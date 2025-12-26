कौन हैं विशाल जायसवाल? जिन्होंने विराट कोहली को कराया स्टंप और ऋषभ पंत को किया क्लीन बोल्ड
कौन है गुजरात का ये गुमनाम स्पिनर, जिसने महान बल्लेबाज विराट कोहली को स्टंप आउट करा दिया और ऋषभ पंत को क्लीन बोल्ड कर दिया। इसके अलावा भी इस गेंदबाज ने दो और विकेट लिए। कुल चार विकेट विशाल जायसवाल ने निकाले।
विराट कोहली ने 77 रन बनाए और ऋषभ पंत ने 70 रनों की पारी खेली। दिल्ली की टीम ने गुजरात को विजय हजारे ट्रॉफी में हराया। विराट कोहली प्लेयर ऑफ द मैच चुने गए, लेकिन इस सब के बीच एक खिलाड़ी ने महफिल लूटी, वह थे विशाल जायसवाल। गुजरात के स्पिनर विशाल जायसवाल ने अपनी टीम को जीत दिलाने के लिए पूरी मेहनत की, लेकिन बल्लेबाजों से उनको पूरा साथ नहीं मिला। महज 7 रन के अंतर से दिल्ली को इस मैच में जीत मिली, लेकिन चर्चा यहां विशाल जायसवाल की हो रही है, जिन्होंने विराट कोहली को स्टंप आउट कराया और ऋषभ पंत के स्टंप्स ही बिखेर दिए। इतना ही नहीं, कुल 4 विकेट इस गेंदबाज को मिले।
अब सवाल उठता है कि आखिर ये गुजरात का गुमनाम स्पिनर कौन है? इसका जवाब ये है कि विशाल जायसवाल का ये सिर्फ 13वां ही लिस्ट ए मैच था। नवंबर 2023 में गुजरात के लिए इस खिलाड़ी ने डेब्यू किया था। इस मैच से पहले 12 मुकाबलों में सिर्फ पांच विकेट इस गेंदबाज को मिले थे, लेकिन दिल्ली के खिलाफ विराट, पंत और नितीश राणा जैसे दिग्गजों को आउट करके सुर्खियां बटोरीं। 27 साल के इस खिलाड़ी ने गुजरात के लिए 11 फर्स्ट क्लास और 16 T20 मैचों में भी हिस्सा लिया है, जिसमें उन्होंने क्रमशः 40 और 15 विकेट चटकाए हैं।
गुजरात के रहने वाले विशाल जायसवाल को अंडर 23 क्रिकेट में धमाल मचाकर बीसीसीआई से अवॉर्ड भी हासिल कर चुके हैं। उन्हें नमन अवॉर्ड्स में अंडर 23 क्रिकेट में 70 विकेट लेने के लिए सम्मान दिया गया था। हालांकि, प्रोफेशनल क्रिकेट में उनके कुछ मैच अच्छे नहीं गए, लेकिन एक बार फिर से वापसी करते हुए उन्होंने नाम कमाया है। विशाल जायसवाल ने दिल्ली के खिलाफ 10 ओवर में 4 विकेट चटकाए और सिर्फ 42 रन खर्च किए। जिस टीम में विराट, पंत और नितीश राणा और प्रियांस आर्या जैसे बल्लेबाज हों, उस टीम के खिलाफ इतनी दमदार इकॉनमी से गेंदबाजी करना आसान नहीं होता।
शुक्रवार को जायसवाल ने बेंगलुरु में BCCI के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (CoE) के ग्राउंड पर अर्पित राणा और नितीश राणा को सबसे पहले आउट किया और दिल्ली का स्कोर 98/3 कर दिया। उन्होंने बाद में शतक की ओर बढ़ रहे विराट कोहली और ऋषभ पंत के विकेट भी लिए। इससे उन्होंने दिल्ली के स्कोर से कम से कम 30 से 40 रन कम कर दिए। कोहली (61 गेंदों पर 77 रन, 13 चौके और एक छक्का) और कप्तान पंत (79 गेंदों पर 70 रन, आठ चौके और दो छक्के) ने दमदार पारियां खेलीं।