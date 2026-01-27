जो भी सामने आएगा, धूल धूसरित हो जाएगा; इरफान पठान ने टी20 वर्ल्ड कप की टीमों को भारत से चेताया

Cricket Logo
टी20 वर्ल्ड कप से पहले भारतीय टीम जबरदस्त प्रदर्शन से बाकी टीमों को जैसे डराकर रख दी है। इस बीच टीम इंडिया के पूर्व ऑलराउंडर इरफान पठान ने वर्ल्ड कप को लेकर टीम इंडिया के प्रतिद्वंद्वियों को चेताया है कि जो भी सामने आएगा, धूल धूसरित हो जाएगा। पूरी तरह तबाह हो जाएगा। इस टीम को हराना लगभग असंभव सा है।

टी20 वर्ल्ड कप से पहले भारतीय टीम जबरदस्त प्रदर्शन कर रही है। प्रदर्शन क्या कर रही, ऐसा लग रहा वर्ल्ड कप शुरू होने से पहले ही बाकी टीमों को डरा रही है। 16 ओवर में 200 प्लस का रन चेज! 10 ओवर में 150 प्लस का रन चेज! कोई तुक्का नहीं कि रैंडम किसी एक मैच में हो गया। लगातार ऐसा कर रही। इस बीच टीम इंडिया के पूर्व ऑलराउंडर इरफान पठान ने वर्ल्ड कप को लेकर टीम इंडिया के प्रतिद्वंद्वियों को चेताया है कि जो भी सामने आएगा, धूल धूसरित हो जाएगा। पूरी तरह तबाह हो जाएगा।

टीम इंडिया वर्ल्ड कप में अपने खिताब की रक्षा करने उतरेगी। 'हिस्ट्री रिपीट, हिस्ट्री डिफीट' उसका मंत्र है। हिस्ट्री रिपीट इसलिए कि 2024 की कामयाबी को दोहराना है। हिस्ट्री डिफीट इसलिए कि आज तक मेजबानी करने वाली टीमों ने उस बार टी20 वर्ल्ड कप नहीं जीता है। इसलिए भारतीय टीम इतिहास के संयोग को हराकर नया इतिहास रचने का लक्ष्य लेकर उतरने वाली है।

इरफान पठान ने कहा है कि भारतीय टीम तकरीबन अजेय दिख रही है। ऐसी टीम जिसे हराना लगभग असंभव है।

अपने यूट्यूब चैनल पर पठान ने कहा, ‘इस भारतीय टीम को हराना करीब करीब असंभव सा लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि जो भी इनके खिलाफ आएगा वो पूरी तरह तबाह होगा। वो क्रिकेट की कुछ इस तरह की खेल रहे हैं।’

न्यूजीलैंड के खिलाफ मौजूदा सीरीज के तीसरे टी20 मैच का जिक्र करते हुए इरफान पठान ने कहा, 'जब जल्दी विकेट गिर जा रहे हैं जैसे संजू सैमसन पहली ही गेंद पर आउट हो गए थे, तब भी उनके अप्रोच में कोई बदलाव नहीं आ रहा। उसके बाद भी वे उसी ओवर में 16 रन जुटा ले रहे हैं। एक गेंदबाज के तौर पर आप विकेट लेने के बाद सुरक्षित महसूस करते हैं लेकिन इस भारतीय टीम के खिलाफ तो कोई सेफ जोन है ही नहीं।'

पठान ने आगे कहा, ‘उनका अप्रोच ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड और वेस्टइंडीज जैसी टीमों को डराता है। भारतीय टीम अविश्वसनीय क्रिकेट खेल रही है। भारतीय टीम वर्ल्ड कप से पहले दूसरी टीमों को पूरी तरह दहशतजदा कर रही है।’

टी20 वर्ल्ड कप 7 फरवरी से शुरू हो रहा है। भारत और श्रीलंका इसकी संयुक्त मेजबानी कर रहे हैं। 8 मार्च को फाइनल के साथ टूर्नामेंट खत्म होगा। पिछली बार टी20 वर्ल्ड कप को भारत ने जीता था और तब रोहित शर्मा टीम के कप्तान थे। वर्ल्ड कप जीतने के बाद रोहित शर्मा, विराट कोहली और रविंद्र जडेजा ने टी20 अंतरराष्ट्रीय से संन्यास ले लिया था।

चन्द्र प्रकाश पाण्डेय टीवी पत्रकारिता से शुरुआत। न्यूज24, हमार टीवी, श्री न्यूज, फोकस न्यूज और न्यूज वर्ल्ड इंडिया में अलग-अलग भूमिकाओं के बाद 2016 में नवभारत टाइम्स.कॉम के साथ डिजिटल पारी का आगाज। देश, दुनिया, राजनीति, खेल, अदालत, अपराध से जुड़ीं खबरों पर लेखन। एनबीटी में करीब 9 साल की शानदार पारी के बाद मार्च 2025 से लाइव हिंदुस्तान का हिस्सा और स्पोर्ट्स डेस्क इंचार्ज। मूल रूप से यूपी के देवरिया के निवासी। सीखने और समझने के सतत क्रम में भरोसा। और पढ़ें
