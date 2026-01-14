Cricket Logo
टी20 वर्ल्ड कप में विराट कोहली की कमी कौन करेगा पूरी? इरफान पठान ने बताया नाम

टी20 वर्ल्ड कप में विराट कोहली की कमी कौन करेगा पूरी? इरफान पठान ने बताया नाम

संक्षेप:

पूर्व क्रिकेटर इरफान पठान ने कहा है कि टी20 वर्ल्ड कप के लिए विराट कोहली का रिप्लेसमेंट मिल चुका है। टीम में ऐसा खिलाड़ी है जो किंग कोहली की कमी नहीं खलने देगा। उन्होंने कहा कि तिलक वर्मा ने एशिया कप फाइनल में वैसी ही पारी खेली थी जैसी पारी कोहली ने टी20 वर्ल्ड कप फाइनल में खेली थी। 

Jan 14, 2026 12:14 pm ISTChandra Prakash Pandey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
अगले महीने से टी20 वर्ल्ड कप शुरू होने जा रहा है। पिछली बार रोहित शर्मा की अगुआई में टीम इंडिया ने खिताब जीता था। उसके बाद रोहित शर्मा के साथ-साथ विराट कोहली और स्टार ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा ने टी20 इंटरनेशनल से संन्यास ले लिया था। अबकी बार टीम इंडिया के सामने खिताब की रक्षा की बड़ी चुनौती है। इस बीच पूर्व क्रिकेटर इरफान पठान ने कहा है कि टी20 वर्ल्ड कप के लिए विराट कोहली का रिप्लेसमेंट मिल चुका है। टीम में ऐसा खिलाड़ी है जो किंग कोहली की कमी नहीं खलने देगा।

अपने यूट्यूब चैनल पर पठान ने तिलक वर्मा को विराट कोहली का असल मायनों में रिप्लेसमेंट बताया है। उन्होंने 2025 के एशिया कप फाइनल में पाकिस्तान के खिलाफ वर्मा की खेली गई जबरदस्त पारी का खास तौर पर जिक्र किया।

इरफान पठान ने कहा, 'तिलक वर्मा ने नंबर 3 और नंबर 4 पर बल्लेबाजी की है। वह प्रेशर सोख लेते हैं और शतक जड़ते हैं। तिलक ने पाकिस्तान के खिलाफ एशिया कप 2025 के फाइनल में एक शानदार पारी खेली थी। अगर वो पारी नहीं होती तो भारत शायद नहीं जीत पाता। इस मामले में तिलक तेजी से उभरे हैं। ये वो भूमिका है जो विराट कोहली निभाया करते थे।'

पूर्व ऑलराउंडर ने कहा, 'कोहली एक बड़े खिलाड़ी हैं और जब भी कभी दबाव होता था तो वो उसे सोख लेते थे। उन्होंने पूरे टी20 वर्ल्ड कप में रन नहीं बनाए लेकिन लोगों ने भरोसा बनाए रखा कि वह फाइनल में अच्छा खेलेंगे। कोहली ने अच्छी पारी खेली जिसे शानदार तो नहीं कहा जा सकता लेकिन हालात को देखते हुए बहुत महत्वपूर्ण था।'

इरफान पठाने ने आगे कहा, 'आप ऐसा खिलाड़ी चाहते थे जो क्रीज पर टिके और रन भी बनाए ताकि भारतीय गेंदबाजों को मैच में बढ़त मिल सके। आखिरकार वैसा ही हुआ। इसमें कोई शक नहीं है कि ज्यादातर क्रेडिट बोलिंग को मिलना चाहिए लेकिन कोहली की वो पारी सही समय पर आई थी।' 2024 के टी20 वर्ल्ड कप के फाइनल में विराट कोहली ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 59 गेंदों में 76 रनों की पारी खेली थी। भारत ने 7 रन से मैच जीतकर विश्व कप अपने नाम किया था।

पठान ने कहा कि तिलक वर्मा ने एशिया कप के फाइनल में वैसा ही किया, जैसे विराट कोहली ने टी20 वर्ल्ड कप के फाइनल में किया था। पठान ने कहा, 'उसी तरह तिलक वर्मा ने फाइनल में खेला था। भारत ने पावरप्ले में ही 3 विकेट गंवा दिए थे लेकिन उसने नपा-तुला जोखिम लेकर टीम की वापसी कराई। संजू सैमसन और शिवम दुबे ने कुछ उच्च जोखिम वाले शॉट खेले और भारत ने आखिरकार फाइनल जीता। अगर वैसे खिलाड़ी वहां नहीं होते, जैसे संजू सैमसन तो वह (तिलक वर्मा) इतनी निरंतरता से रन नहीं बना पाते। वह तेज तो खेलते लेकिन कंसिस्टेंट नहीं रहते।'

इस बार के विश्व कप में तिलक वर्मा से उसी भूमिका की उम्मीदें हैं जो कोहली निभाया करते थे। तिलक अभी टी20 इंटरनेशनल में बल्लेबाजों की रैंकिंग में तीसरे नंबर पर हैं। उन्होंने 20 मैचों में 47.25 की औसत से 567 रन बनाीए हैं जिनमें 4 अर्धशतक हैं। फिलहाल तो वह घायल हैं और न्यूजीलैंड के खिलाफ 5 टी20 मैच की सीरीज के शुरुआती 3 मैचों में नहीं खेल पाएंगे।

T20 World Cup Virat Kohli Tilak Varma
