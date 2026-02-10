Cricket Logo
कौन है अर्जुन तेंदुलकर की मंगेतर सानिया, जल्द ही बनने वाली हैं सचिन तेंदुलकर की बहू

संक्षेप:

सानिया चंडोक ग्रेविस ग्रुप के चेयरमैन और जाने-माने उद्योगपति रवि घई की पोती हैं। सानिया ने मिस्टर पॉज पेट स्पा एंड स्टोर एलएलपी नाम से एक लग्जरी पेट केयर बिजनेस शुरू किया है, जहां वे डायरेक्टर हैं। अर्जुन तेंदुलकर से उनकी सगाई अगस्त 2025 में हुई थी और शादी फरवरी-मार्च 2026 के आसपास होने वाली है।

Feb 10, 2026 10:18 pm IST
सचिन तेंदुलकर के बेटे अर्जुन जल्द ही शादी के बंधन में बंधने वाले हैं। पिछले साल अगस्त में अर्जुन और सानिया की एक बेहद निजी समारोह में सगाई हुई थी। जिसके बाद से उनकी शादी को लेकर काफी चर्चा हो रही है। 26 वर्षीय अर्जुन और सानिया पांच मार्च को शादी के बंधन में बंधेंगे। हाल ही में सचिन तेंदुलकर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अर्जुन और सानिया की शादी का निमंत्रण दिया है। सानिया और सचिन तेंदुलकर की बेटी सारा तेंदुलकर के बीच काफी गहरी दोस्ती हैं और दोनों को कई बार साथ में देखा गया है।

कौन हैं सानिया चंडोक

सानिया मुंबई के प्रसिद्ध कारोबारी परिवार से ताल्लुक रखती हैं। वे जाने-माने उद्योगपति रवि घई की पोती हैं, जो ग्रेविस ग्रुप के चेयरमैन हैं। सानिया ने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से बिजनेस मैनेजमेंट की डिग्री ली है। सानिया एक क्वालिफाइड वेटरनरी टेक्नीशियन हैं और 2024 में वर्ल्डवाइड वेटरनरी सर्विस से डिप्लोमा हासिल किया। उन्होंने मुंबई में मिस्टर पॉज पेट स्पा एंड स्टोर एलएलपी नाम से एक लग्जरी पेट केयर है, पालतू जानवरों के लिए यह फर्म 2022 में शुरू की गई थी। मुंबई में इसके दो आउटलेट हैं।

मीडिया रिपोर्ट के मुताबकि सानिया चंडोक की शिक्षा लंदन से पूरी की है, जहां उनकी मुलाकात अर्जुन तेंदुलकर से हुई थी। वह पिछले काफी समय से तेंदुलकर परिवार की करीबी रही हैं और अब अर्जुन तेंदुलकर के साथ शादी के बंधन में बंधने जा रही हैं। विवाह की रस्में 3 मार्च 2026 से शुरू होंगी और मुख्य समारोह 5 मार्च 2026 को मुंबई में आयोजित होगा। सचिन तेंदुलकर ने हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और सोनिया गांधी को व्यक्तिगत रूप से आमंत्रित किया है

अर्जुन तेंदुलकर ने साल 2020-21 में अपने करियर की शुरुआत की थी। उन्होंने 2021 में मुंबई की टीम की ओर से टी20 डेब्यू किया। अर्जुन ने फर्स्ट क्लास और ल‍िस्ट ए डेब्यू गोवा की ओर साल 2022 में किया। आईपीएल में अर्जुन मुंबई इंडियंस के लिए खेलते हैं। उन्होंने 5 मैचों में 3 विकेट लिए थे। वर्षों तक मुंबई इंडियंस का हिस्सा रहने के बाद, अर्जुन को आईपीएल 2026 के मिनी-ऑक्शन से पहले लखनऊ सुपर जायंट्स में ट्रेड कर दिया गया है। वे इस सीजन में केएल राहुल की कप्तानी वाली टीम के लिए खेलते नजर आएंगे।

