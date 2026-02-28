होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

कौन हैं रेहान अहमद, जिन्होंने न्यूजीलैंड के मुंह से छीन ली जीत, क्या पाकिस्तान से है कोई कनेक्शन?

Feb 28, 2026 01:09 am ISTVimlesh Kumar Bhurtiya लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

विश्व कप सुपर-8 के अहम मुकाबले में 7 गेंदों में 19 रन बनाकर न्यूजीलैंड के मुंह से जीत छीन लेने वाले रेहान अहमद कौन हैं और उनका पाकिस्तान से क्या कनेक्शन है, आइए आज हम आपको इसके बारे में विस्तार से जानकारी देते हैं। साथ ही उनके क्रिकेटर करियर के बारे में इस रिपोर्ट में पूरा जानिए।

कौन हैं रेहान अहमद, जिन्होंने न्यूजीलैंड के मुंह से छीन ली जीत, क्या पाकिस्तान से है कोई कनेक्शन?

आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप 2026 के सुपर 8 मुकाबले में इंग्लैंड ने न्यूजीलैंड को 4 विकेट से रौंदकर सेमीफाइनल के समीकरणों को दिलचस्प बना दिया है। कोलंबो के आर. प्रेमदासा स्टेडियम में खेला गया यह मुकाबला न केवल इंग्लैंड के लिए महत्वपूर्ण था, बल्कि पाकिस्तान के सेमीफाइनल में पहुंचने के समीकरणों के लिए भी निर्णायक साबित हुआ। कीवी टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 159/7 का स्कोर बनाया था, जिसे इंग्लैंड ने 19.3 ओवर में 6 विकेट खोकर हासिल कर लिया। इस रोमांचक जीत के सबसे बड़े नायक 21 वर्षीय रेहान अहमद रहे, जिन्होंने अंतिम क्षणों में अपनी आक्रामक बल्लेबाजी से न केवल न्यूजीलैंड के जबड़े से जीत छीन ली, बल्कि पाकिस्तान की उम्मीदों को भी जिंदा रखा।

इंग्लैंड क्रिकेट के उभरते हुए सितारे

रेहान अहमद वर्तमान में इंग्लैंड क्रिकेट के उभरते हुए सितारे हैं। 13 अगस्त 2004 को नॉटिंघम में जन्मे रेहान एक प्रतिभाशाली लेग स्पिनिंग ऑलराउंडर हैं। उन्होंने महज 18 साल की उम्र में पाकिस्तान के खिलाफ अपना टेस्ट डेब्यू किया था और पदार्पण मैच में ही 5 विकेट लेकर विश्व रिकॉर्ड बनाने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बने थे। रेहान इंग्लैंड के लिए तीनों प्रारूपों (टेस्ट, वनडे और टी20) में खेलने वाले सबसे कम उम्र के पुरुष खिलाड़ी भी हैं। उनकी प्रतिभा का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उन्हें हाल ही में 2025 का 'प्रोफेशनल क्रिकेटर्स एसोसिएशन (PCA) मेन्स यंग प्लेयर ऑफ द ईयर' चुना गया है।

7 गेंदों में 19 रन बनाकर मैच पलट दिया

न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच में जब इंग्लैंड की टीम 117/6 पर संघर्ष कर रही थी और जीत मुश्किल लग रही थी, तब रेहान अहमद ने मैदान पर कदम रखा। उन्होंने महज 7 गेंदों में नाबाद 19 रनों की विस्फोटक पारी खेली, जिसमें 1 चौका और 2 छक्के शामिल थे। उन्होंने अनुभवी विल जैक्स (नाबाद 32) के साथ मिलकर अंतिम 16 गेंदों में 44 रनों की अविश्वसनीय साझेदारी की, जिससे मैच का पासा पूरी तरह पलट गया। बल्लेबाजी से पहले रेहान ने अपनी लेग स्पिन से 3 ओवर में 28 रन देकर रचिन रवींद्र और कोल मैककॉन्ची के 2 महत्वपूर्ण विकेट भी चटकाए। कीवी कप्तान मिचेल सेंटनर ने भी स्वीकार किया कि रेहान ने अपनी 'क्लास' दिखाई और वे स्पिन के खिलाफ बिल्कुल बेखौफ नजर आए।

ये भी पढ़ें:पाक को करना होगा चमत्कार, SL को इस अंतर से हराया तब मिलेगी सेमीफाइनल में एंट्री

पाकिस्तान से है ये खास कनेक्शन

जहां तक पाकिस्तान से उनके कनेक्शन का सवाल है, तो रेहान अहमद का नाता सीधा और बहुत गहरा है। रेहान पाकिस्तानी मूल के ब्रिटिश नागरिक हैं। उनके पिता, नईम अहमद, पाकिस्तान के मीरपुर के रहने वाले थे, जहां वे स्वयं एक तेज गेंदबाजी ऑलराउंडर के रूप में क्लब क्रिकेट खेलते थे। नईम 2001 में बेहतर जीवन की तलाश में इंग्लैंड चले गए थे, जहां उन्होंने टैक्सी ड्राइवर के रूप में काम किया। रेहान न केवल उर्दू समझते हैं, बल्कि वे अपने घर में मीरपुर की क्षेत्रीय बोली 'पोठवारी' भी बोल सकते हैं। यह एक दिलचस्प संयोग ही है कि पाकिस्तानी मूल के इस खिलाड़ी ने अपनी दिलेरी से न्यूजीलैंड को हराया और अपने पैतृक देश पाकिस्तान को टूर्नामेंट से बाहर होने से बचा लिया।

ये भी पढ़ें:इंग्लैंड ने NZ को 4 विकेट से रौंदा, जिंदा रखी पाकिस्तान के सेमीफाइनल की उम्मीदें

कप्तान ने की तारीफ

इंग्लैंड की इस शानदार जीत के बाद वे सुपर 8 चरण में अजेय रहे हैं और अब सेमीफाइनल के लिए पूरी तरह तैयार हैं। वहीं, न्यूजीलैंड की हार ने उनके सेमीफाइनल के सफर को अधर में लटका दिया है और अब उन्हें पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच होने वाले अगले मैच के परिणाम पर निर्भर रहना होगा। कप्तान हैरी ब्रूक ने रेहान की प्रशंसा करते हुए कहा कि उन्होंने मैच को न्यूजीलैंड से दूर कर दिया और टीम सही समय पर अपनी लय पकड़ रही है। रेहान अहमद की इस पारी ने साबित कर दिया है कि वे दबाव में बिखरने वाले नहीं, बल्कि निखरने वाले खिलाड़ी हैं और पाकिस्तान के समर्थक निश्चित रूप से उनके इस योगदान के लिए उन्हें दुआएं दे रहे होंगे।

ये भी पढ़ें:भारत का सेमीफाइनल मे पहुंचना पक्का मानिए, इडेन गार्डंस में WI के खिलाफ रिकॉर्ड..
Vimlesh Kumar Bhurtiya

लेखक के बारे में

Vimlesh Kumar Bhurtiya

विमलेश कुमार भुर्तिया (Vimlesh Kumar Bhurtiya): खेल पत्रकार

संक्षिप्त विवरण
विमलेश कुमार भुर्तिया पिछले 4 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है।

विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: विमलेश कुमार भुर्तिया भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक उभरता हुआ नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पिछले चार वर्षों से वह इसी संस्थान से जुड़े हुए हैं और डिजिटल मीडिया की गतिशीलता, कार्यशैली और प्रकृति को समझने का प्रयास किया है। उनका मानना है कि पाठक किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म की रीढ़ होता है ऐसे में उनके हितों को ध्यान में रखते हुए खबरों का प्रकाशन होना चाहिए। यह पत्रकारिता को जीवंत रखता है और जर्नलिज्म का मूल गुण भी यही है।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
विमलेश ने भारत के सबसे प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान से अपनी शिक्षा ग्रहण की है। वे 2021-22 बैच के भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली के छात्र रहे हैं। उन्होंने इस नामी संस्थान से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है। इसके बाद उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में ही मास्टर्स यानी (M.A) की डिग्री भी हासिल की है। इन्होंने अपना ग्रेजुएशन मध्य प्रदेश के नामचीन साइंस कॉलेजों में से एक होलकर साइंस कॉलेज से किया है। ग्रेजुएशन के दूसरे साल से ही विमलेश की दिलचस्पी साहित्य और पत्रकारिता की ओर जागृत होने लगी थी। यही कारण था कि ग्रेजुएशन के दिनों में ही उन्होंने दैनिक चैतन्यलोक नामक इंदौर की क्षेत्रीय पत्रिका में काम करना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद उन्होंने दैनिक भास्कर में बतौर कॉपी एडिटर ट्रेनिंग ली। उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के पत्रकारिता और जनसंचार विभाग से मास मीडिया में इंटर्नशिप की। विमलेश कुमार भुर्तिया को कंप्यूटर का भी अच्छा ज्ञान है। उन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा किया है।

खेल पत्रकारिता और पत्रकारिता का उद्देश्य
विमलेश खेल से जुड़ी तमाम तरह की स्टोरीज पाठकों तक पहुंचाते हैं, जिनमें तथ्यों की स्पष्टता होती है और सकारात्मक विश्लेषण भी शामिल होता है। ये क्रिकेट की दुनिया का अच्छा ज्ञान रखते हैं और राजनीति में गहरी दिलचस्पी है। राजनीति और क्रिकेट में घट रही घटनाओं का विश्लेषण करना उनकी तह तक जाना विमलेश को पसंद है। उनका मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी तथ्यपरकता (Fact-checking) है। चाहे वह चकाचौंध से भरा क्रिकेट जगत हो या अन्य खेल और खिलाड़ियों का जीवन। बतौर खेल पत्रकार यह कसौटी हर वक्त बनी रहनी चाहिए कि लेखन हमेशा प्रमाणिक हो। उनकी रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचित करना है, बल्कि उन्हें सही और सुरक्षित जानकारी के माध्यम से सशक्त बनाना भी है। पत्रकारिता का मुख्य उद्देश्य सूचना, शिक्षा और मनोरंजन होता है और इन्हीं उद्देश्यों को पूरा करना एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी होनी चाहिए।

और पढ़ें
T20 World Cup Icc T20 World Cup T20 World Cup 2026
लेटेस्ट क्रिकेट न्यूज, लाइव स्कोर, क्रिकेट शेड्यूल, T20 वर्ल्ड कप 2026, T20 वर्ल्ड कप 2026 शेड्यूल और T20 वर्ल्ड कप 2026 प्वाइंट टेबल की पूरी जानकारी और खिलाड़ियों के आंकड़े हिंदी में पढ़ने के लिए यहाँ क्लिक करें।