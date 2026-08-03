गौतम गंभीर के कोचिंग स्टाफ में हुई नए चहरे की एंट्री, जानें कौन है सुभादीप घोष?

टीम इंडिया के कोचिंग सेटअप में सुभादीप घोष को जोड़ा गया है। वह गौतम गंभीर की अगुवाई वाले कोचिंग स्टाफ में फील्डिंग कोच की भूमिका अदा करेंगे। उन्होंने कोई इंटरनेशनल मैच नहीं खेला है।

भारतीय टीम के नए फील्डिंग कोच का ऐलान हो गया है। असम और रेवले के पूर्व क्रिकेटर सुभादीप घोष गौतम गंभीर की अगुवाई वाले कोचिंग सेटअप का हिस्सा बनेंगे। उनका पहला असाइनमेंट श्रीलंका के खिलाफ दो मैच की टेस्ट सीरीज होगी, जो 15 अगस्त से शुरू होने जा रही है। सुभादीप टीम इंडिया में टी दिलीप की जगह लेंगे, जिनका कॉन्ट्रैक्ट जिम्बाब्वे टी20 सीरीज के बाद रिन्यू नहीं हुआ है। टी दिलीप के साथ असिस्टेंट कोच रयान टेन डोएशेट के कॉन्ट्रैक्ट को भी रिन्यू नहीं किया गया है।

कौन हैं सुभादीप घोष? 57 साल के घोष, जिन्होंने 1994 से 2004 तक 17 फर्स्ट-क्लास मैच खेले हैं, असम सीनियर मेन्स टीम के हेड कोच भी रह चुके हैं।

इससे पहले दो साल तक इंडिया विमेंस टीम के फील्डिंग कोच रहे हैं, इस दौरान वह 2022 विमेंस ODI वर्ल्ड कप और 2023 विमेंस T20 वर्ल्ड कप के सपोर्ट स्टाफ का हिस्सा थे। घोष ने इंडिया A के साथ भी काम किया है और असम की सीनियर मेंस टीम के हेड कोच के तौर पर भी काम किया है।

एक खिलाड़ी के तौर पर, घोष दाएं हाथ के बैट्समैन थे जिन्होंने असम और रेलवे को रिप्रेजेंट किया। उन्होंने अपने डोमेस्टिक करियर में 17 फर्स्ट-क्लास मैच और 17 लिस्ट A गेम खेले।

दिलीप और रयान टेन डोएशेट के जाने के बाद, घोष गंभीर के सपोर्ट स्टाफ में सबसे नए सदस्य बन गए हैं, जिसमें पहले से ही सितांशु कोटक बैटिंग कोच और मोर्ने मोर्कल बॉलिंग कोच के तौर पर शामिल हैं। घोष पहले नेशनल क्रिकेट एकेडमी में भी काम कर चुके हैं, इंडिया A और महिला टीम के साथ-साथ इंडियन प्रीमियर लीग में भी काम कर चुके हैं - दिल्ली कैपिटल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के साथ।

असम क्रिकेट एसोसिएशन ने की पुष्टि इस बात की पुष्टि करते हुए, असम क्रिकेट एसोसिएशन (ACA) ने एक रिलीज में कहा, “इतने सालों में, उन्होंने अलग-अलग एज ग्रुप की कई इंडियन टीमों के साथ काम करके एक शानदार कोचिंग प्रोफाइल बनाई है, और अपने डेडिकेशन और एक्सपर्टीज़ के लिए पहचान बनाई है।