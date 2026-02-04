कौन जीतेगा टी20 वर्ल्ड कप और किस बल्लेबाज या गेंदबाज का चलेगा सिक्का? ब्रेट ली ने की भविष्यवाणी

संक्षेप: ऑस्ट्रेलिया के पूर्व तेज गेंदबाज ब्रेट ली ने कहा है कि भारत और पाकिस्तान के बीच विश्व कप मैच होना चाहिए। उन्होंने इस बात की भविष्यवाणी की कि वर्ल्ड कप के सुपर 8 में कौन सी टीमें पहुंचेंगी? फाइनल कौन जीतेगा? किस बल्लेबाज का सिक्का चलेगा और किस गेंदबाज की तूती बोलेगी।

ऑस्ट्रेलिया के पूर्व तेज गेंदबाज ब्रेट ली ने कहा है कि भारत और पाकिस्तान के बीच विश्व कप मैच होना चाहिए क्योंकि दुनिया भर में फैंस इस मैच का बेसब्री से इन्तजार कर रहे हैं। उन्होंने इस बात की भविष्यवाणी की कि वर्ल्ड कप के सुपर 8 में कौन सी टीमें पहुंचेंगी? फाइनल कौन जीतेगा? किस बल्लेबाज का सिक्का चलेगा और किस गेंदबाज की तूती बोलेगी।

क्रिकेट के लीजेंड ब्रेट ली ने मिडिल ईस्ट में क्रिकेट स्टोरीटेलिंग के एक नए दौर की शुरुआत की। मिस्टर क्रिकेट यूएई पॉडकास्ट के पहले एपिसोड में उन्होंने बोल्ड बयान, बेखौफ भविष्यवाणियां और एक्सपर्ट इनसाइट दीं, साथ ही मिस्टर क्रिकेट यूएई के फ़ाउंडर अनीस साजन भी थे। इस एपिसोड ने मीडिया ग्रुप के लिए पॉडकास्ट स्टूडियो का ऑफिशियल उद्घाटन भी किया।

शो के सबसे दमदार पलों में से एक तब आया जब ब्रेट ली ने क्रिकेट की सबसे मशहूर प्रतिद्वंद्विता के बारे में कहा, ‘मुझे सच में उम्मीद है कि इंडिया बनाम पाकिस्तान मैच होगा। मुझे उम्मीद है कि उन्हें मौका मिलेगा। दुनिया भर के अरबों फ़ैन्स इस मैच का इंतज़ार करते हैं।’

यह बात दुनिया भर के फ़ैन्स के दिलों में तुरंत बैठ गई, जिससे दुश्मनी के कल्चरल और कमर्शियल लेवल को और पक्का किया गया। बातचीत की खास बातें:

सुपर 8 के लिए ब्रेट ली की टूर्नामेंट की भविष्यवाणी जब दुनिया आने वाले इंटरनेशनल टूर्नामेंट पर फ़ोकस कर रही थी, तो ली ने अपनी एक्सपर्ट राय शेयर की: "आपको इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और न्यूज़ीलैंड के साथ जाना होगा। न्यूज़ीलैंड इस टूर्नामेंट के लिए मेरे डार्क हॉर्स हैं।"

वर्ल्ड कप विनर: उन्होंने भविष्यवाणी की कि अहमदाबाद में इंडिया के ख़िलाफ़ फ़ाइनल में ऑस्ट्रेलिया जीतेगा।

"ऑस्ट्रेलिया के पास बड़े टूर्नामेंट के लिए बैलेंस, अनुभव और जीतने का माइंडसेट है।"

इंडिया बनाम पाकिस्तान: किसका पलड़ा भारी है? कागज़ पर पसंदीदा: इंडिया

वाइल्डकार्ड: पाकिस्तान

"इंडिया और पाकिस्तान में से किसी एक को चुनना ऐसा है जैसे कोई कहे: 'तुम्हारा पसंदीदा बेटा कौन है? चुनना मुश्किल है क्योंकि दोनों ही शानदार टीमें हैं। चलो इस पर से पॉलिटिक्स हटाते हैं। मैं सिर्फ़ क्रिकेट के बारे में सोच रहा हूँ। अगर आप दोनों टीमों को देखें, तो आपको कहना होगा, कागज़ पर, इंडिया ज़्यादा मज़बूत है, सिर्फ़ क्रिकेट के नज़रिए से।

और मुझे सच में उम्मीद है कि मैच होगा। मुझे सच में उम्मीद है कि उन्हें मौका मिलेगा, क्योंकि यह

बहुत रोमांचक होने वाला है। जब इंडिया और पाकिस्तान एक-दूसरे के साथ खेलते हैं तो पूरी दुनिया देखती है।"

जिन क्रिकेटरों पर नज़र रखनी चाहिए

टूर्नामेंट का सबसे अच्छा बॉलर - वरुण चक्रवर्ती "मैं उस खिलाड़ी को चुनना चाहता हूँ जो इस T20 वर्ल्ड कप में सबसे ज़्यादा विकेट ले सकता है, वरुण चक्रवर्ती। मुझे लगता है कि यह उसकी ज़िंदगी का सबसे अच्छा समय है, उसका फॉर्म इस बार कैसा होगा, ऐसे विकेट जो उसके लिए सही होंगे। जिस तरह से वह बैट्समैन को परेशान कर सकता है। मुझे लगता है कि यह उसके लिए तय है। यह उसका वर्ल्ड कप है"

सबसे ज़्यादा रन बनाने वाला - सूर्यकुमार यादव (स्काई ) मेरे लिए यह सूर्यकुमार यादव हैं, स्काई ही लिमिट है

पेस अभी भी टूर्नामेंट क्यों जिताता है

तेज बॉलिंग खेल के सबसे रोमांचक हिस्सों में से एक है और मुझे लगता है कि डेथ ओवरों में स्पिनरों को मारना आसान होता है। बैट्समैन स्पिन और मीडियम पेस के खिलाफ़ सच में चालाक हो रहे हैं लेकिन प्योर पेस तो प्योर पेस ही होता है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कौन सा फ़ॉर्मेट खेल रहे हैं, टेस्ट, वनडे या टी20