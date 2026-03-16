विराट कोहली के अनुसार कौन है टी-20 का सबसे बेहतरीन ओपनर? उसके आगे सहवाग, रोहित, सचिन भी कुछ नहीं
विराट कोहली ने दुनिया का सबसे बेहतरीन टी-20 सलामी बल्लेबाज क्रिस गेल को माना है। उन्होंने वीरेंद्र सहवाग,सचिन तेंदुलकर और रोहित शर्मा से ऊपर क्रिस गेल को जगह दी है।
आईपीएल 2026 का सीजन शुरू होने में सिर्फ कुछ ही दिन बचे हैं। 28 मार्च से बिगुल बज जाएगा। इससे पहले आरसीबी के दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली ने टी-20 क्रिकेट में सबसे बेहतरीन ओपनर कौन है, इसके बारे में बताया है। विराट कोहली ने इस दौरान दुनिया का सबसे बेहतरीन टी-20 सलामी बल्लेबाज क्रिस गेल को माना है। उन्होंने वीरेंद्र सहवाग, सचिन तेंदुलकर और रोहित शर्मा से ऊपर क्रिस गेल को जगह दी है।
दिस और दैट के खेल में पहले राउंड में सहवाग आगे
रविवार (15 मार्च) को आरसीबी ने अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम हैंडल पर एक वीडियो साझा किया जिसमें विराट कोहली को सबसे बेहतरीन ओपनर्स को पिक करने के लिए कहा गया। दिस और दैट के खेल में उन्हें शुरुआत से दो विकल्प दिए गए और एक को पिक करने के लिए कहा गया। सबसे पहले वीडियो में एडम गिलक्रिस्ट और सुनील नारायण में से किसी एक को चुनने के लिए कहा गया और विराट कोहली गिल क्रिस्ट के साथ गए। आगे एडम गिलक्रिस्ट और ट्रेविस हेड में से उन्होंने हेड को चुना। ट्रेविस हेड और वीरेंद्र सहवाग में से उन्होंने सहवाग को चुना। इसके बाद डिकॉक, वॉटसन, शिखर, धवन, फॉफ डु प्लेसिस, ब्रैंडन मैकुलम को सहवाग के विकल्प के रूप में लाया गया और विराट कोहली ने इन सभी को एलिमिनेट करते हुए सहवाग को चुना। यही नहीं, उन्होंने टी-20 क्रिकेट के लिए वीरेंद्र सहवाग को सचिन तेंदुलकर से भी बेहतर ओपनर माना।
क्रिस गेल सचिन और रोहित से भी बेहतर
हालांकि, आगे जब वीरेंद्र सहवाग की तुलना क्रिस गेल से की गई तब कोहली ने सहवाग को एलिमिनेट करते हुए गेल को टी-20 का बेहतरीन ओपनर माना। आखिरी विकल्प के रूप में कोहली के सामने क्रिस गेल और रोहित शर्मा थे, जिनमें से विराट कोहली ने थोड़ा सोचते हुए रोहित शर्मा को एलिमिनेट कर दिया और क्रिस गेल को टी-20 क्रिकेट का सबसे बेहतरीन ओपनर माना।
क्रिस गेल का आईपीएल करियर
बता दें कि क्रिस गेल वही खिलाड़ी हैं, जिन्होंने आईपीएल में सबसे अधिक 357 छक्के लगाए हैं। वे यूनिवर्स बॉस के नाम से पूरी दुनिया में मशहूर हैं। उन्होंने 2009 से 2021 तक आईपीएल के कुल 142 मैच खेले जिसकी 141 पारियों में बल्लेबाजी करते हुए 148.96 की स्ट्राइक रेट के साथ 4965 रन बनाए। उन्होंने अपने करियर में 6 शतक लगाए और उनका सर्वोच्च स्कोर 175 रहा। वे विराट कोहली के साथ लंबे सयम तक आईपीएल फ्रेंचाइजी आरसीबी की टीम का हिस्सा रहे। हालांकि, लंबे सयम तक आरसीबी की टीम का हिस्सा रहने के बाद भी गेल कभी आईपीएल ट्रॉफी नहीं जीत पाए।
लेखक के बारे मेंVimlesh Kumar Bhurtiya
विमलेश कुमार भुर्तिया (Vimlesh Kumar Bhurtiya): खेल पत्रकार
संक्षिप्त विवरण
विमलेश कुमार भुर्तिया पिछले 4 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: विमलेश कुमार भुर्तिया भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक उभरता हुआ नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पिछले चार वर्षों से वह इसी संस्थान से जुड़े हुए हैं और डिजिटल मीडिया की गतिशीलता, कार्यशैली और प्रकृति को समझने का प्रयास किया है। उनका मानना है कि पाठक किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म की रीढ़ होता है ऐसे में उनके हितों को ध्यान में रखते हुए खबरों का प्रकाशन होना चाहिए। यह पत्रकारिता को जीवंत रखता है और जर्नलिज्म का मूल गुण भी यही है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
विमलेश ने भारत के सबसे प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान से अपनी शिक्षा ग्रहण की है। वे 2021-22 बैच के भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली के छात्र रहे हैं। उन्होंने इस नामी संस्थान से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है। इसके बाद उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में ही मास्टर्स यानी (M.A) की डिग्री भी हासिल की है। इन्होंने अपना ग्रेजुएशन मध्य प्रदेश के नामचीन साइंस कॉलेजों में से एक होलकर साइंस कॉलेज से किया है। ग्रेजुएशन के दूसरे साल से ही विमलेश की दिलचस्पी साहित्य और पत्रकारिता की ओर जागृत होने लगी थी। यही कारण था कि ग्रेजुएशन के दिनों में ही उन्होंने दैनिक चैतन्यलोक नामक इंदौर की क्षेत्रीय पत्रिका में काम करना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद उन्होंने दैनिक भास्कर में बतौर कॉपी एडिटर ट्रेनिंग ली। उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के पत्रकारिता और जनसंचार विभाग से मास मीडिया में इंटर्नशिप की। विमलेश कुमार भुर्तिया को कंप्यूटर का भी अच्छा ज्ञान है। उन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा किया है।
खेल पत्रकारिता और पत्रकारिता का उद्देश्य
विमलेश खेल से जुड़ी तमाम तरह की स्टोरीज पाठकों तक पहुंचाते हैं, जिनमें तथ्यों की स्पष्टता होती है और सकारात्मक विश्लेषण भी शामिल होता है। ये क्रिकेट की दुनिया का अच्छा ज्ञान रखते हैं और राजनीति में गहरी दिलचस्पी है। राजनीति और क्रिकेट में घट रही घटनाओं का विश्लेषण करना उनकी तह तक जाना विमलेश को पसंद है। उनका मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी तथ्यपरकता (Fact-checking) है। चाहे वह चकाचौंध से भरा क्रिकेट जगत हो या अन्य खेल और खिलाड़ियों का जीवन। बतौर खेल पत्रकार यह कसौटी हर वक्त बनी रहनी चाहिए कि लेखन हमेशा प्रमाणिक हो। उनकी रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचित करना है, बल्कि उन्हें सही और सुरक्षित जानकारी के माध्यम से सशक्त बनाना भी है। पत्रकारिता का मुख्य उद्देश्य सूचना, शिक्षा और मनोरंजन होता है और इन्हीं उद्देश्यों को पूरा करना एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी होनी चाहिए।