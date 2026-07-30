अजिंक्य रहाणे के रिटायरमेंट पर सचिन-पुजारा समेत किसने क्या कहा? BCCI ने भी किया रिएक्ट

Ajinkya Rahane Retirement: अजिंक्य रहाणे 2011 से 2013 तक इंटरनेशनल क्रिकेट में एक्टिव रहे। अनुभवी बल्लेबाज रहाणे ने अपने करियर में कुल 195 इंटरनेशनल मुकाबले खेले।

38 वर्षीय बल्लेबाज अजिंक्य रहाणे ने गुरुवार को इंटरनेशनल क्रिकेट को अलविदा कह दिया। उन्होंने 85 टेस्ट, 90 वनडे और 20 टी20 इंटरनेसनल मैच खेले। वह लंबे समय से भारतीय टीम से बाहर चल रहे थे। रहाणे ने आखिरी इंटरनेशनल मैच 2023 में खेला था। रहाणे ने टेस्ट में 38.46 की औसत से 5077 रन बनाए, जिसमें 12 शतक और 26 अर्धशतक हैं। उन्होंने 90 वनडे में 35.26 की औसत से 2962 रन बटोरे। रहाणे के इंटरनेशनल रिटायरमेंट पर पूर्व क्रिकेटर्स के जमकर रिएक्शन आ रहे हैं। सचिन तेंदुलकर से लेकर चेतेश्वर पुराजा ने संन्यास पर प्रतिक्रिया दी है।

'कभी खास पलों के पीछे नहीं भागे' महान बल्लेबाज सचिन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर लिखा, ''जब हमने पहली बार मुंबई के लिए साथ में बैटिंग की, तो मैंने देखा कि आप कभी भी खास पलों के पीछे नहीं भागते थे। वे पल खुद आपके पास आते थे क्योंकि आप टीम के लिए कड़ी मेहनत करने को तैयार रहते। ऑस्ट्रेलिया में आपकी सबसे शानदार पारी में भी यही खूबी दिखी। आपने दिखाया कि संयम और आक्रामकता एक-दूसरे के उलट नहीं हैं। अक्सर यही खूबी टीम को निडर होने का भरोसा देती है। शानदार करियर के लिए बधाई! आपको और आपके परिवार को बहुत-बहुत शुभकामनाएं।'' भारतीय क्रिकेट बोर्ड (BCCI) भी रहाणे के रिटायरमेंट पर रिएक्ट किया। बीसीसीआई ने पोस्ट में कहा, ''एक शानदार करियर का अंत हो गया। भारतीय क्रिकेट में आपके अमूल्य योगदान और कई अमिट यादों के लिए आपका आभार। आपको नई पारीके लिए शुभकामनाएं।''

BCCI अध्यक्ष मन्हास क्या बोले? वहीं, बीसीसीआई अध्यक्ष मिथुन मन्हास ने एक बयान में कहा, 'अजिंक्य रहाणे का करियर इस बात का बेहतरीन उदाहरण है कि टीम को सबसे ऊपर रखने का क्या मतलब होता है। उन्होंने वर्ल्ड क्रिकेट में सबसे मुश्किल हालात में शानदार प्रदर्शन करके अपनी पहचान बनाई और विदेशों में भारत के सबसे भरोसेमंद बल्लेबाजों में से एक बन गए। 2020-21 बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी के दौरान उनकी कप्तानी हमेशा भारतीय क्रिकेट के यादगार अध्यायों में से एक रहेगी। उन्होंने पहले टेस्ट के बाद कप्तानी संभालते हुए मुश्किल हालात में युवा टीम को शानदार सीरीज जीत दिलाई, जिसका समापन 'द गाबा' में ऐतिहासिक जीत के साथ हुआ। बीसीसीआई की ओर से मैं अजिंक्य को उनके शानदार इंटरनेशनल करियर के लिए बधाई देता हूं और आने वाले समय में उनकी सफलता की कामना करता हूं।''

‘बाहर से हमेशा शांत लेकिन…’ भारत के पूर्व सलामी बल्लेबाज शिखर धवन ने एक खिलाड़ी और एक कप्तान के रूप में रहाणे के संयम की सराहना की। धवन ने इंस्टाग्राम पर लिखा, ‘‘अजिंक्य कितने दौरे, कितने ड्रेसिंग रूम और कितनी यादें। कप्तान के रूप में भी तुझे उतना ही शांत देखा और टीम के साथी के रूप में भी उतना ही भरोसेमंद। बाहर से हमेशा शांत लेकिन अंदर से भारत के लिए लड़ने वाला इंसान। अब अगला अध्याय भी उतना ही खूबसूरत हो।'' पूर्व भारतीय ऑलराउंडर इरफान पठान ने ऑस्ट्रेलिया में रहाणे के योगदान की सराहना करते हुए लिखा, ‘‘आपको अपने शानदार करियर के लिए बधाई अजिंक्य। क्रिकेट के मैदान पर ऑस्ट्रेलिया के कुछ यादगार पलों के लिए धन्यवाद। भविष्य के लिए शुभकामनाएं दोस्त।’’

'भारत के सबसे कम आंके…' भारत के पूर्व सलामी बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग ने मैदान पर रहाणे के जुझारूपन की सराहना की। सहवाग ने 2020-2021 में ऑस्ट्रेलिया में भारत की बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी जीत का जिक्र करते हुए लिखा, ‘‘भारत के सबसे कम आंके जाने वाले क्रिकेटरों में से एक और वह व्यक्ति जिसने भारत को विदेशों में टेस्ट सीरीज में अब तक की सबसे बड़ी जीत दिलाई। अंजिक्य रहाणे। शांत, मजबूत। कभी शोर नहीं किया और अपना सर्वश्रेष्ठ देता रहा।’’ रहाणे ने नियमित कप्तान विराट कोहली की अनुपस्थिति में ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट सीरीज में 2-1 से ऐतिहासिक जीत दिलाई थी।