हार्दिक के जाने के बाद कौन बनेगा मुंबई इंडियंस का कप्तान, रोहित शर्मा समेत दो खिलाड़ी रेस में?
हार्दिक पांड्या के जाने के बाद मुंबई इंडियंस (MI) का कप्तान कौन बनेगा? हार्दिक 18 करोड़ रुपये की बढ़ी हुई कीमत पर पंजाब किंग्स (PBCK) में चले गए हैं। बुधवार को इसका आधिकारिक ऐलान हुआ।
आईपीएल 2027 से पहले मुंबई इंडियंस (एमआई) और स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या की राहें अलग हो गई हैं। एमआई ने अदला-बदली (ट्रेडिंग) में हार्दिक पांड्या को पंजाब किंग्स (पीबीकेएस) को दे दिया है। मुंबई ने पंजाब से तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह को लिया है। 33 वर्षीय हार्दिक ने पिछले तीन सीजन में एमआई की कप्तानी की। हार्दिक के जाने के बाद मुंबई इंडियंस की कप्तानी कौन करेगा? यह सवाल चर्चा का विषय बना हुआ है। रोहित शर्मा समेत दो खिलाड़ी रेस में शामिल हैं। पूर्व भारतीय कप्तान रोहित 2011 से एमआई का हिस्सा हैं। वह 39 साल के हैं।
MI फैंस को यह फैसला नागवार गुजारा था
रोहित की कप्तानी में मुंबई इंडियंस ने पांच आईपीएल ट्रॉफी जीती हैं। वह फ्रेंचाइजी में काफी लोकप्रिय हैं। फैंस उन्हें बहुत पसंद करते हैं। आईपीएल 2024 से पहले रोहित को हटाकर जब हार्दिक को कप्तान बनाया गया तो फैंस को यह फैसला नागवार गुजारा था। भारत को टी20 वर्ल्ड कप और आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जिताने वाले रोहित को मुंबई की कमान फिर से सौंपे जाने की संभावना है। एमआई के नए हेड कोच कीरोन पोलार्ड और रोहित आईपीएल में लंबे समय तक एकसाथ खेले हैं। दोनों एक-दूसरे को बहुत अच्छी तरह समझते हैं और टीम को फिर से पटरी पर ला सकते हैं। मुंबई ने 2020 के बाद से आईपीएल ट्रॉफी अपने नाम नहीं की है।
तिलक वर्मा भी कप्तानी की रेस में?
रोहित के अलावा युवा बल्लेबाज तिलक वर्मा भी एमआई की कप्तानी की रेस में हैं। वह फिलहाल भारतीय टी20 टीम के उपकप्तान हैं। 24 वर्षीय तिलक ने 2022 में मुंबई इंडियंस की ओर से आईपीएल डेब्यू किया था। उन्होंने पिछले कुछ सालों में टी20 क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन किया है। उन्होंने पिछले साल एशिया कप में फाइनल में 53 गेंदों पर नाबाद 69 रन बनाकर पाकिस्तान को हराने अहम भूमिका निभाई थी। तिलक ने दलीप ट्रॉफी 2026 में साउथ जोन की कप्तानी की थी और टीम को फाइनल तक पहुंचाया। उन्होंने दो साल पहले एसीसी T20 इमर्जिंग टीम्स एशिया कप में इंडिया ए का नेतृत्व किया था। वह आगामी 50 ओवर के एसीसी राइजिंग स्टार्स एशिया कप में कप्तानी करते हुए नजर आएंगे। तिलक भले ही छाप छोड़ रहे हों लेकिन वह गेम सेंस और लोकप्रियता के मामले में अभी भी रोहित से बहुत पीछे हैं। एमआई फिर से ट्र्रॉफी जीतने के लिए बेकरार है तो रोहित के कप्तान बनने के चांस अधिक हैं। हालांकि, तिलक को उपकप्तान बनाए जाने की संभावना है।
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मोहम्मद अकरम: खेल पत्रकार
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