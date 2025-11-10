IND vs SA पहले टेस्ट में शुभमन गिल और गौतम गंभीर देंगे किसकी बलि? इस प्लेयर ने बढ़ाया सिरदर्द
संक्षेप: आकाश चोपड़ा का मानना है कि साउथ अफ्रीका के खिलाफ पहले टेस्ट में ऋषभ पंत और ध्रुव जुरेल दोनों को खेलना चाहिए। ऐसे में उन्होंने गौतम गंभीर और शुभमन गिल को नीतिश कुमार रेड्डी को ड्रॉप करने की सलाह दी है।
इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका पहला टेस्ट 14 नवंबर से कोलकाता के ईडन गार्डन्स मैदान पर खेला जाना है। इस मुकाबले के लिए भारतीय टीम कोलकाता पहुंच गई है। पहले टेस्ट को अभी 4 दिन बाकी है, इस दौरान कप्तान शुभमन गिल को कोच गौतम गंभीर के साथ मिलकर प्लेइंग XI की गुत्थी सुलझानी होगी। दरअसल, चोट से रिकवर करने के बाद ऋषभ पंत की भारतीय टेस्ट में वापसी हो गई है। वह टेस्ट टीम के उप-कप्तान हैं ऐसे में उनका प्लेइंग XI में सीधा चयन बनता है। वहीं उनकी गैरमौजूदगी में ध्रुव जुरेल ने वेस्टइंडीज के खिलाफ शानदार शतक जड़ा था, वहीं अब साउथ अफ्रीका ए के खिलाफ मैच में भी उन्होंने लगातार दो पारियों में शतक ठोके हैं।
ध्रुव जुरेल ने अपने इस दमदार प्रदर्शन के दम पर शुभमन गिल और गौतम गंभीर का सिरदर्द बढ़ा दिया है। गिल और गंभीर जुरेल के इस प्रदर्शन को देखने के बाद उन्हें टीम से बाहर नहीं बैठाना चाहेंगे। ऐसे में अब सवाल यह उठता है कि अगर ऋषभ पंत और ध्रुव जुरेल दोनों को प्लेइंग XI में शामिल करना है तो शुभमन गिल और गौतम गंभीर किस खिलाड़ी की बलि चढ़ाएंगे।
इसका जवाब पूर्व क्रिकेटर और मौजूदा कमेंटेटर व क्रिकेट एक्सपर्ट आकाश चोपड़ा ने दिया है। आकाश चोपड़ा ने दो नाम -साई सुदर्शन और नीतिश कुमार रेड्डी- बताए हैं, जिनकी जगह पर ध्रुव जुरेल को टीम में एंट्री मिल सकती है।
आकाश चोपड़ा ने अपने यूट्यूब चैनल पर कहा, "ध्रुव जुरेल और ऋषभ पंत दोनों टीम में हैं। ऋषभ पंत खेलेंगे। वह उप-कप्तान हैं। वह खेलेंगे और उन्हें खेलना चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि ध्रुव जुरेल को भी खेलना चाहिए।"
चोपड़ा ने आगे कहा, "प्लेइंग XI में उनके लिए जगह बनाई जानी चाहिए। सवाल यह होगा कि क्या आप शीर्ष क्रम से साईं सुदर्शन या निचले क्रम से नितीश कुमार रेड्डी के साथ समझौता करेंगे। मुझे लगता है कि साईं सुदर्शन को नंबर 3 पर खेलने देना चाहिए। नीतिश कुमार रेड्डी अभी तक अपना काम ठीक से नहीं कर पाए हैं। तो आप उनका बलिदान देकर ध्रुव जुरेल को वहां खिला सकते हैं।"