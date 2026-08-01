कौन हैं रुमेश पथिरागे? नीरज चोपड़ा समेत बड़े-बड़े दिग्गजों को दी मात; क्रिकेट से है नाता

कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत की नीरज चोपड़ा से गोल्ड मेडल श्रीलंका के रुमेश पथिरागे ने छीना। उन्होंने सबसे लंबा थ्रो फेंककर बड़े-बड़े दिग्गजों को चौंकाया। उनका क्रिकेट से खास नाता है। आईए जानते हैं उनके बारे में।

कॉमनवेल्थ गेम्स के जैवलिन थ्रो में इस बार भारत के स्टार एथलीट नीरज चोपड़ा गोल्ड मेडल से चूक गए। नीरज को श्रीलंका के रुमेश पथिरागे ने छोटे-मोटे अंतर से नहीं बल्कि बड़े अंतर से मात दी। नीरज का जहां बेस्ट प्रयास 85.83 मीटर का था, वहीं श्रीलंका के इस युवा एथलीट ने 89.75 मीटर के सबसे लंबे थ्रो के साथ गोल्ड मेडल पर कब्जा जमाया। इस बार कॉमनवेल्थ गेम्स में इस श्रीलंकाई एथलीट ने नीरज के साथ-साथ मौजूदा वर्ल्ड चैंपियन केशोरन वालकॉट, मौजूदा ओलंपिक चैंपियन अरशद नदीम और पूर्व वर्ल्ड चैंपियन एंडरसन पीटर्स जैसे दिग्गजों को पीछे छोड़कर पूरे दुनिया को चौंकाया। ऐसे में हर कोई रुमेश पथिरागे के बारे में जानने को बेहद इच्छुक हैं। क्या आपको पता है रुमेश पथिरागे का क्रिकेट से भी खास नाता है?

बता दें, तेज हवाओं के बीच मुकाबला करते हुए, पथिरागे ने सिर्फ एक ही वैध थ्रो किया, लेकिन यह काफी था; नीरज ने 85.83 मीटर के थ्रो के साथ सिल्वर मेडल जीता, जबकि एक अन्य भारतीय यशवीर सिंह ने 85.41 मीटर के अपने नए पर्सनल बेस्ट के साथ ब्रॉन्ज मेडल पर कब्जा जमाया।

कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 जैवलिन परिणाम स्वर्ण पदक: रुमेश पथिरागे (श्रीलंका) - 89.75 मीटर

रजत पदक: नीरज चोपड़ा (भारत) - 85.83 मीटर

कांस्य पदक: यशवीर सिंह (भारत) - 85.41 मीटर

कौन हैं रुमेश पथिरागे? रुमेश पथिरागे श्रीलंका के एक जैवलिन थ्रोअर हैं, जिनका जन्म 21 मार्च 2003 को हुआ था। वे कलूतारा के रहने वाले हैं और उन्होंने 2012 में युवा खिलाड़ी के तौर पर क्रिकेट खेलना शुरू किया था। सेंट पीटर्स कॉलेज, कोलंबो की ओर से खेलते हुए किशोर उम्र में ही उनकी बॉलिंग स्पीड 134 किमी/घंटा मापी गई थी। उनके पिता डिस्कस और शॉट-पुट थ्रोअर थे; उन्हीं की सलाह पर उन्होंने डिस्कस थ्रो की प्रैक्टिस शुरू की और बाद में 2017 में सेंट पीटर्स कॉलेज में जैवलिन थ्रो करना शुरू किया।

क्रिकेट में मीडियम पेसर से जैवलिन थ्रोअर बने रुमेश, अपने कोच टोनी प्रसन्ना की देखरेख में ट्रेनिंग करते हैं। रुमेश ने पहले एक इंटरव्यू में 'द इंडियन एक्सप्रेस' को बताया था, "कोच टोनी ने ही मुझे जैवलिन (भाला फेंक) से परिचित कराया। वे हमेशा कहते हैं कि अगर मैं बेसिक चीजों में माहिर हो जाऊं और उन्हें सही तरीके से करूं, तो मुझे इसका फायदा जरूर मिलेगा। वे सिर्फ एक कोच नहीं हैं। वे मुझे न सिर्फ खेल के बारे में सिखाते हैं, बल्कि जिंदगी के बारे में भी सिखाते हैं।"

अपनी टीनेज में, रुमेश 130 किमी/घंटा की रफ्तार से बॉलिंग करते थे और एक बार U18 कैटेगरी में स्पीड गन पर 134 किमी/घंटा की रफ्तार भी दर्ज की थी। वे ईशान मलिंगा से पीछे दूसरे स्थान पर रहे थे, जो श्रीलंका और सनराइजर्स हैदराबाद के लिए खेलते हैं।