होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

खराब फॉर्म से जूझने पर सैमसन के दिमाग में किसका नाम आया? बोले- उन्होंने मुझसे दिल से बात की

Mar 10, 2026 12:39 pm ISTMd.Akram तिरुवनंतपुरम, भाषा
share Share
Follow Us on

संजू सैमसन टी20 वर्ल्ड कप 2026 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रहे। उन्होंने पांच मैचों में तूफानी अंदाज में 321 रन बनाए। उनका स्ट्राइक रेट 199.37 का रहा। वह टूर्नामेंट से पहले खराब फॉर्म से जूझ रहे थे।

खराब फॉर्म से जूझने पर सैमसन के दिमाग में किसका नाम आया? बोले- उन्होंने मुझसे दिल से बात की

भारत को टी20 वर्ल्ड कप 2026 जिताने में अहम भूमिका निभाने वाले स्टार बल्लेबाज संजू सैमसन ने कहा कि उन्होंने इस टूर्नामेंट में एक अलग योजना के साथ उतरने का फैसला किया था, जिससे उन्हें अपनी खोई हुई फॉर्म वापस पाने में मदद मिली। भारत की विश्व कप जीत के बाद सोमवार को तिरुवनंतपुरम लौटने पर सैमसन का हवाईअड्डे पर भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान केरल के शिक्षा मंत्री वी शिवनकुट्टी ने उनका स्वागत किया।

‘मुझे अपनी असफलताओं से सीखना पड़ा’

हवाईअड्डे के बाहर सैकड़ों क्रिकेट प्रशंसक जुटे और केरल के इस क्रिकेटर के समर्थन में नारे लगाए। सैमसन ने इस मौके पर पत्रकारों से कहा कि वह पहले हर गेंद पर बड़ा शॉट खेलने की कोशिश करते थे। उन्होंने कहा, “मैं हर गेंद को मारने की कोशिश करता था, लेकिन यह काम नहीं आया। फिर मुझे अपनी असफलताओं से सीखना पड़ा। पांच मैचों की सीरीज में मैंने स्ट्राइक रेट बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन वह भी सफल नहीं रही। इसके बाद मैंने विश्व कप के लिए एक अलग 'गेम प्लान' के साथ तैयारी की।”

ये भी पढ़ें:एक T20 WC में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 5 बल्लेबाज, सैमसन की किस्मत ने दिया धोखा

'मैंने संपर्क किया तो मुझसे दिल से बात की'

सैमसन ने मैच के बाद कहा था कि खराब दौर से निकलने में महान सचिन तेंदुलकर ने उनकी मदद की। इस बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा, “हम संपर्क में थे क्योंकि मैं पिछले कुछ वर्षों से उन्हें संदेश भेजता रहा था। आईपीएल के दौरान मुलाकात होने पर भी हमारी बात होती थी।” सैमसन ने बताया कि जब वह खराब फॉर्म से जूझ रहे थे, तब सलाह के लिए उनके दिमाग में सबसे पहला नाम तेंदुलकर का ही आया। उन्होंने कहा, “जब मैंने उनसे संपर्क किया तो उन्होंने मुझसे दिल से बात की। करीब 25 मिनट तक उन्होंने अपने करियर के अनुभव बताए कि कठिन समय में क्या सोचना चाहिए, अभ्यास कैसे करना चाहिए और परिस्थितियों से कैसे निपटना चाहिए। इससे मुझे सच में मदद मिली।”

ये भी पढ़ें:संजू सैमसन का चारुलता पर उमड़ा प्यार, बोले- ऐसा करने के लिए तुम्हारा बहुत-बहुत श

सैमसन ने एक महीने से फोन बंद रखा था

सैमसन ने कहा कि सोशल मीडिया का खिलाड़ियों पर गहरा प्रभाव पड़ता है, जो सकारात्मक भी हो सकता है और नकारात्मक भी। उन्होंने कहा, "युवाओं को इसे सही तरीके से संभालना सीखना चाहिए। सोशल मीडिया से मुझे यह समझ आया कि लोग मुझसे कितना प्यार करते हैं। लेकिन जब परिस्थितियां उलटी हों, तो सोशल मीडिया तभी खोलना चाहिए जब आप उसे सहन कर सकें।" सैमसन ने बताया कि पिछले एक महीने से उन्होंने अपना फोन बंद रखा था और उनके सोशल मीडिया अकाउंट एक टीम संभालती है।

Md.Akram

लेखक के बारे में

Md.Akram

मोहम्मद अकरम: खेल पत्रकार

परिचय: मोहम्मद अकरम 10 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रॉड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें खेल और राजनीति की दुनिया में गहरी दिलचस्पी है। क्रिकेट और अन्य खेलों से जुड़े अपडेट्स, मैच एनालिसिस और स्टोरी रिसर्च बखूबी अंजाम देते हैं। अकरम का मानना है कि खेल पत्रकारिता सिर्फ स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि खेल की भावना, खिलाड़ियों की मेहनत और उससे जुड़ी कहानियों को सामने लाना भी उतना ही जरूरी है।


अनुभव: अकरम को कंटेंट रिसर्च, स्क्रिप्ट राइटिंग, स्टोरीटेलिंग और एडिटिंग का अच्छा अनुभव है। 2016 में अमर उजाला की ओर से पत्रकारिता में डेब्यू किया। 2019 में टाइम्स नाउ से जुड़े और पांच साल यहां रहे। साल 2022 से लाइव हिंदुस्तान का हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया के बदलते ट्रेंड्स, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और ऑडियंस बिहेवियर को समझकर कंटेंट तैयार करते हैं, जो प्रभावशाली हो। ओलंपिक, कॉमनवेल्थ, एशियन गेम्स, क्रिकेट वर्ल्ड कप और आईपीएल जैसे इवेंट कवर किए हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि: अकरम ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया से बी.ए. (ऑनर्स) मास मीडिया और आईआईएमसी से पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। शैक्षणिक पृष्ठभूमि और प्रोफेशनल अनुभव ने अकरम को मीडिया की बुनियादी समझ के साथ-साथ प्रैक्टिकल अप्रोच भी दी है। सीखते रहना और खुद को लगातार अपडेट करना प्रोफेशनल आदतों में शामिल है।


विशेषज्ञता:
मैचों की लाइव कवरेज और एनालिसिस
स्टैट्स बेस्ड दिलचस्पी स्टोरीज
हेडलाइन फ्रेमिंग और कॉपी एडिटिंग में मजबूत पकड़
डेडलाइन मैनेजमेंट और हाई-प्रेशर सिचुएशन में सटीक निर्णय

और पढ़ें
Sanju Samson Sachin Tendulkar T20 World Cup अन्य..
लेटेस्ट क्रिकेट न्यूज, लाइव स्कोर, क्रिकेट शेड्यूल, T20 वर्ल्ड कप 2026, T20 वर्ल्ड कप 2026 शेड्यूल और T20 वर्ल्ड कप 2026 प्वाइंट टेबल की पूरी जानकारी और खिलाड़ियों के आंकड़े हिंदी में पढ़ने के लिए यहाँ क्लिक करें।