कौन हैं पाकिस्तान के Sameer Minhas? U19 एशिया कप फाइनल में भारत के खिलाफ शतक जड़ मचाई तबाही
Who is Sameer Minhas- पाकिस्तान के सलामी बल्लेबाज समीर मिन्हास ने भारत के खिलाफ अंडर-19 एशिया कप फाइनल में तूफानी शतक जड़ा। उनके इस शतक ने भारत को पूरी तरह से बैकफुट पर धकेल दिया है। आईए जानते हैं कौन हैं समीर मिन्हास-
भारत और पाकिस्तान के बीच अंडर-19 एशिया कप फाइनल दुबई में खेला जा रहा है। इस मैच में पाकिस्तान के सलामी बल्लेबाज समीर मिन्हास ने शतक जड़ महफिल लूट ली है। उनका यह शतक मात्र 71 गेंदों पर आया, जिसमें 12 चौके और 4 गगनचुंबी छक्के शामिल है। मिन्हास ने अपनी इस पारी में परिपक्वता साफ देखने को मिली। अच्छी गेंदों को उन्होंने सम्मान दिया, वहीं बुरी गेंदों को मैदान के बाहर तक पहुंचाया। पाकिस्तान में इतना होनहार बल्लेबाज देख हर कोई यह जानने को इच्छुक है कि समीन मिन्हास कौन है। तो आईए बिना देरी के आपको बताते हैं-
कौन हैं समीर मिन्हास
समीर मिन्हास का जन्म 2 दिसंबर, 2006 को पाकिस्तान के लाहौर शहर में हुआ था। क्रिकेट पसंद करने वाले परिवार में बड़े होने के कारण, समीर को कम उम्र में ही इस खेल से परिचय हुआ। उनके पिता, जो खुद क्रिकेट के बहुत बड़े शौकीन थे, ने उनकी प्रतिभा को निखारने में अहम भूमिका निभाई। समीर ने गलियों और लोकल पार्कों में क्रिकेट खेलना शुरू किया, और जल्दी ही अपने स्किल्स को बेहतर बनाया और इस खेल से प्यार करने लगे। क्रिकेट में करियर बनाने के मकसद से, वह लोकल क्रिकेट क्लबों में शामिल हुए, जहां उन्होंने अपनी शानदार प्रतिभा और पक्के इरादे का प्रदर्शन किया।
समीर, अराफात मिन्हास के छोटे भाई हैं, जो लेफ्ट-आर्म स्पिन-बॉलिंग ऑलराउंडर हैं और पाकिस्तान U19 (2024 वर्ल्ड कप सहित) के लिए खेल चुके हैं, साथ ही पाकिस्तान के लिए चार T20I भी खेले हैं। यह समीर का पाकिस्तान के लिए पहला यूथ ODI था।
समीर ने इसी अंडर-19 एशिया कप में मलेशिया के खिलाफ 177 रनों की धुआंधार पारी खेली थी और भारत के वैभव सूर्यवंशी का रिकॉर्ड तोड़ा था।
बात IND vs PAK फाइनल की करें तो भारत ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग चुनी थी। पाकिस्तान ने समीर मिन्हास के शतक के दम पर 35 ओवर में 2 विकेट के नुकसान पर 240 रन बोर्ड पर लगा दिए हैं। बचे 15 ओवर में उनकी नजरें 360-80 तक पहुंचने पर होगी।