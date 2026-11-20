किसे मिला प्लेयर ऑफ द मैच? तिलक वर्मा शतक लगाने के बाद चूके; हर्षित-प्रिंस भी रह गए पीछे
नेपाल के खिलाफ मुकाबले में दमदार शतक लगाने वाले कुमार कुशाग्र को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया, जबकि शतक लगाने वाले तिलक वर्मा और खतरनाक गेंदबाजी करने वाले प्रिंस यादव-हर्षित राणा अवॉर्ड जीतने का मौका चूक गए।
इंडिया ए ने शुक्रवार को नेपाल के खिलाफ शुरुआती झटकों से उबरते हुए धमाकेदार जीत हासिल की। दोहा में एशिया कप राइजिंग स्टार्स के चौथे मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करते हुए इंडिया की टीम ने 50 ओवर में 9 विकेट के नुकसान पर 332 रन बनाए। इसके जवाब में नेपाल की टीम ने शुरुआती कुछ ओवरों में ही आधी टीम गंवा दी थी। नेपाल खराब शुरुआत से बाहर नहीं निकल सका और 11.3 ओवर में सभी विकेट खोकर 26 रन ही बना पाया। भारत की इस ऐतिहासिक जीत में तिलक वर्मा और कुमार कुशाग्र की शतकीय पारियों के अलावा प्रिंस यादव और हर्षित राणा की खतरनाक गेंदबाजी ने भी अहम भूमिका निभाई।
कौन बना प्लेयर ऑफ द मैच
एशिया कप राइजिंग स्टार्स के चौथे मैच में भारतीय खिलाड़ियों को बोलबाला रहा। बल्लेबाजी में तिलक वर्मा और कुमार कुशाग्र के बीच दोहरी शतकीय साझेदारी हुई। दोनों ने तीसरे विकेट के लिए 206 रन की साझेदारी निभाई। तिलक ने 113 गेंद में छह चौकों और चार छक्कों की मदद से 107 रन की पारी खेली। कुशाग्र ने उनसे भी अधिक आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए 102 गेंद में 10 चौकों और पांच छक्कों की मदद से 117 रन बनाए। कुशाग्र को शानदार प्रदर्शन के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। वहीं इस मैच में भारतीय तेज गेंदबाजों का भी दबदबा देखने को मिला। हर्षित ने 16 रन देकर चार विकेट लिए, जबकि प्रिंस यादव ने केवल छह रन देकर पांच विकेट हासिल किए। इन दोनों गेंदबाजों ने अपने-अपने ओवरों में कई विकेट चटकाए और हैट्रिक लेने से भी चूके।
नेपाल के बल्लेबाजों ने घुटने टेके
नेपाल ने पारी की तीसरी गेंद पर ही पहला विकेट गंवा दिया। हर्षित ने अर्जुन कमल को पगबाधा आउट किया। इसके बाद विकेट गिरने का सिलसिला जारी रहा और सातवें ओवर में नेपाल का स्कोर 17 रन पर पांच विकेट हो गया। हर्षित और प्रिंस लगातार नेपाली बल्लेबाजों को परेशान करते रहे। भारत ए के कप्तान तिलक को अपने अन्य गेंदबाजों को आजमाने की जरूरत ही नहीं पड़ी।बाएं हाथ के स्पिनर शाहबाज अहमद ने एक विकेट लिया। नेपाल की लचर बल्लेबाजी का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि उसका कोई भी बल्लेबाज दोहरे अंक तक नहीं पहुंच सका।
भारत ए ने 50 ओवर में नौ विकेट पर 332 रन का विशाल स्कोर बनाने के बाद नेपाल को 11.3 ओवर में मात्र 26 रन पर ढेर कर दिया। यह लिस्ट ए क्रिकेट के इतिहास का चौथा सबसे कम स्कोर है, क्योंकि नेपाल सिर्फ 26 रन पर आउट हो गया। हर्षित राणा और प्रिंस यादव की स्विंग और सीम का उनके पास कोई जवाब नहीं था।
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हिंमांशु सिंह पिछले 6 वर्षों से खेल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स सेक्शन के कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं।
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