सूर्या की जगह अगला कप्तान कौन ? मोहम्मद कैफ ने इस खिलाड़ी को बताया दावेदार
सूर्यकुमार यादव की जगह भारत का अगला कप्तान कौन होना चाहिए, मोहम्मद कैफ ने इस पर अपनी राय रखी है। उन्होंने संजू सैमसन का नाम अगले कप्तान के लिए सुझाया है।
भारत की टी20 विश्व कप 2026 में ऐतिहासिक जीत के बाद अब भविष्य के नेतृत्व को लेकर चर्चा होने लगी। इस चर्चा की शुरुआत मोहम्मद कैफ ने की है। पूर्व भारतीय क्रिकेटर और दिग्गज कमेंटेटर मोहम्मद कैफ ने संजू सैमसन को भारतीय टी20 टीम का भविष्य का कप्तान बनाने के विचार का पुरजोर समर्थन किया है। कैफ का मानना है कि संजू के पास वह अनुभव और मानसिक ठहराव है, जो एक अंतरराष्ट्रीय कप्तान के लिए सबसे जरूरी गुण होता है। उन्होंने संजू की संभावनाओं पर बात करते हुए स्पष्ट रूप से कहा, "संजू ही कप्तान बन सकते हैं व्हाई नॉट, क्योंकि मुझे लगता है कप्तान वही अच्छा होता है जिसने दुनिया देखी हुई है।" कैफ के अनुसार, किसी नए खिलाड़ी को सीधे कप्तानी सौंपना जोखिम भरा हो सकता है, क्योंकि उसने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पर्याप्त कठिन परिस्थितियों का सामना नहीं किया होता है।
कप्तानी के लिए कैफ ने आईपीएल के अनुभव को बड़ा पैमाना बनाया है। उनका तर्क है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नेतृत्व करने से पहले खिलाड़ी को आईपीएल जैसे बड़े मंच पर खुद को एक लीडर के रूप में साबित करना चाहिए। संजू सैमसन के पक्ष में दलील देते हुए उन्होंने कहा, "कप्तान उसी को बनना चाहिए जिसने ट्रॉफी जिताई हो जिसने कप्तानी पहले करी हो जिसने आईपीएल में 100 150 मैच खेले हो।" कैफ ने कहा कि "संजू ने राजस्थान रॉयल्स से कप्तानी करी हुई है, पहले फाइनल में टीम को लेके आए हुए हैं।" इस लंबे अनुभव की वजह से उन्हें मैदान पर सही बॉलिंग बदलाव करने और दबाव के क्षणों में सही फैसले लेने की महारत हासिल है।
कैफ ने संजू सैमसन की तुलना वर्तमान और पूर्व कप्तानों से करते हुए परिपक्वता पर जोर दिया। उन्होंने उदाहरण दिया कि रोहित शर्मा भी 30-32 साल की उम्र में भारतीय टीम के कप्तान बने थे, जब वे आईपीएल में पांच ट्रॉफियां जीतकर एक परिपक्व कप्तान बन चुके थे। वर्तमान कप्तान सूर्यकुमार यादव की प्रशंसा करते हुए कैफ ने उन्हें आईपीएल का खलीफा और एक पूरी तरह मैच्योर खिलाड़ी बताया। हालांकि, उनका मानना है कि यदि भविष्य में सूर्या कप्तानी छोड़ते हैं, तो संजू सबसे उपयुक्त विकल्प होंगे, क्योंकि वे रोहित शर्मा के उसी 'मैच्योर' मॉडल में फिट बैठते हैं, जहां खिलाड़ी खेल की बारीकियों को समझता है और दबाव में पैनिक नहीं करता।
भविष्य की संभावनाओं पर बात करते हुए कैफ ने संजू की उम्र और फिटनेस को उनके हक में बताया। संजू अभी 31 साल के हैं और कैफ के अनुसार, टी20 जैसे छोटे फॉर्मेट में तजुर्बा बहुत मायने रखता है। उन्होंने संजू के भविष्य को लेकर उम्मीद जताते हुए कहा, "अगर फिटनेस बना के रखी है फॉर्म चलता रहा तो क्यों नहीं यार, वो शायद भारत के अगले कप्तान हो सकते हैं।" कैफ का मानना है कि संजू ने जिस शांत स्वभाव और बहादुरी से इस विश्व कप में वापसी की है, वह अन्य खिलाड़ियों के लिए एक प्रेरणा है। यदि वे अपनी फिटनेस और फॉर्म को बरकरार रखते हैं, तो वे 2028 के टी20 वर्ल्ड कप में भारत का नेतृत्व करने के प्रबल दावेदार हो सकते हैं।
