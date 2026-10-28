कौन हैं उमा काशवी? 15 साल की ऑलराउंडर ने WPL 2027 ऑक्शन में रचा इतिहास, दिल्ली कैपिटल्स ने फिर चौंकाया
Uma Kashvi WPL 2027 Auction: उमा काशवी को महिला प्रीमियर लीग (डब्ल्यूपीएल) के पांचवें सीजन के ऑक्शन में दिल्ली कैपिटल्स ने खरीदा। उमा ने डब्ल्यूपीएल में इतिहास रच डाला है।
महिला प्रीमियर लीग (WPL) 2027 के लिए बुधवार को कोच्चि में मिनी ऑक्शन का आयोजन हुआ। 15 साल की उमा काशवी ने लीग के पांचवें सीजन के ऑक्शन में इतिहास रच दिया। वह डब्ल्यूपीएल ऑक्शन में बिकने वाली सबसे कम उम्र की खिलाड़ी बन गई हैं। उन्हें उपविजेता दिल्ली कैपिटल्स (डीसी) ने 10 लाख रुपये के बेस प्राइस पर खरीदा। डीसी युवा प्रतिभा में निवेश करने के लिए जानी जाती है। काशवी का जन्म 9 अप्रैल, 2011 को हुआ था। उन्होंने डब्ल्यूपीएल में दीया यादव का रिकॉर्ड तोड़ा। डीसी ने 2026 ऑक्शन में दीया को खरीदा था, जिनकी तब उम्र 16 साल थी। दिया को डीसी ने आगामी सीजन के लिए रिटेन किया। दिल्ली ने इस बार ऑक्शन में काशवी समेत चार प्लेयर्स लिए। फ्रेंचाइजी ने किरण नवगिरे को 75 लाख में लिया जबकि नजमा खान और क्रिस्टी गॉर्डन पर 10-10 लाख रुपये खर्च किए।
कौन हैं उमा काशवी?
उमा काशवी कर्नाटक की हैं। वह ऑलराउंडर हैं। वह दाएं हाथ से बैटिंग और ऑफ स्पिन बॉलिंग करती हैं। उन्होंने साढ़े सात साल की उम्र में अपने घर के पास एक एकेडमी में क्रिकेट खेलना शुरू किया था। काशवी हाल ही में आयोजित हुए बीसीसीआई महिला अंडर-15 वन-डे टूर्नामेंट में 172 की औसत से 516 रन बनाने के बाद चर्चा में आई थीं। उन्होंने तीन शतकीय और एक अर्धशतकीय पारी खेली थी।
कर्नाटक में 13000+ रन
डेक्कन हेराल्ड के अनुसार, काशवी ने कर्नाटक में 530 मैचों में 13 हजार से ज्यादा रन बनाए हैं, जिसमें 24 सेंचुरी और 68 फिफ्टी हैं। उन्होंने कर्नाटक की अंडर-15 टीम की कमान भी संभाली है। उन्होंने महारानी ट्रॉफी में बेंगलुरु ब्लास्टर्स का नेतृत्व किया था। उनकी उपलब्धियों में विमेंस अंडर-19 टी20 ट्रॉफी जीतना, महिला अंडर-19 वन-डे ट्रॉफी के सेमीफाइनल में पहुंचना और कर्नाटक महिला लीग का टाइटल शामिल है। उन्होंने श्रीलंका के खिलाफ जून-जुलाई 2026 में हुई सीरीज में बल्ले और गेंद दोनों से योगदान दिया। काशवी वन-डे और टी20 में पांच मैचों में से चार में विकेट लिए।
डब्ल्यूपीएल का पांचवां सीजन अगले साल 14 जनवरी से 7 फरवरी तक खेला जाएगा। दिल्ली कैपिटल्स की बागडोर जेमिमा रोड्रिग्स के पास है। डीसी को पिछले सीजन के फाइनल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) के हाथों हार का सामना करना पड़ा था।
दिल्ली कैपिटल्स का डब्ल्यूपीएल 2027 के लिए स्क्वॉड: जेमिमा रोड्रिग्स (कप्तान), शैफाली वर्मा, मार्जियाने कप्प, चिनेल हेनरी, श्री चरणी, दीया यादव, ममता मदिवाला, नंदनी शर्मा, निकी प्रसाद, लॉरा वोल्वार्ड्ट, लूसी हैमिल्टन, मिन्नू मणि, एनाबेल सदरलैंड, उमा काशवी, किरण नवगिरे, नजमा खान, क्रिस्टी गॉर्डन।
लेखक के बारे मेंMd.Akram
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