मुझसे कौन और क्यों ही बात करेगा..., टीम इंडिया में सिलेक्शन ना होने पर शमी ने कही अपने दिल की बात
मंगलवार को मोहम्मद शमी ने एक ऐसा बयान दिया है, जिससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि वे टीम इंडिया में ना चुने जाने से सिलेक्टर्स के ऊपर खफा हैं। शमी ने बड़े निराशाजनक अंदाज में कहा है कि मुझसे कौन ही बात करेगा। और क्यों बात करेगा।
न्यूजीलैंड दौरे के लिए मोहम्मद शमी को वनडे, टी-20 और टेस्ट तीनों ही टीमों के लिए नहीं चुना गया है। उन्हें भारत ए के शैडो टूर में भी शामिल नहीं किया गया है। कई एक्सपर्ट्स और दर्शक यह कयास लगा रहे हैं कि मोहम्मद शमी को चयनकर्ताओं और टीम मैनेजमेंट ने पूरी तरीके से नजरअंदाज कर दिया है। हालांकि, मोहम्मद शमी ने हार नहीं मानी है और वे डोमेस्टिक खेलना जारी रखने वाले हैं। उन्होंने टीम इंडिया में वापसी की उम्मीदें नहीं छोड़ी हैं। हालांकि, मंगलवार को उन्होंने एक ऐसा बयान जरूर दिया है, जिससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि वे टीम इंडिया में ना चुने जाने से सिलेक्टर्स के ऊपर खफा तो हैं। क्योंकि शमी ने बड़े निराशाजनक अंदाज में कहा है कि मुझसे कौन ही बात करेगा। और क्यों बात करेगा। उन्होंने यह भी कहा कि टीम इंडिया के कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट में नहीं हैं इसलिए कोई उनकी तरफ क्यों देखेगा।
20 अक्टूबर को बंगाल की ओर से रणजी ट्रॉफी में सर्विसेज के खिलाफ जीत के बाद पत्रकारों से बातचीत में शमी ने अपनी फिटनेस को लेकर उठ रहे सवालों का बेबाक अंदाज में जवाब दिया। उन्होंने कहा- "सर, आज भी हम पीक पर ही हैं। इसमें झूठ बोलने का कोई मतलब नहीं है। हम जैसे भी हैं, अपने पीक पर हैं।" चयनकर्ताओं से उनकी बातचीत हुई या नहीं इस सवाल का जवाब देते हुए शमी की बातों में निराशा साफ देखी गई। उन्होंने कहा- "सर मैं भारतीय टीम में नहीं हूं, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में नहीं हूं, मुझसे कौन करेगा बात, और क्यों ही करेगा।" हालांकि, उन्होंने अपनी उम्मीदों को जिंदा रखा है जो उनके बयान से साफ होता है। शमी ने कहा- "यह निराशा की बात नहीं है। मैंने पिछले साल भी पूरा घरेलू सीजन खेला था और सभी मैच खेले। मेरा मकसद वही है कि में जितना हो सके, उतना खेलूं, आने वाली सीरीज और टूर्नामेंट के लिए तैयार रहूं।" उन्होंने आगे कहा कि उन्हें नहीं पता कि भारतीय टीम के लिए कब और कहां खेलने का मौका मिलेगा, घरेलू क्रिकेट में खेलने से आईपीएल की तैयारी भी बेहतर होती है। चाहे घरेलू क्रिकेट हो या सफेद गेंद का क्रिकेट, उनकी तैयारी का तरीका एक जैसा रहेगा।
2027 वर्ल्ड कप को लेकर शमी ने क्या कहा?
वर्ल्ड कप 2027 को लेकर पूछे जाने पर शमी ने कहा- "मैं इतना आगे की नहीं सोचता। आज हम क्रिकेट खेल रहे हैं। कल किसी के साथ क्या होगा या हालात कैसे होंगे, यह कोई नहीं जानता. इतनी दूर की सोचने का कोई मतलब नहीं है।" उन्होंने जोर देकर कहा कि खिलाड़ी को मिलने वाले हर मौके का इस्तेमाल अपनी स्किल और फिटनेस बेहतर करने में करना चाहिए। फिलहाल शमी का पूरा ध्यान इन्हीं दो चीजों पर है।
भुवनेश्वर कुमार की वापसी पर शमी का बयान
भारतीय टीम में भुवनेश्वर कुमार की वापसी पर खुशी जताते हुए शमी ने कहा- "भुवनेश्वर जिस तरह की फॉर्म में हैं, उसे देखते हुए उन्हें काफी पहले टीम में लौट आना चाहिए था। हालांकि, शमी ने अपने सिलेक्शन को लेकर किसी तरह की मांग नहीं की है, बल्कि मैदान पर प्रदर्शन करना जारी रखना चाहते हैं। बंगाल के लिए खेलने के डेडिकेशन पर बात करते हुए शमी ने कहा- "इस टीम ने मुझे यह नाम दिया है। यह सब इसी टीम की वजह से है। जिस दिन मेरा करियर खत्म होगा, वह इसी टीम के साथ होगा। आपको वफादार और समर्पित होना चाहिए। बाकी चीजें आपके हाथ में नहीं हैं।"
लेखक के बारे मेंVimlesh Kumar Bhurtiya
विमलेश कुमार भुर्तिया (Vimlesh Kumar Bhurtiya): खेल पत्रकार
संक्षिप्त विवरण
विमलेश कुमार भुर्तिया पिछले 4 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: विमलेश कुमार भुर्तिया भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक उभरता हुआ नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पिछले चार वर्षों से वह इसी संस्थान से जुड़े हुए हैं और डिजिटल मीडिया की गतिशीलता, कार्यशैली और प्रकृति को समझने का प्रयास किया है। उनका मानना है कि पाठक किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म की रीढ़ होता है ऐसे में उनके हितों को ध्यान में रखते हुए खबरों का प्रकाशन होना चाहिए। यह पत्रकारिता को जीवंत रखता है और जर्नलिज्म का मूल गुण भी यही है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
विमलेश ने भारत के सबसे प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान से अपनी शिक्षा ग्रहण की है। वे 2021-22 बैच के भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली के छात्र रहे हैं। उन्होंने इस नामी संस्थान से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है। इसके बाद उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में ही मास्टर्स यानी (M.A) की डिग्री भी हासिल की है। इन्होंने अपना ग्रेजुएशन मध्य प्रदेश के नामचीन साइंस कॉलेजों में से एक होलकर साइंस कॉलेज से किया है। ग्रेजुएशन के दूसरे साल से ही विमलेश की दिलचस्पी साहित्य और पत्रकारिता की ओर जागृत होने लगी थी। यही कारण था कि ग्रेजुएशन के दिनों में ही उन्होंने दैनिक चैतन्यलोक नामक इंदौर की क्षेत्रीय पत्रिका में काम करना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद उन्होंने दैनिक भास्कर में बतौर कॉपी एडिटर ट्रेनिंग ली। उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के पत्रकारिता और जनसंचार विभाग से मास मीडिया में इंटर्नशिप की। विमलेश कुमार भुर्तिया को कंप्यूटर का भी अच्छा ज्ञान है। उन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा किया है।
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