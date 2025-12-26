Cricket Logo
होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़Who Is Vishal Jayswal Gujarat Star Stunned Virat Kohli and Rishabh Pant In Vijay Hazare Trophy
कौन हैं विशाल जायसवाल? जिन्होंने विराट कोहली को कराया स्टंप और ऋषभ पंत को किया क्लीन बोल्ड

कौन हैं विशाल जायसवाल? जिन्होंने विराट कोहली को कराया स्टंप और ऋषभ पंत को किया क्लीन बोल्ड

संक्षेप:

कौन है गुजरात का ये गुमनाम स्पिनर, जिसने महान बल्लेबाज विराट कोहली को स्टंप आउट करा दिया और ऋषभ पंत को क्लीन बोल्ड कर दिया। इसके अलावा भी इस गेंदबाज ने दो और विकेट लिए। कुल चार विकेट विशाल जायसवाल ने निकाले।

Dec 26, 2025 08:50 pm ISTVikash Gaur लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

विराट कोहली ने 77 रन बनाए और ऋषभ पंत ने 70 रनों की पारी खेली। दिल्ली की टीम ने गुजरात को विजय हजारे ट्रॉफी में हराया। विराट कोहली प्लेयर ऑफ द मैच चुने गए, लेकिन इस सब के बीच एक खिलाड़ी ने महफिल लूटी, वह थे विशाल जायसवाल। गुजरात के स्पिनर विशाल जायसवाल ने अपनी टीम को जीत दिलाने के लिए पूरी मेहनत की, लेकिन बल्लेबाजों से उनको पूरा साथ नहीं मिला। महज 7 रन के अंतर से दिल्ली को इस मैच में जीत मिली, लेकिन चर्चा यहां विशाल जायसवाल की हो रही है, जिन्होंने विराट कोहली को स्टंप आउट कराया और ऋषभ पंत के स्टंप्स ही बिखेर दिए। इतना ही नहीं, कुल 4 विकेट इस गेंदबाज को मिले।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

अब सवाल उठता है कि आखिर ये गुजरात का गुमनाम स्पिनर कौन है? इसका जवाब ये है कि विशाल जायसवाल का ये सिर्फ 13वां ही लिस्ट ए मैच था। नवंबर 2023 में गुजरात के लिए इस खिलाड़ी ने डेब्यू किया था। इस मैच से पहले 12 मुकाबलों में सिर्फ पांच विकेट इस गेंदबाज को मिले थे, लेकिन दिल्ली के खिलाफ विराट, पंत और नितीश राणा जैसे दिग्गजों को आउट करके सुर्खियां बटोरीं। 27 साल के इस खिलाड़ी ने गुजरात के लिए 11 फर्स्ट क्लास और 16 T20 मैचों में भी हिस्सा लिया है, जिसमें उन्होंने क्रमशः 40 और 15 विकेट चटकाए हैं।

गुजरात के रहने वाले विशाल जायसवाल को अंडर 23 क्रिकेट में धमाल मचाकर बीसीसीआई से अवॉर्ड भी हासिल कर चुके हैं। उन्हें नमन अवॉर्ड्स में अंडर 23 क्रिकेट में 70 विकेट लेने के लिए सम्मान दिया गया था। हालांकि, प्रोफेशनल क्रिकेट में उनके कुछ मैच अच्छे नहीं गए, लेकिन एक बार फिर से वापसी करते हुए उन्होंने नाम कमाया है। विशाल जायसवाल ने दिल्ली के खिलाफ 10 ओवर में 4 विकेट चटकाए और सिर्फ 42 रन खर्च किए। जिस टीम में विराट, पंत और नितीश राणा और प्रियांस आर्या जैसे बल्लेबाज हों, उस टीम के खिलाफ इतनी दमदार इकॉनमी से गेंदबाजी करना आसान नहीं होता।

Vishal Jayswal Virat Kohli

शुक्रवार को जायसवाल ने बेंगलुरु में BCCI के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (CoE) के ग्राउंड पर अर्पित राणा और नितीश राणा को सबसे पहले आउट किया और दिल्ली का स्कोर 98/3 कर दिया। उन्होंने बाद में शतक की ओर बढ़ रहे विराट कोहली और ऋषभ पंत के विकेट भी लिए। इससे उन्होंने दिल्ली के स्कोर से कम से कम 30 से 40 रन कम कर दिए। कोहली (61 गेंदों पर 77 रन, 13 चौके और एक छक्का) और कप्तान पंत (79 गेंदों पर 70 रन, आठ चौके और दो छक्के) ने दमदार पारियां खेलीं।

Vikash Gaur

लेखक के बारे में

Vikash Gaur
विकाश गौड़, लाइव हिन्दुस्तान के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में कार्यरत हैं। हिंदी पत्रकारिता के क्षेत्र में इनको करीब 8 साल का अनुभव है। करियर की शुरुआत से ही ये डिजिटल मीडिया से जुड़े हुए हैं। 2016 में इन्होंने अपने पत्रकारिता के सफर का शुभारंभ किया। खबर नॉन स्टॉप से शुरुआत करते हुए, वे पत्रिका समूह की प्रमुख वेबसाइट कैच न्यूज से जुड़े, जहां इन्होंने खेल से जुड़ी खबरों की बारीकियों को सीखा। इसके बाद, इन्होंने डेली हंट में थोड़े समय के लिए वीडियो प्रोड्यूसर के रूप में काम किया और फिर दैनिक जागरण की वेबसाइट से जुड़कर पूरी तरह से खेल समाचारों की दुनिया में प्रवेश कर लिया। यहां इन्होंने लगभग ढाई साल तक कार्य किया और जनवरी 2021 से लाइव हिन्दुस्तान के साथ हैं। अपने करीब साढ़े छह साल के अनुभव में विकाश ने सभी प्रमुख खेल आयोजनों को कवर किया है, जिनमें क्रिकेट विश्व कप, आईपीएल, ओलंपिक गेम्स, राष्ट्रमंडल खेल, एशियाई खेल और कई अन्य बड़े खेल आयोजन शामिल हैं। और पढ़ें
Virat Kohli Rishabh Pant Vijay Hazare Trophy
लेटेस्ट क्रिकेट न्यूज, Cricket Live score, Asia Cup Schedule, Asia cup Points Table वाले खिलाड़ियों की जानकारी हिंदी में हिंदुस्तान पर |