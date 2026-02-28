कौन हैं रेहान अहमद, जिन्होंने न्यूजीलैंड के मुंह से छीन ली जीत, क्या पाकिस्तान से है कोई कनेक्शन?
विश्व कप सुपर-8 के अहम मुकाबले में 7 गेंदों में 19 रन बनाकर न्यूजीलैंड के मुंह से जीत छीन लेने वाले रेहान अहमद कौन हैं और उनका पाकिस्तान से क्या कनेक्शन है, आइए आज हम आपको इसके बारे में विस्तार से जानकारी देते हैं। साथ ही उनके क्रिकेटर करियर के बारे में इस रिपोर्ट में पूरा जानिए।
आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप 2026 के सुपर 8 मुकाबले में इंग्लैंड ने न्यूजीलैंड को 4 विकेट से रौंदकर सेमीफाइनल के समीकरणों को दिलचस्प बना दिया है। कोलंबो के आर. प्रेमदासा स्टेडियम में खेला गया यह मुकाबला न केवल इंग्लैंड के लिए महत्वपूर्ण था, बल्कि पाकिस्तान के सेमीफाइनल में पहुंचने के समीकरणों के लिए भी निर्णायक साबित हुआ। कीवी टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 159/7 का स्कोर बनाया था, जिसे इंग्लैंड ने 19.3 ओवर में 6 विकेट खोकर हासिल कर लिया। इस रोमांचक जीत के सबसे बड़े नायक 21 वर्षीय रेहान अहमद रहे, जिन्होंने अंतिम क्षणों में अपनी आक्रामक बल्लेबाजी से न केवल न्यूजीलैंड के जबड़े से जीत छीन ली, बल्कि पाकिस्तान की उम्मीदों को भी जिंदा रखा।
इंग्लैंड क्रिकेट के उभरते हुए सितारे
रेहान अहमद वर्तमान में इंग्लैंड क्रिकेट के उभरते हुए सितारे हैं। 13 अगस्त 2004 को नॉटिंघम में जन्मे रेहान एक प्रतिभाशाली लेग स्पिनिंग ऑलराउंडर हैं। उन्होंने महज 18 साल की उम्र में पाकिस्तान के खिलाफ अपना टेस्ट डेब्यू किया था और पदार्पण मैच में ही 5 विकेट लेकर विश्व रिकॉर्ड बनाने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बने थे। रेहान इंग्लैंड के लिए तीनों प्रारूपों (टेस्ट, वनडे और टी20) में खेलने वाले सबसे कम उम्र के पुरुष खिलाड़ी भी हैं। उनकी प्रतिभा का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उन्हें हाल ही में 2025 का 'प्रोफेशनल क्रिकेटर्स एसोसिएशन (PCA) मेन्स यंग प्लेयर ऑफ द ईयर' चुना गया है।
7 गेंदों में 19 रन बनाकर मैच पलट दिया
न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच में जब इंग्लैंड की टीम 117/6 पर संघर्ष कर रही थी और जीत मुश्किल लग रही थी, तब रेहान अहमद ने मैदान पर कदम रखा। उन्होंने महज 7 गेंदों में नाबाद 19 रनों की विस्फोटक पारी खेली, जिसमें 1 चौका और 2 छक्के शामिल थे। उन्होंने अनुभवी विल जैक्स (नाबाद 32) के साथ मिलकर अंतिम 16 गेंदों में 44 रनों की अविश्वसनीय साझेदारी की, जिससे मैच का पासा पूरी तरह पलट गया। बल्लेबाजी से पहले रेहान ने अपनी लेग स्पिन से 3 ओवर में 28 रन देकर रचिन रवींद्र और कोल मैककॉन्ची के 2 महत्वपूर्ण विकेट भी चटकाए। कीवी कप्तान मिचेल सेंटनर ने भी स्वीकार किया कि रेहान ने अपनी 'क्लास' दिखाई और वे स्पिन के खिलाफ बिल्कुल बेखौफ नजर आए।
पाकिस्तान से है ये खास कनेक्शन
जहां तक पाकिस्तान से उनके कनेक्शन का सवाल है, तो रेहान अहमद का नाता सीधा और बहुत गहरा है। रेहान पाकिस्तानी मूल के ब्रिटिश नागरिक हैं। उनके पिता, नईम अहमद, पाकिस्तान के मीरपुर के रहने वाले थे, जहां वे स्वयं एक तेज गेंदबाजी ऑलराउंडर के रूप में क्लब क्रिकेट खेलते थे। नईम 2001 में बेहतर जीवन की तलाश में इंग्लैंड चले गए थे, जहां उन्होंने टैक्सी ड्राइवर के रूप में काम किया। रेहान न केवल उर्दू समझते हैं, बल्कि वे अपने घर में मीरपुर की क्षेत्रीय बोली 'पोठवारी' भी बोल सकते हैं। यह एक दिलचस्प संयोग ही है कि पाकिस्तानी मूल के इस खिलाड़ी ने अपनी दिलेरी से न्यूजीलैंड को हराया और अपने पैतृक देश पाकिस्तान को टूर्नामेंट से बाहर होने से बचा लिया।
कप्तान ने की तारीफ
इंग्लैंड की इस शानदार जीत के बाद वे सुपर 8 चरण में अजेय रहे हैं और अब सेमीफाइनल के लिए पूरी तरह तैयार हैं। वहीं, न्यूजीलैंड की हार ने उनके सेमीफाइनल के सफर को अधर में लटका दिया है और अब उन्हें पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच होने वाले अगले मैच के परिणाम पर निर्भर रहना होगा। कप्तान हैरी ब्रूक ने रेहान की प्रशंसा करते हुए कहा कि उन्होंने मैच को न्यूजीलैंड से दूर कर दिया और टीम सही समय पर अपनी लय पकड़ रही है। रेहान अहमद की इस पारी ने साबित कर दिया है कि वे दबाव में बिखरने वाले नहीं, बल्कि निखरने वाले खिलाड़ी हैं और पाकिस्तान के समर्थक निश्चित रूप से उनके इस योगदान के लिए उन्हें दुआएं दे रहे होंगे।
