हें आईपीएल 2025 के मेगा ऑक्शन में वापस चाहती थी। राजस्थान रॉयल्स के साथ सीएसके का बिडवॉर 6 करोड़ के पार तक चला। मगर सीएसके ने 6.25 करोड़ पर ही हार मान ली। आरआर ने इस भारतीय गेंदबाज को 6.50 करोड़ में अपनी टीम में शामिल किया।