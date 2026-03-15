कौन हैं श्वेता पुंडीर, जिनसे यश दयाल ने रचाई शादी, वायरल हो रही हैं तस्वीरें, रील भी साथ में बनाई
आरसीबी के तेज गेंदबाज यश दयाल की दुल्हनिया श्वेता पुंडीर कौन हैं, जिसने उन्होंने शादी रचाई है और अब तस्वीरें और रील्स सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं। रिपोर्ट के मुताबिक, उन्होंने 4 फरवरी को ही शादी रचा ली थी।
आरसीबी के तेज गेंदबाज यश दयाल ने कथित तौर पर फरवरी 2026 में कंटेंट क्रिएटर श्वेता पुंडीर से निजी समारोह में शादी कर ली है। एचटी सिटी की रिपोर्ट के अनुसार, यश दयाल और श्वेता पुंडीर 4 फरवरी को नोएडा उत्तर प्रदेश में शादी के बंधन में बंथे थे, लेकिन इसकी जानकारी अब सामने आ रही है। जानकारी के मुताबिक, फरवरी में संपन्न हुई यह शादी बेहद निजी थी और उसमें केवल परिवार के सदस्य और कुछ रिश्तेदार ही शामिल हुए। दयाल ने अपनी शादी के बारे में कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है, लेकिन श्वेता ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर दोनों की एक वीडियो शेयर की है। यश दयाल 2025 में आरसीबी की चैंपियन टीम का हिस्सा थे और वे इस साल में प्रतियोगिता में भाग लेंगे।
कौन हैं उनकी पत्नी श्वेता पुंडीर?
यश दयाल ने श्वेता पुंडीर से बहुत गुपचुप तरीके से शादी रचाई है। ऐसे में सबके मन में सवाल है कि श्वेता पुंडीर आखिर हैं कौन, जो यश दयाल की दुल्हनिया बनी हैं। तो बता दें कि श्वेता दिल्ली की एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और व्लॉगर हैं, जिनके इंस्टाग्राम प्लेटफॉर्म पर 587,000 से अधिक फॉलोअर्स हैं। उन्होंने इंटरनेशनल लीजेंड्स लीग के लिए ब्रॉडकास्टर के रूप में भी काम किया है। यश दयाल के साथ उनके इंस्टाग्राम अकाउंट Shweta Pundir (@shwetapundir26) पर एक रील भी मौजूद हैं जिसमें दोनों लोग नजर आ रहे हैं। दो दिन पहले श्वेता पुंडीर ने अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट पर यश दयाल के साथ एक रील साझा की है, जिसमें दोनों गाने के माध्यम से शादी की बातें कर रहे हैं। गाने के बोल हैं- अपने मम्मी से मेरी बात की, अपने डैडी से मेरी बात की। दोनों इस गाने में काफी एक- दूसरे से घुले मिले नजर आ रहे हैं और अच्छे लग रहे हैं।
यश दयाल पर लगे थे रेप और यौन शोषण के आरोप
बता दें कि इससे पहले 2025 में आरसीबी के आईपीएल जीतने के बाद यश दयाल के व्यक्तिगत जीवन में काफी उतार-चढ़ाव देखने को मिला था। उन पर एक महिला ने शादी का झांसा देकर शोषण करने का आरोप लगाया था, जिसमें गिरफ्तारी की तलवार भी लटक रही थी। हालांकि, जनवरी 2026 में राजस्थान हाई कोर्ट ने उन्हें अग्रिम जमानत देकर थोड़ी राहत जरूर दी नहीं तो मामला जेल तक भी पहुंच सकता था। यश दयाल की परेशानी यहीं पर खत्म नहीं होती है। उन पर एक नाबालिग क्रिकेटर के साथ बदसलूकी का केस भी दर्ज है। जयपुर की एक लड़की ने उन पर आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज कराई है कि 2023 में जब वह 17 साल की थी तब दयाल ने करियर बनाने के नाम पर उसका फायदा उठाया। हालांकि, यश के वकील का कहना है कि ये सब फंसाने की साजिश है। और अगर यह सच है तो फिर FIR घटना के दो साल बाद क्यों हुई?
इन सब आरोपों से इतर अब खबरों के अनुसार, यश दयाल वैवाहिक जीवन में प्रवेश कर चुके हैं। वे आईपीएल 2026 में विराट कोहली की टीम आरसीबी का हिस्सा हैं और अपनी गेंदबाजी से कमाल करेंगे ऐसा उनके फैंस को उम्मीद होगी।
लेखक के बारे मेंVimlesh Kumar Bhurtiya
विमलेश कुमार भुर्तिया (Vimlesh Kumar Bhurtiya): खेल पत्रकार
संक्षिप्त विवरण
विमलेश कुमार भुर्तिया पिछले 4 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: विमलेश कुमार भुर्तिया भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक उभरता हुआ नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पिछले चार वर्षों से वह इसी संस्थान से जुड़े हुए हैं और डिजिटल मीडिया की गतिशीलता, कार्यशैली और प्रकृति को समझने का प्रयास किया है। उनका मानना है कि पाठक किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म की रीढ़ होता है ऐसे में उनके हितों को ध्यान में रखते हुए खबरों का प्रकाशन होना चाहिए। यह पत्रकारिता को जीवंत रखता है और जर्नलिज्म का मूल गुण भी यही है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
विमलेश ने भारत के सबसे प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान से अपनी शिक्षा ग्रहण की है। वे 2021-22 बैच के भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली के छात्र रहे हैं। उन्होंने इस नामी संस्थान से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है। इसके बाद उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में ही मास्टर्स यानी (M.A) की डिग्री भी हासिल की है। इन्होंने अपना ग्रेजुएशन मध्य प्रदेश के नामचीन साइंस कॉलेजों में से एक होलकर साइंस कॉलेज से किया है। ग्रेजुएशन के दूसरे साल से ही विमलेश की दिलचस्पी साहित्य और पत्रकारिता की ओर जागृत होने लगी थी। यही कारण था कि ग्रेजुएशन के दिनों में ही उन्होंने दैनिक चैतन्यलोक नामक इंदौर की क्षेत्रीय पत्रिका में काम करना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद उन्होंने दैनिक भास्कर में बतौर कॉपी एडिटर ट्रेनिंग ली। उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के पत्रकारिता और जनसंचार विभाग से मास मीडिया में इंटर्नशिप की। विमलेश कुमार भुर्तिया को कंप्यूटर का भी अच्छा ज्ञान है। उन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा किया है।
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