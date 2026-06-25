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आकाश दीप ने अपनी शादी में विराट, रोहित और धोनी को क्यों इनवाइट नहीं किया? हंसते हुए बताई सच्चाई

Vikash Gaur लाइव हिन्दुस्तान
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आकाश दीप ने अपनी शादी में विराट कोहली, रोहित शर्मा और एमएस धोनी जैसे दिग्गज क्रिकेटरों को इनवाइट क्यों नहीं किया? इसके बारे में जान लीजिए। इसके पीछे का सच खुद आकाश दीप ने बताया है। 

आकाश दीप ने अपनी शादी में विराट, रोहित और धोनी को क्यों इनवाइट नहीं किया? हंसते हुए बताई सच्चाई

टीम इंडिया के तेज गेंदबाज आकाश दीप हाल ही में शादी के बंधन में बंधे हैं। वाराणसी में अक्षिता राज के साथ उन्होंने शादी की। बुधवार 24 जून को उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर अपने विवाह की तस्वीरें शेयर कीं और साथ में जानकारी भी दी कि वे और अक्षिता अब हमसफर हैं। हैरानी की बात यह थी कि भारत के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट खेल चुके इस क्रिकेटर की शादी में कोई क्रिकेटर नजर नहीं आया। ऐसे में उनके एक दोस्त ने आकाश दीप से ही पूछ लिया कि उन्होंने विराट कोहली, एमएस धोनी और रोहित शर्मा जैसे खिलाड़ियों को इनवाइट क्यों नहीं किया? इस पर आकाश ने जवाब भी दिया कि आखिर ऐसा क्यों किया?

सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में एक शख्स शादी के लिए तैयार होते हुए आकाश दीप से पूछता है कि आपने विराट भैया, रोहित भैया और धोनी भैया को अपनी शादी के लिए निमंत्रण क्यों नहीं दिया? इसके जवाब में आकाश दीप कहते हैं कि शादी हो पाएगा यहां बनारस में? आकाश ने ऐसा इसलिए कहा है, क्योंकि हर कोई जानता है कि विराट, रोहित और धोनी की फैन फॉलोइंग कितनी है। अगर किसी को पता चला कि इन तीनों में से कोई एक भी शादी में आ रहा है तो फिर क्राउड के मैनेज करने में उनके पसीने छूट जाते।

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हर कोई जानता है कि विराट, धोनी या रोहित के फैंस भारी संख्या में कहीं भी पहुंच जाते हैं। ऐसे में अगर आकाश दीप की शादी में ये खिलाड़ी जाते तो शादी में बड़ी बाधा लोगों को संभालने की होती। आकाश दीप के गेस्ट्स से ज्यादा वहां विराट, रोहित या धोनी के फैंस होते। इसी चीज से बचने के लिए आकाश दीप ने उन्हें इनवाइट नहीं किया। हालांकि, इन दिग्गजों को इनविटेशन शायद जरूर गया होगा, लेकिन आकाश दीप यह भी जानते होंगे कि वह शादी अटेंड करने नहीं आएंगे।

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आकाश दीप का करियर

आकाश दीप की बात करें तो वे 10 टेस्ट मैच अब तक भारतीय टीम के लिए खेल चुके हैं। उन मैचों में अच्छा प्रदर्शन करते हुए 28 विकेट उन्होंने चटकाए हैं। 99 रन देकर 6 विकेट उनके एक पारी में बेस्ट परफॉर्मेंस हैं, जबकि मैच का बेस्ट उनका 187 रन खर्च करके 10 विकेट निकालना है। यह बर्मिंघम में उन्होंने किया था। इंग्लैंड के खिलाफ एंडरसन-तेंदुलकर सीरीज में कमाल की गेंदबाज उन्होंने की थी। आकाश दीप आईपीएल 2026 में नहीं खेल पाए थे, क्योंकि चोट की वजह से वह टूर्नामेंट से बाहर हो गए थे। वे कोलकाता नाइट राइडर्स यानी केकेआर का हिस्सा इस सीजन थे।

Vikash Gaur

लेखक के बारे में

Vikash Gaur

विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स


संक्षिप्त विवरण:

विकाश गौड़ पिछले 8 वर्षों से हिंदी डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


विस्तृत बायो:

परिचय और अनुभव: विकाश गौड़ भारतीय डिजिटल स्पोर्ट्स मीडिया का एक उभरता हुआ चेहरा हैं। लगभग 8 वर्षों के अनुभव के साथ, विकाश ने डिजिटल पत्रकारिता की बारीकियों को जमीन से समझा है। 2016 में अपने करियर की शुरुआत करने वाले विकाश ने डिजिटल-फर्स्ट अप्रोच के साथ खेल पत्रकारिता में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। जनवरी 2021 से वह 'लाइव हिन्दुस्तान' की स्पोर्ट्स टीम के मुख्य स्तंभ बने हुए हैं, जहां वह कंटेंट प्लानिंग और स्पोर्ट्स कवरेज का नेतृत्व करते हैं।


करियर का सफर:
मंगलायतन विश्वविद्यालय, अलीगढ़ से पत्रकारिता का ककहरा सीखने के बाद विकाश का सफर 'खबर नॉन स्टॉप' से शुरू हुआ था, जो अब देश के प्रतिष्ठित मीडिया घरानों तक फैला हुआ है। उन्होंने पत्रिका समूह की वेबसाइट 'कैच न्यूज' में खेल की खबरों की तकनीकी समझ विकसित की। इसके बाद 'डेली हंट' में वीडियो प्रोड्यूसर के तौर पर काम करते हुए उन्होंने विजुअल स्टोरीटेलिंग के गुर सीखे। 'दैनिक जागरण' की वेबसाइट में करीब ढाई साल तक खेल डेस्क पर अपनी धार तेज करने के बाद, उन्होंने लाइव हिन्दुस्तान का रुख किया, जहां वे बीते 4 साल से चौके-छक्के लगा रहे हैं। इंटर्न के तौर पर प्रिंट की समझ हासिल कर चुके विकाश गौड़ के पास अब डिजिटल की अच्छी समझ है और वे ट्रेंड को बखूबी फॉलो करते हैं।


खेल जगत की कवरेज और विशेषज्ञता:
अपने अब तक के करियर में विकाश ने दुनिया के कई बड़े खेल आयोजनों को डेस्क और फील्ड पर रहकर कवर किया है। उनकी विशेषज्ञता केवल क्रिकेट तक सीमित नहीं है, बल्कि वह मल्टी-स्पोर्ट्स इवेंट्स की भी गहरी समझ रखते हैं। उन्होंने निम्नलिखित प्रमुख आयोजनों का व्यापक विश्लेषण और रिपोर्टिंग की है:


क्रिकेट:आईसीसी क्रिकेट विश्व कप, आईपीएल और द्विपक्षीय सीरीज।


ग्लोबल इवेंट्स: ओलंपिक गेम्स, राष्ट्रमंडल खेल और एशियाई खेल


पत्रकारिता का दृष्टिकोण:
विकाश का मानना है कि खेल पत्रकारिता केवल स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह खिलाड़ियों के संघर्ष, खेल की रणनीति और डेटा के पीछे छिपी कहानी को पाठकों तक पहुंचाने का माध्यम है। लाइव हिन्दुस्तान में अपनी भूमिका में वह सुनिश्चित करते हैं कि खेल की खबरें सटीक, तेज और निष्पक्ष हों, जिससे पाठकों को एक संपूर्ण अनुभव मिल सके।


विशेषज्ञता:

क्रिकेट विश्लेषण एवं लाइव कवरेज
ओलंपिक एवं ग्लोबल स्पोर्ट्स इवेंट्स
इंटरव्यू एवं मीडिया इंटरैक्शन
स्पोर्ट्स डेटा एंड स्टेटिस्टिक्स
डिजिटल कंटेंट स्ट्रेटेजी एंड टीम मैनेजमेंट

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