जो भी सामने आएगा, धूल धूसरित हो जाएगा; इरफान पठान ने टी20 वर्ल्ड कप की टीमों को भारत से चेताया

टी20 वर्ल्ड कप से पहले भारतीय टीम जबरदस्त प्रदर्शन कर रही है। प्रदर्शन क्या कर रही, ऐसा लग रहा वर्ल्ड कप शुरू होने से पहले ही बाकी टीमों को डरा रही है। 16 ओवर में 200 प्लस का रन चेज! 10 ओवर में 150 प्लस का रन चेज! कोई तुक्का नहीं कि रैंडम किसी एक मैच में हो गया। लगातार ऐसा कर रही। इस बीच टीम इंडिया के पूर्व ऑलराउंडर इरफान पठान ने वर्ल्ड कप को लेकर टीम इंडिया के प्रतिद्वंद्वियों को चेताया है कि जो भी सामने आएगा, धूल धूसरित हो जाएगा। पूरी तरह तबाह हो जाएगा।

टीम इंडिया वर्ल्ड कप में अपने खिताब की रक्षा करने उतरेगी। 'हिस्ट्री रिपीट, हिस्ट्री डिफीट' उसका मंत्र है। हिस्ट्री रिपीट इसलिए कि 2024 की कामयाबी को दोहराना है। हिस्ट्री डिफीट इसलिए कि आज तक मेजबानी करने वाली टीमों ने उस बार टी20 वर्ल्ड कप नहीं जीता है। इसलिए भारतीय टीम इतिहास के संयोग को हराकर नया इतिहास रचने का लक्ष्य लेकर उतरने वाली है।

इरफान पठान ने कहा है कि भारतीय टीम तकरीबन अजेय दिख रही है। ऐसी टीम जिसे हराना लगभग असंभव है।

अपने यूट्यूब चैनल पर पठान ने कहा, ‘इस भारतीय टीम को हराना करीब करीब असंभव सा लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि जो भी इनके खिलाफ आएगा वो पूरी तरह तबाह होगा। वो क्रिकेट की कुछ इस तरह की खेल रहे हैं।’

न्यूजीलैंड के खिलाफ मौजूदा सीरीज के तीसरे टी20 मैच का जिक्र करते हुए इरफान पठान ने कहा, 'जब जल्दी विकेट गिर जा रहे हैं जैसे संजू सैमसन पहली ही गेंद पर आउट हो गए थे, तब भी उनके अप्रोच में कोई बदलाव नहीं आ रहा। उसके बाद भी वे उसी ओवर में 16 रन जुटा ले रहे हैं। एक गेंदबाज के तौर पर आप विकेट लेने के बाद सुरक्षित महसूस करते हैं लेकिन इस भारतीय टीम के खिलाफ तो कोई सेफ जोन है ही नहीं।'

पठान ने आगे कहा, ‘उनका अप्रोच ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड और वेस्टइंडीज जैसी टीमों को डराता है। भारतीय टीम अविश्वसनीय क्रिकेट खेल रही है। भारतीय टीम वर्ल्ड कप से पहले दूसरी टीमों को पूरी तरह दहशतजदा कर रही है।’