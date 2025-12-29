Cricket Logo
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़Why are Virat Kohli Rohit Sharma not playing today Vijay Hazare match A major update regarding Shreyas Iyer
विराट कोहली और रोहित शर्मा क्यों नहीं खेलेंगे आज का विजय हजारे मैच? श्रेयस अय्यर को लेकर भी आया बड़ा अपडेट

संक्षेप:

विराट कोहली और रोहित शर्मा डोमेस्टिक क्रिकेट में धूम मचा रहे थे, मगर आज विजय हजारे ट्रॉफी के तीसरे राउंड में वह हिस्सा नहीं लेने वाले हैं। विराट कोहली टूर्नामेंट का एक और मैच खेलेंगे, जबकि रोहित शर्मा अब सीधा इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते नजर आएंगे।

Dec 29, 2025 07:14 am ISTLokesh Khera लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 का आज तीसरा राउंड खेला जाना है। पहले दो राउंड्स में फैंस का मनोरंजन करने वाले दो स्टार खिलाड़ी -रोहित शर्मा और विराट कोहली- आज खेलते हुए नजर नहीं आएंगे। जी हां, कोहली और रोहित को मैदान पर ना खेलता देख फैंस जरूर निराश होंगे, मगर हम आपके लिए विराट कोहली और रोहित शर्मा से जुड़ा एक बड़ा अपडेट लेकर आएं हैं। बता दें, विराट कोहली न्यूजीलैंड के खिलाफ 11 जनवरी से शुरू हो रही तीन मैच की वनडे सीरीज से पहले एक और विजय हजारे का मैच खेलेंगे। उसकी तारीख भी सामने आ गई है। वहीं अब हिटमैन सीधा इंटरनेशनल मंच पर खेलते नजर आएंगे।

दिल्ली एंड डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन (DDCA) के एक सीनियर अधिकारी ने क्रिकबज को बताया कि कोहली, जिन्होंने 24 और 26 दिसंबर को बेंगलुरु में दिल्ली के लिए पहले दो विजय हजारे ट्रॉफी (VHT) मैच खेले थे, 6 जनवरी को अलूर के KSCA ग्राउंड में रेलवे के खिलाफ खेले जाने वाले लीग मैच के लिए वापस आएंगे। इसके बाद, वह न्यूजीलैंड के खिलाफ तीन वनडे मैचों के लिए भारतीय टीम में शामिल होंगे। कोहली 6 जनवरी को अपना आखिरी विजय हजारे का मैच खेलेंगे

कोहली की तरह, रोहित ने भी जयपुर में पहले दो VHT मैचों में मुंबई के लिए खेला और मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन (MCA) ने पुष्टि की है कि इस सीजन के लिए उनकी घरेलू ड्यूटी खत्म हो गई है। उनका अगला असाइनमेंट आने वाली वनडे सीरीज होगी। MCA ने यह भी पुष्टि की कि यशस्वी जायसवाल, जो हाल ही में तबीयत खराब होने के कारण बाहर थे, एक-दो दिन में जयपुर में मुंबई टीम में शामिल हो जाएंगे। उम्मीद है कि वह वनडे टीम में शामिल होने से पहले कुछ मैच खेलेंगे, जो 7 जनवरी को बड़ौदा में इकट्ठा होगी। इस बीच, सूर्यकुमार यादव और शिवम दुबे जल्द ही मुंबई टीम में शामिल होंगे।

हालांकि, MCA श्रेयस अय्यर के बारे में निश्चित नहीं है, जो अक्टूबर के आखिर से प्लीहा की चोट के कारण इंटरनेशनल क्रिकेट से बाहर हैं। लेकिन पता चला है कि वह वनडे टीम के चयन से पहले, 3 जनवरी को महाराष्ट्र के खिलाफ मुंबई के मैच में दिख सकते हैं। अय्यर, जिनकी चोट की सर्जरी हुई है और जो अभी BCCI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (CoE) में हैं, अपनी फिटनेस जांचने के लिए जयपुर में महाराष्ट्र के खिलाफ मैच खेल सकते हैं। इस समय, यह साफ नहीं है कि वह वनडे खेलेंगे या नहीं, लेकिन उनके करीबी सूत्रों का कहना है कि वह कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं।

न्यूजीलैंड के खिलाफ 3 मैच की वनडे सीरीज के लिए भारतीय स्क्वॉड का ऐलान 4 जनवरी को हो सकता है।

Lokesh Khera

लेखक के बारे में

Lokesh Khera
लोकेश खेड़ा लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता में इन्हें 9 साल का अनुभव है। बचपन की अपनी रुचि के अनुरूप 2018 में बतौर खेल पत्रकार अपना सफर शुरू करने वाले लोकेश क्रिकेट टुडे से लेकर इंडिया टीवी जैसे संस्थान में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। इस दौरान उन्होंने ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, एशियन गेम्स, क्रिकेट वनडे वर्ल्ड कप, टी20 वर्ल्ड कप, आईपीएल जैसे तमाम बड़े इवेंट्स कवर किए। लाइव हिन्दुस्तान के साथ वह 2022 से हैं। और पढ़ें
Virat Kohli Rohit Sharma Vijay Hazare Trophy
