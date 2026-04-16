रसिक सलाम के साथ हुई नाइंसाफी का जिम्मेदार कौन? आंकड़ों में समझें क्यों थे वो POTM के हकदार

जोश हेजलवुड ने अपने 4 ओवर के कोटे में मात्र 20 रन खर्च कर 1 विकेट चटकाया था। वहीं दूसरी तरफ 26 साल के रसिक सलाम थे, जिन्होंने 4 ओवर में हेजलवुड से 4 रन ज्यादा 24 रन खर्च कर कर 4 विकेट चटकाए थे।

रजत पाटीदार की अगुवाई वाली रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने बुधवार, 15 अप्रैल की रात लखनऊ सुपर जाएंट्स को 5 विकेट से धूल चटाकर आईपीएल 2026 में अपना चौथा मुकाबला जीता। इस जीत के साथ आरसीबी की टीम पॉइंट्स टेबल में पहले पायदान पर पहुंच गई है। लखनऊ ने पहले बैटिंग करते हुए मात्र 146 रन बोर्ड पर लगाए थे। उनके बल्लेबाजों ने तो निराश किया ही, साथ ही आरसीबी के गेंदबाजों की तारीफ भी बनती हुई। कसी हुई लाइन लेथ के चलते उन्होंने लखनऊ के बल्लेबाजों को हाथ खोलने का मौका नहीं दिया। तीनों तेज गेंदबाजों -भुवनेश्वर कुमार, जोश हेजलवुड और रसिक सलाम- ने 7 से कम की इकॉमी से रन खर्च किए। भुवनेश्वर कुमार ने 2, हेजलवुड ने 1 तो 26 साल के भारतीय युवा तेज गेंदबाज रसिक सलामी ने 4 विकेट चटकाए।

आरसीबी ने विराट कोहली की 49 रनों की पारी के दम पर इस आसान से टारगेट को 15.1 ओवर में चेज कर लिया। हर कोई जानता था कि प्लेयर ऑफ द मैच आरसीबी के किसी गेंदबाज को मिलने वाला है, मगर जब यह अवॉर्ड ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज को मिला तो हर कोई हैरान हो गए।

ऐसा नहीं है कि हेजलवुड के प्रदर्शन में कमी थी, उन्होंने अपने 4 ओवर के कोटे में मात्र 20 रन खर्च कर 1 विकेट चटकाया था।

मगर दूसरी तरफ 26 साल के रसिक सलाम थे, जिन्होंने 4 ओवर में हेजलवुड से 4 रन ज्यादा 24 रन खर्च कर कर 4 विकेट चटकाए थे।

रसिक सलाम ने एलएसजी के एडन मारक्रम, अयुष बदोनी, मुकुल चौधरी और आवेश खान के विकेट चटकाए थे। वहीं हेजलवुड को निकोलस पूरन के रूप में एक सफलता मिली थी।

आंकड़ों में देखें जोश हेजलवुड और रसिक सलाम का LSG के खिलाफ प्रदर्शन जोश हेजलवुड और रसिक सलाम दोनों ही गेंदबाजों ने पावरप्ले में 2-2 ओवर गेंदबाजी की। वहीं हेजलवुड ने 1 ओवर मिडिल में तो एक डेथ में डाला। रसिक ने अपने बचे दोनों ओवर डेथ में डाले।

सबसे पहले जोश हेजलवुड की बात करें तो उन्होंने अपनी गेंदबाजी की शुरुआत पारी के दूसरे ओवर से की जिसमें 5 रन खर्च किए, इसमें एक डॉट बॉल शामिल थी। इसके बाद पावरप्ले में उन्होंने पांचवां ओवर डाला, जिसमें 1 रन खर्च कर 5 डॉट बॉल डाली।

पावरप्ले खत्म होने के बाद भी रजत पाटीदार ने उन्हें नहीं हटाया, क्योंकि वह शानदार गेंदबाजी कर रहे थे। 7वें ओवर में उन्होंने निकोलस पूरन का विकेट निकालते हुए मात्र 5 रन खर्च किए, इस दौरान उन्होंने 3 डॉट गेंदें डाली।

हेजलवुड ने आखिरी ओवर डेथ में डाला। 18वें ओवर में उनकी सुताई हुई, उन्होंने इस दौरान 11 रन खर्च किए, जिसमें 1 डॉट बॉल शामिल थी।

अब बात रसिक सलाम की करें तो उन्होंने अपनी गेंदबाजी की शुरुआत चौथे ओवर से की, अपने पहले ही ओवर में उन्होंने एडन मारक्रम का विकेट चटकाया। पावरप्ले में उन्हें दूसरी बार 6ठा ओवर डालने का मौका मिला। इस दौरान उन्होंने 2 रन खर्च किए जिसमें 4 डॉट बॉल शामिल थी।

रसिक सलाम को इसके बाद सीधा डेथ ओवर्स में गेंदबाजी मिली। हालांकि उनकी लय फिर भी बरकरार थी। 16वें ओवर में उन्होंने 6 रन खर्च कर एक और विकेट चटकाया, इस दौरान उन्होंने 2 डॉट बॉल डाली। वहीं 20वें और आखिरी ओवर में उन्होंने 7 रन खर्च कर दो विकेट चटकाए, इमें भी 2 डॉट गेंदें थी।

जोश हेजलवुड और रसिक सलाम में डॉट बॉल और रन खर्च करने में जरूर 19-20 का अंतर है, मगर जब बात विकेट की आती है तो रसिक सलाम उनसे काफी आगे हैं।

जोश हेजलवुड ने अपने 4 ओवर के कोटे में 10 डॉट बॉल डाली, वहीं रसिक सलाम ने 8।

जोश हेजलवुड- दूसरा ओवर 5 रन, एक डॉट बॉल, पांचवां ओवर 1 रन, 5 डॉट बॉल, 7वां ओवर 5 रन एक विकेट, 3 डॉट बॉल, 18वां ओवर 11 रन, 1 डॉट बॉल

रसिक सलाम- चौथा ओवर 10 रन, एक विकेट, 6ठा ओवर 2 रन, 4 डॉट बॉल, 16वां ओवर 6 रन एक विकेट, 2 डॉट बॉल, 20वां ओवर 7 रन दो विकेट, 2 डॉट बॉल

इन आंकड़ों से साफ होता है कि रसिक सलाम ही प्लेयर ऑफ द मैच बनने के असली हकदार थे।