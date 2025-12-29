विराट कोहली और रोहित शर्मा क्यों नहीं खेलेंगे आज का विजय हजारे मैच? श्रेयस अय्यर को लेकर भी आया बड़ा अपडेट
विराट कोहली और रोहित शर्मा डोमेस्टिक क्रिकेट में धूम मचा रहे थे, मगर आज विजय हजारे ट्रॉफी के तीसरे राउंड में वह हिस्सा नहीं लेने वाले हैं। विराट कोहली टूर्नामेंट का एक और मैच खेलेंगे, जबकि रोहित शर्मा अब सीधा इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते नजर आएंगे।
विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 का आज तीसरा राउंड खेला जाना है। पहले दो राउंड्स में फैंस का मनोरंजन करने वाले दो स्टार खिलाड़ी -रोहित शर्मा और विराट कोहली- आज खेलते हुए नजर नहीं आएंगे। जी हां, कोहली और रोहित को मैदान पर ना खेलता देख फैंस जरूर निराश होंगे, मगर हम आपके लिए विराट कोहली और रोहित शर्मा से जुड़ा एक बड़ा अपडेट लेकर आएं हैं। बता दें, विराट कोहली न्यूजीलैंड के खिलाफ 11 जनवरी से शुरू हो रही तीन मैच की वनडे सीरीज से पहले एक और विजय हजारे का मैच खेलेंगे। उसकी तारीख भी सामने आ गई है। वहीं अब हिटमैन सीधा इंटरनेशनल मंच पर खेलते नजर आएंगे।
दिल्ली एंड डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन (DDCA) के एक सीनियर अधिकारी ने क्रिकबज को बताया कि कोहली, जिन्होंने 24 और 26 दिसंबर को बेंगलुरु में दिल्ली के लिए पहले दो विजय हजारे ट्रॉफी (VHT) मैच खेले थे, 6 जनवरी को अलूर के KSCA ग्राउंड में रेलवे के खिलाफ खेले जाने वाले लीग मैच के लिए वापस आएंगे। इसके बाद, वह न्यूजीलैंड के खिलाफ तीन वनडे मैचों के लिए भारतीय टीम में शामिल होंगे। कोहली 6 जनवरी को अपना आखिरी विजय हजारे का मैच खेलेंगे
कोहली की तरह, रोहित ने भी जयपुर में पहले दो VHT मैचों में मुंबई के लिए खेला और मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन (MCA) ने पुष्टि की है कि इस सीजन के लिए उनकी घरेलू ड्यूटी खत्म हो गई है। उनका अगला असाइनमेंट आने वाली वनडे सीरीज होगी। MCA ने यह भी पुष्टि की कि यशस्वी जायसवाल, जो हाल ही में तबीयत खराब होने के कारण बाहर थे, एक-दो दिन में जयपुर में मुंबई टीम में शामिल हो जाएंगे। उम्मीद है कि वह वनडे टीम में शामिल होने से पहले कुछ मैच खेलेंगे, जो 7 जनवरी को बड़ौदा में इकट्ठा होगी। इस बीच, सूर्यकुमार यादव और शिवम दुबे जल्द ही मुंबई टीम में शामिल होंगे।
हालांकि, MCA श्रेयस अय्यर के बारे में निश्चित नहीं है, जो अक्टूबर के आखिर से प्लीहा की चोट के कारण इंटरनेशनल क्रिकेट से बाहर हैं। लेकिन पता चला है कि वह वनडे टीम के चयन से पहले, 3 जनवरी को महाराष्ट्र के खिलाफ मुंबई के मैच में दिख सकते हैं। अय्यर, जिनकी चोट की सर्जरी हुई है और जो अभी BCCI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (CoE) में हैं, अपनी फिटनेस जांचने के लिए जयपुर में महाराष्ट्र के खिलाफ मैच खेल सकते हैं। इस समय, यह साफ नहीं है कि वह वनडे खेलेंगे या नहीं, लेकिन उनके करीबी सूत्रों का कहना है कि वह कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं।
न्यूजीलैंड के खिलाफ 3 मैच की वनडे सीरीज के लिए भारतीय स्क्वॉड का ऐलान 4 जनवरी को हो सकता है।