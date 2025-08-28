ध्रुव जुरेल और अभिमन्यु ईश्वरन क्यों नहीं खेल रहे दलीप ट्रॉफी का मैच? BCCI नहीं लेना चाहता रिस्क!

रिपोर्ट के अनुसार ये तीनों खिलाड़ी 100 प्रतिशत फिट नहीं है जिस वजह से उनका चयन प्लेइंग XI में नहीं हुआ है। शुभमन गिल एक हफ्ता पहले बीमार पड़ गए थे, वहीं सेंट्रल जोन के कप्तान जुरेल को मैच से पहले ग्रोइन इंजरी का सामना करना पड़ा।

भारतीय घरेलू सीजन की शुरुआत दलीप ट्रॉफी के साथ हो गई है। आज टूर्नामेंट का पहला मुकाबला खेला जा रहा है। हालांकि इंग्लैंड दौरे पर भारतीय स्क्वॉड का हिस्सा रहे शुभमन गिल, ध्रुव जुरेल और अभिमन्यु ईश्वरन पहले मैच का हिस्सा नहीं है। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार ये तीनों खिलाड़ी 100 प्रतिशत फिट नहीं है जिस वजह से उनका चयन प्लेइंग XI में नहीं हुआ है। शुभमन गिल एक हफ्ता पहले बीमार पड़ गए थे, वहीं सेंट्रल जोन के कप्तान जुरेल को मैच से पहले ग्रोइन इंजरी का सामना करना पड़ा।

वहीं इंग्लैंड दौरे पर बेंच गर्म करने वाले ईश्वरन मैच शुरू बीमार पड़ गए। उन्हें चोटिल ईशान किशन की गैरमौजूदगी में ईस्ट जोन का कप्तान बनाया गया था।

बीसीसीआई के सूत्र ने बताया बताया, "जुरेल को मैच की पूर्व संध्या पर कमर में चोट लग गई थी और चयनकर्ताओं ने उन्हें यह मैच छोड़ने के लिए कहा है।"

सूत्र ने आगे कहा, "वह एशिया कप टीम के स्टैंडबाय में भी हैं और चयनकर्ता कोई जोखिम नहीं लेना चाहते। एशिया कप के ठीक बाद, भारत घरेलू मैदान पर चार टेस्ट मैच खेलेगा और (ऋषभ) पंत की चोट को लेकर अनिश्चितता के चलते, जुरेल को कोई जोखिम नहीं लेने के लिए कहा गया है।"