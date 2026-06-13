किसने सबसे ज्यादा उम्र में ODI मैच खेला? रोहित शर्मा टॉप-50 में भी नहीं; लिस्ट में एक भारतीय मूल का क्रिकेटर
वनडे इतिहास में सबसे ज्यादा उम्र में मैच खेलने वाले टॉप 5 क्रिकेटर की लिस्ट में एक भारतीय मूल का प्लेयर है। रोहित शर्मा भारतीय रिकॉर्ड अपने नाम करने की दहलीज पर हैं।
भारत और अफगानिस्तान के बीच शनिवार को तीन मैचों की वनडे सीरीज का पहला मुकाबला धर्मशाला में खेला जाना है। बारिश के कारण टॉस निर्धारित (दोपहर एक बजे) पर नहीं हो सका। हालांकि, मैच शुरू होते ही रोहित शर्मा इतिहास रच देंगे। वह भारत की ओर से वनडे मैच खेलने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी बन जाएंगे। वह फिलहाल 39 साल और 44 दिन के हैं। 'हिटमैन' के नाम से मशहूर रोहित 37 साल पुराना मोहिंदर अमरनाथ का रिकॉर्ड तोड़ेंगे। अमरनाथ ने 1989 में 39 साल और 36 दिन की उम्र में अपना आखिरी वनडे खेला था। रोहित भले ही भारतीय रिकॉर्ड तोड़ दें लेकिन सबसे ज्यादा उम्र में वनडे मैच खेलने वालों की ओवरऑल लिस्ट में टॉप-50 में भी नहीं है। हालांकि, टॉप-5 में भारतीय मूल का एक क्रिकेटर है।
किसने सबसे ज्यादा उम्र में ODI मैच खेला?
वनडे क्रिकेट इतिहास में सबसे ज्यादा उम्र में मैच खेलने का रिकॉर्ड नोलन क्लार्क के नाम दर्ज है। उन्होंने 1996 में 47 साल और 257 दिन की उम्र में नीदरलैंड की ओर से यह कारनामा किया था। नोलन तब रावपिंडी में साउथ अफ्रीका के खिलाफ मैदान पर उतरे थे। उनका जन्म बारबाडोस में हुआ था। दूसरे नंबर पर जॉन ट्रेकोस हैं। वह 1993 में जिम्बाब्वे की तरफ से भारत के विरुद्ध 45 साल और 312 दिन में मैच में खेले। यह पुणे में आयोजित हुआ। ट्रेकोस का जन्म इजिप्ट में हुआ। इंग्लैंड के पूर्व क्रिकेटर नॉर्मन गिफोर्ड ने 1985 में 44 साल और 361 दिन की उम्र में वनडे मुकाबला खेला था। वह उस वक्त शारजाह के मैदान पर पाकिस्तान के सामने उतरे थे।
राहुल शर्मा लिस्ट में चौथे नंबर पर
भारतीय मूल के राहुल शर्मा लिस्ट में चौथे नंबर पर हैं। उन्होंने 43 साल और 308 दिन की उम्र में हॉन्ग कॉन्ग का प्रतिनिधित्व किया था। राहुल ने 2004 में कोलंबो में पाकिस्तान के खिलाफ वनडे खेला। भारत की राजधानी में दिल्ली में जन्मे राहुल ने हॉन्ग कॉन्ग के लिए केवल दो वनडे मुकाबले खेले। वहीं, फेहरिस्त में पांचवें पायदान पर खुर्रम खान हैं, जिन्होंने 43 साल और 267 दिन में संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) का प्रतिनिधित्व किया था। खुर्रम 2015 में नेपियर में वेस्टइंडीड के विरुद्ध उतरे थे। उनका जन्म पाकिस्तान के मुल्तान में हुआ।
वनडे मैच खेलने वाले टॉप 5 सबसे उम्रदराज क्रिकेटर
47 साल और 257 दिन- नोलन क्लार्क (नीदरलैंड
45 साल 312 दिन- जॉन ट्रेकोस (जिम्बाब्वे)
44 साल 361 दिन- नॉर्मन गिफोर्ड (इंग्लैंड)
43 साल 308 दिन- राहुल शर्मा (हॉन्ग कॉन्ग)
43 साल 267 दिन- खुर्रम खान (संयुक्त अरब अमीरात)
लेखक के बारे मेंMd.Akram
मोहम्मद अकरम: खेल पत्रकार
परिचय: मोहम्मद अकरम 10 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रॉड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें खेल और राजनीति की दुनिया में गहरी दिलचस्पी है। क्रिकेट और अन्य खेलों से जुड़े अपडेट्स, मैच एनालिसिस और स्टोरी रिसर्च बखूबी अंजाम देते हैं। अकरम का मानना है कि खेल पत्रकारिता सिर्फ स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि खेल की भावना, खिलाड़ियों की मेहनत और उससे जुड़ी कहानियों को सामने लाना भी उतना ही जरूरी है।
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