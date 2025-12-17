कौन हैं मंगेश यादव? जो 2 दिन पहले डेब्यू करके IPL 2026 Auction में बन गए करोड़पति
मध्य प्रदेश के युवा बाएं हाथ के तेज गेंदबाज मंगेश यादव को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 5.20 करोड़ रुपये में खरीदा। मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 23 वर्षीय यादव के लिए सनराइजर्स हैदराबाद की बोली को पछाड़ दिया।
14 दिसंबर को डोमेस्टिक क्रिकेट में डेब्यू करने वाले लेफ्ट आर्म पेस ऑलरांउडर मंगेश यादव की किस्मत दो दिन बाद ही खुल गई। मंगेश यादव अपने प्रोफेशनल डेब्यू के कुछ ही घंटों के बाद करोड़पति बन गए। यहां तक कि दूसरा मुकाबला उन्होंने आईपीएल 2026 के ऑक्शन वाले दिन खेला। उस मैच में उनकी गेंदबाजी अच्छी नहीं थी, लेकिन फिर भी उनके लिए लगभग बेस प्राइस से साढ़े 17 गुना ज्यादा की बोली लग गई। 30 लाख की बेस प्राइस वाले खिलाड़ी पर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु यानी आरसीबी ने 5.20 करोड़ रुपये लुटाए।
23 साल के ऑलराउंडर मंगेश यादव मध्य प्रदेश के लिए घरेलू क्रिकेट खेलते हैं। 14 दिसंबर को वे सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के जरिए अपना प्रोफेशनल डेब्यू करने में सफल रहे। उस मैच में पंजाब जैसी मजबूत टीम के खिलाफ मंगेश ने 12 गेंदों में 28 रन बनाने में सफल रहे और गेंदबाजी में 3 ओवर में 38 रन जरूर लुटाए, लेकिन दो विकेट भी चटकाए। वहीं, ऑक्शन वाले दिन वे झारखंड के खिलाफ मुकाबला खेलने उतरे, जो लगातार मुकाबले जीतती आ रही थी। उस मैच में भी एक रन से झारखंड को जीत मिली। इस मैच में 4 ओवर में 47 रन दिए और एक विकेट हासिल किया।
इन आंकड़ों को देखकर आप भी कहेंगे कि भाई आरसीबी ने ज्यादा पैसे इस खिलाड़ी पर लुटा दिए, लेकिन अंडर 23 क्रिकेट के उनके आंकड़े लाजबाव थे। शायद यही आरसीबी के स्काउट्स ने देखा होगा। 8 मैचों में 18 विकेट इस पेसर ने लिए थे, जिनमें इकॉनमी रेट उनका 6 से कम का था और औसत 23.44 का था। एमपीटी20 लीग में भी उन्होंने कमाल की गेंदबाजी की थी। मंगेश यादव ने ग्वालियर में आयोजित एमपीटी20 लीग 2025 में ग्वालियर की टीम के लिए खेलते हुए 6 मैचों में 14 विकेट निकाले थे। इसी घरेलू प्रतिभा को आरसीबी ने पहचाना। हालांकि, मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के अलावा इस ऑलराउंडर के लिए सनराइजर्स हैदराबाद ने भी बोली लगाई, लेकिन आरसीबी ने 5 करोड़ और 20 लाख की रकम में मंगेश यादव को अपने साथ जोड़ लिया। वे विराट कोहली वाली टीम में खेलते हुए नजर आएंगे।
कौन हैं मंगेश यादव?
भले ही मध्य प्रदेश के लिए वे प्रोफेशनल क्रिकेट खेल रहे हैं, लेकिन मंगेश यादव का जन्म उत्तर प्रदेश के मऊ में हुआ था। आईपीएल 2026 के ऑक्शन में उनकी बेस प्राइस 30 लाख रुपये थी। उन्होंने सोच रखा होगा कि शायद ही उनको कोई टीम खरीदे और खरीदेगी तो बेस प्राइस से ज्यादा उनको नहीं देगी। हालांकि, जैसे ही वे ऑक्शन में अंडर द हैमर आए तो उन्हें कई टीमों ने हाथों हाथ लिया और कई टीमों के बीच उन्हें अपनी टीम में शामिल करने के लिए होड़ लगी। आखिर वे आरसीबी से जुड़े।