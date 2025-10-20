आर अश्विन ने ये किसकी चैट की लीक? धोनी से जुड़े सवाल ने खोल दी सामने वाली की पोल

संक्षेप: आर अश्विन ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर फेक एडम जैंपा की चैट का वीडियो पोस्ट किया है। दरअसल, ऑस्ट्रेलियाई स्पिनर एडम जैंपा बनकर एक शख्स टीम इंडिया के कुछ खिलाड़ियों का नंबर अश्विन से निकलवाना चाहता था, इसके लिए उसने अश्विन से व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट किया।

पूर्व भारतीय स्पिनर आर अश्विन ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर फेक एडम जैंपा की चैट का वीडियो पोस्ट किया है। दरअसल, ऑस्ट्रेलियाई स्पिनर एडम जैंपा बनकर एक शख्स टीम इंडिया के कुछ खिलाड़ियों का नंबर अश्विन से निकलवाना चाहता था, इसके लिए उसने अश्विन से व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट किया। फिर अश्विन ने एमएस धोनी से जुड़ा एक ऐसा सवाल पूछा कि उस शख्स की पोल खुल गई। अश्विन ने इस चैट का वीडियो अपने X अकाउंट पर, "नकली एडम जैंपा ने स्ट्राइक करने की कोशिश की" के कैप्शन के साथ पोस्ट किया है। यह पोस्ट कुछ ही देर में तेजी से वायरल हो गई और फैंस ने अश्विन के तीखे और मजाकिया जवाबों को खूब पसंद किया।

फेक जैंपा ने अश्विन से अभिषेक शर्मा, जसप्रीत बुमराह, संजू सैमसन, जितेश शर्मा, रिंकू सिंह और शिवम दुबे जैसे खिलाड़ियों के नंबर मांगे। अश्विन ने भी मजाक में कहा कि वह सूची भेज देंगे और पूछा कि क्या ये नाम काफी हैं। फिर उन्होंने पलटवार करते हुए नकली जैंपा से पूछा कि क्या उसके पास एमएस धोनी का नंबर है?

जब नकली जैंपा ने जवाब दिया कि उसके पास है, तो अश्विन ने बदले में नंबर मांग लिया। बातचीत एक मजेदार मोड़ पर समाप्त हुई, जब नकली जैंपा ने फिर से संपर्कों के लिए दबाव डाला, तो अश्विन ने मजाक में कहा कि वह एक्सेल बनाकर भेज रहे हैं।

यह पहला मौका नहीं है जब अश्विन के साथ किसी ने ऐसे ऑनलाइन धोखेबाजी करने की कोशिश की हो। इससे पहले अश्विन ने अपने यूट्यूब चैनल पर बताया था कि एक बार एक शख्स ने पूर्व चेन्नई सुपर किंग्स टीम के साथी डेवॉन कॉनवे बनकर ठगी करने की कोशिश की थी।