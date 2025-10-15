Cricket Logo
संक्षेप: मोहम्मद सिराज ने कहा कि सच कहूं तो, यह सीरीज बहुत अच्छी रही क्योंकि हम अहमदाबाद में खेले थे, जहां तेज गेंदबाज़ों को काफी मदद मिली थी। लेकिन फिर हम दिल्ली आ गए, और हमें यहां काफी ओवर फेंकने पड़े। हर विकेट 5 विकेट जैसा लगा।

Wed, 15 Oct 2025 10:39 AMLokesh Khera लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
IND vs WI टेस्ट सीरीज में किसे मिला इंपैक्ट प्लेयर का मेडल? ड्रेसिंग रूम में गूंजा बस एक ही नाम

भारत की 2-0 की जीत के साथ IND vs WI टेस्ट सीरीज का समापन हो गया है। अहमदाबाद में खेले गए पहले टेस्ट को टीम इंडिया ने पारी और 140 रनों के बड़े अंतर से जीता, वहीं दूसरे टेस्ट में मेहमान टीम ने टक्कर देने की कोशिश की, मगर वह 7 विकेट से मिली हार को नहीं टाल पाई। इंडिया वर्सेस वेस्टइंडीज पहले टेस्ट में प्लेयर ऑफ द मैच रवींद्र जडेजा बने थे और दूसरे मैच के हीरो कुलदीप यादव रहे थे। वहीं प्लेयर ऑफ द सीरीज के अवॉर्ड से जडेजा को नवाजा गया था। मगर अब भारतीय ड्रेसिंग रूम में इंडिया वर्सेस वेस्टइंडीज टेस्ट के इंपैक्ट प्लेयर के नाम का खुलासा हुआ है। यह मेडल मोहम्मद सिराज को मिला है। बीसीसीआई ने इस मेडल सेरेमनी का वीडियो X पर पोस्ट किया है।

मोहम्मद सिराज वीडियो में कहते नजर आ रहे हैं, “सच कहूं तो, यह सीरीज बहुत अच्छी रही क्योंकि हम अहमदाबाद में खेले थे, जहां तेज गेंदबाज़ों को काफी मदद मिली थी। लेकिन फिर हम दिल्ली आ गए, और हमें यहां काफी ओवर फेंकने पड़े। हर विकेट 5 विकेट जैसा लगा। एक तेज गेंदबाज के तौर पर, जब आपको अपनी मेहनत का फल मिलता है, तो आपको आत्मविश्वास और एक सुखद एहसास होता है। और फिर आप रेसिंग रूम के प्रभावशाली खिलाड़ी भी होते हैं, इसलिए यह बहुत अच्छा लगा।"

उन्होंने आगे कहा, "जब आप कुछ हासिल करते हैं, तो आपको अपने बारे में बहुत अच्छा लगता है। मुझे खुद पर बहुत गर्व है। मैं इसी तरह अपना प्रदर्शन जारी रखूंगा, क्योंकि मेरा पसंदीदा फॉर्मेट टेस्ट क्रिकेट है। इसमें कई चुनौतियां होती हैं। आपको पूरे दिन शारीरिक और मानसिक रूप से मैदान पर टिके रहना होता है। मुझे योगदान देने में सक्षम होने पर बहुत गर्व है।"

मोहम्मद सिराज अब ऑस्ट्रेलिया दौरे पर एक्शन में नजर आएंगे। भारतीय टीम ने आज ऑस्ट्रेलिया के लिए उड़ान भर ली है। टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहला वनडे 19 अक्टूबर को खेलेगी।

