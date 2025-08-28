Why are Dhruv Jurel and Abhimanyu Easwaran not playing the Duleep Trophy match BCCI does not want to take any risk ध्रुव जुरेल और अभिमन्यु ईश्वरन क्यों नहीं खेल रहे दलीप ट्रॉफी का मैच? BCCI नहीं लेना चाहता रिस्क!, Cricket Hindi News - Hindustan
रिपोर्ट के अनुसार ये तीनों खिलाड़ी 100 प्रतिशत फिट नहीं है जिस वजह से उनका चयन प्लेइंग XI में नहीं हुआ है। शुभमन गिल एक हफ्ता पहले बीमार पड़ गए थे, वहीं सेंट्रल जोन के कप्तान जुरेल को मैच से पहले ग्रोइन इंजरी का सामना करना पड़ा।

Lokesh Khera लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीThu, 28 Aug 2025 01:08 PM
भारतीय घरेलू सीजन की शुरुआत दलीप ट्रॉफी के साथ हो गई है। आज टूर्नामेंट का पहला मुकाबला खेला जा रहा है। हालांकि इंग्लैंड दौरे पर भारतीय स्क्वॉड का हिस्सा रहे शुभमन गिल, ध्रुव जुरेल और अभिमन्यु ईश्वरन पहले मैच का हिस्सा नहीं है। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार ये तीनों खिलाड़ी 100 प्रतिशत फिट नहीं है जिस वजह से उनका चयन प्लेइंग XI में नहीं हुआ है। शुभमन गिल एक हफ्ता पहले बीमार पड़ गए थे, वहीं सेंट्रल जोन के कप्तान जुरेल को मैच से पहले ग्रोइन इंजरी का सामना करना पड़ा।

वहीं इंग्लैंड दौरे पर बेंच गर्म करने वाले ईश्वरन मैच शुरू बीमार पड़ गए। उन्हें चोटिल ईशान किशन की गैरमौजूदगी में ईस्ट जोन का कप्तान बनाया गया था।

बीसीसीआई के सूत्र ने बताया बताया, "जुरेल को मैच की पूर्व संध्या पर कमर में चोट लग गई थी और चयनकर्ताओं ने उन्हें यह मैच छोड़ने के लिए कहा है।"

सूत्र ने आगे कहा, "वह एशिया कप टीम के स्टैंडबाय में भी हैं और चयनकर्ता कोई जोखिम नहीं लेना चाहते। एशिया कप के ठीक बाद, भारत घरेलू मैदान पर चार टेस्ट मैच खेलेगा और (ऋषभ) पंत की चोट को लेकर अनिश्चितता के चलते, जुरेल को कोई जोखिम नहीं लेने के लिए कहा गया है।"

जुरेल की अनुपस्थिति में, मध्य प्रदेश के रजत पाटीदार, जिन्होंने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) को 18 साल में पहली बार आईपीएल ट्रॉफी जिताई थी, सेंट्रल जोन की कप्तानी कर रहे हैं। ईस्ट जोन की कप्तानी ऑलराउंडर रियान पराग कर रहे हैं, जिन्होंने इस साल की शुरुआत में राजस्थान रॉयल्स की कप्तानी की थी।