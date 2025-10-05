कौन था भारत का पहला ODI कप्तान? शुभमन गिल 28वें नंबर पर; यहां देखें पूरी लिस्ट
रोहित शर्मा से कप्तानी छीनकर शुभमन गिल को भारतीय ODI टीम की कमान सौंप दी गई है। बीसीसीआई ने 4 अक्टूबर को नए भारतीय वनडे कप्तान का ऐलान किया। गिल वनडे फॉर्मेट में भारत की अगुवाई करने वाले 28वें खिलाड़ी हैं।
शुभमन गिल को टेस्ट के बाद भारतीय वनडे टीम की कमान सौंप दी गई है। शनिवार, 4 अक्टूबर को भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई ने ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए स्क्वॉड का ऐलान करते हुए नए कप्तान का भी ऐलान किया। रोहित शर्मा के बाद गिल भारत के 28वें वनडे कप्तान बनें। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत का पहला वनडे कप्तान कौन था? टीम इंडिया ने पहला वनडे मैच कब खेला था? अगर आपके जहन में भी कुछ ऐसे ही सवाल है तो आईए आपको इनका जवाब देते हैं। भारत ने पहला वनडे 1974 में इंग्लैंड के खिलाफ खेला था, उस मैच में टीम इंडिया की अगुवाई अजीत वाडेकर ने की थी, वो ही भारतीय वनडे टीम के पहले कप्तान थे। हालांकि भारत को उस मैच में 4 विकेट से हार का सामना करना पड़ा था।
हालांकि वाडेकर का कैप्टेंसी करियर ज्यादा लंबा नहीं चला और दो मैच के बाद ही भारतीय वनडे टीम का कप्तान बदल गया। उनके बाद यह जिम्मेदारी श्रीनिवास वेंकटराघवन को मिली और वह भारत के दूसरे वनडे कप्तान थे। वेंकटराघवन ने 7 मैच में टीम इंडिया को लीड किया, इसके बाद कप्तानी की जिम्मेदारी बिशन सिंह बेदी को सौंपी गई जिन्होंने 4 वनडे मैचों में भारत की अगुवाई की।
वनडे कैप्टेंसी में हो रहे लगातार बदलाव के बाद भारत को सुनील गावस्कर मिले, जिन्होंने लंबे समय तक भारतीय टीम की अगुवाई की। गावस्कर ने 37 मैचों में टीम इंडिया को लीड किया।
गावस्कर के बाद एक मैच के लिए गुंडप्पा विश्वनाथ को कप्तान बनाया गया, इसके बाद 1983 से पहले यह जिम्मेदारी कपिल देव को सौंप दी गई। कपिल देव ने 74 मैचों में भारतीय टीम की अगुवाई की और इस दौरान उन्होंने 1983 का वर्ल्ड कप भी जिताया।
गावस्कर के बाद भारतीय वनडे टीम के 5 कप्तान बदले, मगर किसी में लीडरशिप क्वालिटी नजर नहीं आई। इसके बाद 1990 में मोहम्मद अजहरुद्दीन की एंट्री हुई। अजहरुद्दीन 100 से ज्यादा वनडे मैचों में भारतीय टीम की कप्तानी करने वाले पहले खिलाड़ी बने। उन्होंने कुल 175 मैचों में टीम को लीड किया।
सचिन तेंदुलकर भी भारतीय वनडे टीम की कमान संभाल चुके हैं, अजहरुद्दीन के बाद 72 मैचों में वह टीम इंडिया के कप्तान रहे।
1999 में आकर सौरव गांगुली ने आकर भारतीय वनडे टीम की तस्वीर बदली और उन्होंने देश के साथ-साथ विदेशी सरजमीं पर भी भारतीय टीम को जीतना सिखाया।
गांगुली के बाद द्रविड़, सहवाग, कुंबले जैसे दिग्गज खिलाड़ियों ने कुछ मैचों में कप्तानी की, फिर एमएस धोनी की एंट्री हुई जिन्होंने भारतीय टीम को अलग स्तर पर पहुंचाया। एमएस धोनी 200 वनडे मैचों में कप्तानी करने वाले एकमात्र भारतीय हैं। उनकी अगुवाई में भारत 2011 वर्ल्ड कप और 2013 चैंपियंस ट्रॉफी जीता था।
इसके बाद दो खिलाड़ियों ने बतौर वनडे कप्तान नाम कमाया, विराट कोहली और रोहित शर्मा। कोहली ने 95 तो रोहित ने 56 मैचों में टीम को लीड किया। अब कमान शुभमन गिल के हाथों में है, देखना होगा कि वह कितने लंबे समय तक टीम को लीड कर पाएंगे।
भारतीय वनडे कप्तानों की लिस्ट-
|प्लेयर
|पहला मैच
|मैच
|जीत
|हार
|अजीत वाडेकर
|13/07/1974
|2
|0 (0.00%)
|2 (100.00%)
|एस वेंकटराघवन
|07/06/1975
|7
|1 (14.29%)
|6 (85.71%)
|बिशन सिंह बेदी
|21/02/1976
|4
|1 (25.00%)
|3 (75.00%)
|सुनील गावस्कर
|06/12/1980
|37
|14 (37.84%)
|21 (56.76%)
|गुंडप्पा विश्वनाथ
|15/02/1981
|1
|0 (0.00%)
|1 (100.00%)
|कपिल देव
|12/09/1982
|74
|39 (52.70%)
|33 (44.59%)
|सैयद किरमानी
|17/12/1983
|1
|0 (0.00%)
|1 (100.00%)
|मोहिंदर अमरनाथ
|31/10/1984
|1
|0 (0.00%)
|0 (0.00%)
|रवि शास्त्री
|27/01/1987
|11
|4 (36.36%)
|7 (63.64%)
|दिलीप वेंगसरकर
|08/12/1987
|18
|8 (44.44%)
|10 (55.56%)
|के श्रीकांत
|13/10/1989
|13
|4 (30.77%)
|8 (61.54%)
|मोहम्मद अज़हरुद्दीन
|01/03/1990
|175
|90 (51.43%)
|77 (44.00%)
|सचिन तेंदुलकर
|28/08/1996
|72
|23 (31.94%)
|42 (58.33%)
|अजय जडेजा
|20/05/1998
|13
|8 (61.54%)
|5 (38.46%)
|सौरव गांगुली
|05/09/1999
|147
|76 (51.70%)
|66 (44.90%)
|राहुल द्रविड़
|14/12/2000
|79
|42 (53.16%)
|33 (41.77%)
|अनिल कुंबले
|25/01/2002
|1
|1 (100.00%)
|0 (0.00%)
|वीरेंद्र सहवाग
|16/04/2003
|12
|7 (58.33%)
|5 (41.67%)
|एमएस धोनी
|29/09/2007
|200
|110 (55.00%)
|74 (37.00%)
|सुरेश रैना
|28/05/2010
|12
|6 (50.00%)
|5 (41.67%)
|गौतम गंभीर
|28/11/2010
|6
|6 (100.00%)
|0 (0.00%)
|विराट कोहली
|02/07/2013
|95
|65 (68.42%)
|27 (28.42%)
|अजिंक्य रहाणे
|10/07/2015
|3
|3 (100.00%)
|0 (0.00%)
|रोहित शर्मा
|10/12/2017
|56
|42 (75.00%)
|12 (21.43%)
|शिखर धवन
|18/07/2021
|12
|7 (58.33%)
|3 (25.00%)
|केएल राहुल
|19/01/2022
|12
|8 (66.67%)
|4 (33.33%)
|हार्दिक पांड्या
|17/03/2023
|3
|2 (66.67%)
|1 (33.33%)