कौन हैं विजय हजारे ट्रॉफी में ऐतिहासिक दोहरा शतक जड़ने वाले स्वास्तिक सामल? तोड़ा यशस्वी जायसवाल का रिकॉर्ड

संक्षेप:

स्वास्तिक सामल ने विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 के पहले दिन दोहरा शतक जड़ा। यह दोहरा शतक ओडिशा के लिए ऐतिहासिक था, इससे पहले लिस्ट-ए क्रिकेट में ओडिशा के लिए किसी ने दोहरा शतक नहीं जड़ा था।

Dec 25, 2025 07:54 am ISTLokesh Khera लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
विजय हजारे ट्रॉफी के पहले दिन विराट कोहली, रोहित शर्मा जैसे दिग्गजों के साथ कई युवा खिलाड़ियों ने धमाकेदार प्रदर्शन कर नाम कमाया। इस लिस्ट में एक नाम ओडिशा के स्वास्तिक सामल का भी शामिल है। रोहित-कोहली और वैभव सूर्यवंशी समेत विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 के पहले दिन 22 खिलाड़ियों ने शतक ठोके, जिसमें स्वास्तिक सामल एकमात्र ऐसे बल्लेबाज रहे, जो शतक को दोहरे शतक में तबदील करने में कामयाब रहे। जी हां, ओडिशा के इस सलामी बल्लेबाज ने सौराष्ट्र के खिलाफ 212 रनों की धमाकेदार पारी खेली। हालांकि उनकी टीम को इसके बावजूद हार का सामना करना पड़ा।

स्वास्तिक सामल ओडिशा के लिए लिस्ट-ए क्रिकेट में दोहरा शतक जड़ने वाले पहले बल्लेबाज बन गए हैं। उनसे पहले ओडिशा के लिए सबसे बड़ी पारी खेलने का रिकॉर्ड 145 रनों का था।

सामल ने 53 गेंदों पर अर्धशतक और 104 गेंदों पर अपने लिस्ट-ए करियर का पहला शतक ठोका। उनकी पारी का अंत 212 के निजी स्कोर पर हुआ, जिसमें उन्होंने 21 चौके और 8 गगनचुंबी छक्के लगाए।

स्वास्तिक सामल इसी के साथ यशस्वी जायसवाल का रिकॉर्ड तोड़ते हुए विजय हजारे ट्रॉफी में सबसे बड़ा व्यक्तिगत स्कोर बनाने वाले संयुक्त रूप से चौथे बल्लेबाज बन गए हैं। सामल के अलावा संजू सैमसन ने भी 2019 में गोवा के खिलाफ 212 रनों की नाबाद पारी खेली थी।

विजय हजारे ट्रॉफी में सबसे बड़ी पारी खेलने का रिकॉर्ड नारायण जगदीसन के नाम है। 2022 में इस बल्लेबाज ने अरुणाचल प्रदेश के खिलाफ 277 रन बनाए थे।

विजय हजारे ट्रॉफी में हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर

नारायण जगदीसन: 277 बनाम अरुणाचल प्रदेश, 2022

पृथ्वी शॉ: 227* बनाम पांडिचेरी, 2021

रुतुराज गायकवाड़: 220* बनाम उत्तर प्रदेश, 2022

संजू सैमसन: 212* बनाम गोवा, 2019

स्वास्तिक सामल: 212 बनाम सौराष्ट्र, 2025

यशस्वी जायसवाल: 203 बनाम झारखंड, 2019

करुण नायर: 202 बनाम सिक्किम, 2018

स्वस्तिक सामल कौन हैं?

स्वास्तिक सामल का जन्म 27 जुलाई 2000 को हुआ था। 25 साल के खिलाड़ी ने फरवरी 2019 में मिजोरम के खिलाफ अपना T20 डेब्यू किया था, लेकिन दो गेंदों पर बिना खाता खोले आउट हो गए थे। सामल के नाम अब 13 T20 मैचों में 160.88 के स्ट्राइक रेट से 362 रन हैं, जिसमें एक शतक और दो अर्धशतक शामिल हैं। सामल ने अक्टूबर 2019 में हरियाणा के खिलाफ अपना लिस्ट A डेब्यू किया था, लेकिन सिर्फ 12 रन ही बना पाए थे। बुधवार को बड़ी पारी खेलने से पहले, उनके नाम 10 मैचों में तीन अर्धशतकों के साथ 309 रन थे। सामल ने दिसंबर 2022 में हरियाणा के खिलाफ अपना फर्स्ट-क्लास डेब्यू किया था, लेकिन जिस एकमात्र पारी में उन्होंने बल्लेबाजी की, उसमें सिर्फ एक रन बना पाए। उनके नाम फिलहाल 12 मैचों में 686 रन हैं, जिसमें दो शतक और तीन अर्धशतक शामिल हैं। आईपीएल 2026 की नीलामी में वह अनसोल्ड रहे।

Vijay Hazare Trophy
