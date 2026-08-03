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गौतम गंभीर के कोचिंग स्टाफ में हुई नए चहरे की एंट्री, जानें कौन है सुभादीप घोष?

By Lokesh Khera
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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टीम इंडिया के कोचिंग सेटअप में सुभादीप घोष को जोड़ा गया है। वह गौतम गंभीर की अगुवाई  वाले कोचिंग स्टाफ में फील्डिंग कोच की भूमिका अदा करेंगे। उन्होंने कोई इंटरनेशनल मैच नहीं खेला है।

Indian Coaching Staff, who is Subhadeep Ghosh
सुभादीप घोष कौन हैं

भारतीय टीम के नए फील्डिंग कोच का ऐलान हो गया है। असम और रेवले के पूर्व क्रिकेटर सुभादीप घोष गौतम गंभीर की अगुवाई वाले कोचिंग सेटअप का हिस्सा बनेंगे। उनका पहला असाइनमेंट श्रीलंका के खिलाफ दो मैच की टेस्ट सीरीज होगी, जो 15 अगस्त से शुरू होने जा रही है। सुभादीप टीम इंडिया में टी दिलीप की जगह लेंगे, जिनका कॉन्ट्रैक्ट जिम्बाब्वे टी20 सीरीज के बाद रिन्यू नहीं हुआ है। टी दिलीप के साथ असिस्टेंट कोच रयान टेन डोएशेट के कॉन्ट्रैक्ट को भी रिन्यू नहीं किया गया है।

कौन हैं सुभादीप घोष?

57 साल के घोष, जिन्होंने 1994 से 2004 तक 17 फर्स्ट-क्लास मैच खेले हैं, असम सीनियर मेन्स टीम के हेड कोच भी रह चुके हैं।

इससे पहले दो साल तक इंडिया विमेंस टीम के फील्डिंग कोच रहे हैं, इस दौरान वह 2022 विमेंस ODI वर्ल्ड कप और 2023 विमेंस T20 वर्ल्ड कप के सपोर्ट स्टाफ का हिस्सा थे। घोष ने इंडिया A के साथ भी काम किया है और असम की सीनियर मेंस टीम के हेड कोच के तौर पर भी काम किया है।

एक खिलाड़ी के तौर पर, घोष दाएं हाथ के बैट्समैन थे जिन्होंने असम और रेलवे को रिप्रेजेंट किया। उन्होंने अपने डोमेस्टिक करियर में 17 फर्स्ट-क्लास मैच और 17 लिस्ट A गेम खेले।

दिलीप और रयान टेन डोएशेट के जाने के बाद, घोष गंभीर के सपोर्ट स्टाफ में सबसे नए सदस्य बन गए हैं, जिसमें पहले से ही सितांशु कोटक बैटिंग कोच और मोर्ने मोर्कल बॉलिंग कोच के तौर पर शामिल हैं। घोष पहले नेशनल क्रिकेट एकेडमी में भी काम कर चुके हैं, इंडिया A और महिला टीम के साथ-साथ इंडियन प्रीमियर लीग में भी काम कर चुके हैं - दिल्ली कैपिटल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के साथ।

असम क्रिकेट एसोसिएशन ने की पुष्टि

इस बात की पुष्टि करते हुए, असम क्रिकेट एसोसिएशन (ACA) ने एक रिलीज में कहा, “इतने सालों में, उन्होंने अलग-अलग एज ग्रुप की कई इंडियन टीमों के साथ काम करके एक शानदार कोचिंग प्रोफाइल बनाई है, और अपने डेडिकेशन और एक्सपर्टीज़ के लिए पहचान बनाई है।

दिलीप 2021 से 2024-25 बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी तक इंडिया मेन्स टीम के फील्डिंग कोच थे। फिर वह 2025 में इंडिया के UK टेस्ट टूर के दौरान एक साल के लिए लौटे। उनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद उन्हें एक्सटेंशन नहीं दिया गया। इंडिया मेन्स टीम के असिस्टेंट कोच रयान टेन डोएशेट ने भी इंग्लैंड में व्हाइट-बॉल सीरीज के बाद अपना रोल छोड़ दिया था और KKR में क्रिकेट स्ट्रेटेजी के हेड के तौर पर शामिल हो गए थे।

Lokesh Khera

लेखक के बारे में

Lokesh Khera

लोकेश खेड़ा लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता में इन्हें एक दशक से भी अधिक का अनुभव है। बचपन की अपनी रुचि को प्रोफेशनल करियर में तबदील करते हुए 2018 में बतौर खेल पत्रकार अपना सफर शुरू किया। क्रिकेट के साथ बॉक्सिंग, कबड्डी, बैडमिंटन, हॉकी, एथलेटिक्स समेत तमाम खेलों को बारीकी से कवर करते हैं। क्रिकेट टुडे के साथ उनकी पारी का आगाज हुआ, जहां उन्होंने वेबसाइड के साथ मैगजीन के लिए काम किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी के साथ जुड़े और वहां तीन साल अपनी सेवाएं दी। इस दौरान ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, 2019 वनडे वर्ल्ड कप और 2021 टी20 वर्ल्ड कप जैसे तमाम इवेंट कवर किए और कई इंटरव्यू भी लिए, जिसमें दानिश कनेरिया और चेतन साकारिया जैसे इंटरनेशनल स्टार शामिल हैं। लाइव हिन्दुस्तान के साथ वह फरवरी 2022 जुड़े। यहां भी उन्होंने कॉमनवेल्थ, ओलंपिक, 2023 वनडे वर्ल्ड कप, 2024 टी20 वर्ल्ड कप, 2025 चैंपियंस ट्रॉफी जैसे बड़े-बड़े इंटरनेशनल इवेंट को बखूबी कवर किया और नई सचें सीखने में हमेशा रुचि रखते हैं। क्रिकेट पढ़ने लिखने के अलावा खुद खेलना भी पंसद करते हैं। इसके अलावा किताबें पढ़ना भी पंसद है।

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