कौन हैं IPL ऑक्शन कराने वाली मल्लिका सागर? चलाएंगी 369 खिलाड़ियों की किस्मत पर हथौड़ा

संक्षेप: Who is Mallika Sagar- आईपीएल ऑक्शन 2026 शुरू होने में अब महज कुछ ही घंटों का समय रह गया है, इससे पहले आप मल्लिका सागर के बारे में जान लीजिए, जिनका हथौड़े 369 खिलाड़ियों की किस्मत पर चलने वाला है।

Who is Mallika Sagar- आईपीएल ऑक्शन 2026 का मंच सज चुका है। आज यानी मंगलवार 17 सितंबर को 369 खिलाड़ियों की किस्मत का फैसला आबू धाबी के एतिहाद एरिना में होने वाला है। इस ऑक्शन से पहले आप मल्लिका सागर के बारे में जान लीजिए, जिनके हाथौड़े के नीचे इन खिलाड़ियों की किस्मत का फैसला होगा। बता दें, मल्लिका सागर आईपीएल 2026 की ऑक्शनीयर हैं, जो सभी फ्रेंचाइजियों के सामने खिलाड़ियों की दिलचस्प बोली लगवाएंगी। कई फैंस के लिए, कमरे में उनकी मौजूदगी मॉडर्न IPL ऑक्शन अनुभव का हिस्सा बन गई है। फिर भी, उनके शांत स्वभाव के पीछे एक ऐसी यात्रा छिपी है जो असामान्य और जबरदस्त है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

कौन हैं मल्लिका सागर? 1975 में मुंबई में जन्मी सागर ने एक ऐसा अनोखा करियर बनाया है जो दो पारंपरिक रूप से अलग-अलग दुनियाओं को जोड़ता है - फाइन आर्ट और एलीट स्पोर्ट्स ऑक्शन। बिजनेस-माइंडेड परिवार में पली-बढ़ी, ऑक्शनिंग के प्रति उनका आकर्षण अप्रत्याशित रूप से शुरू हुआ, जिसकी शुरुआत एक ऐसी किताब से हुई जिसमें एक महिला ऑक्शनर मुख्य किरदार थी। उस शुरुआती प्रेरणा ने आखिरकार उन्हें एक ऐसे रास्ते पर ला खड़ा किया, जिस पर भारत में बहुत कम लोग चले थे।

सागर की पढ़ाई का सफर उन्हें मुंबई से कनेक्टिकट ले गया, जिसके बाद उन्होंने फिलाडेल्फिया के ब्रायन मावर कॉलेज से आर्ट हिस्ट्री में डिग्री हासिल की। ​​2001 में, उन्होंने सोथबीज लंदन में अपना प्रोफेशनल करियर शुरू किया, जहाx उन्होंने भारतीय और साउथ एशियाई कला में गहरी विशेषज्ञता हासिल की। ​​उनकी तरक्की बहुत तेज और ऐतिहासिक थी। 26 साल की उम्र में, वह न्यूयॉर्क में क्रिस्टीज की पहली भारतीय महिला नीलामीकर्ता बनीं, जो मॉडर्न और कंटेम्पररी भारतीय कला में स्पेशलिस्ट थीं - यह एक ऐतिहासिक उपलब्धि थी जिसने उन्हें ग्लोबल नीलामी सर्किट में पहचान दिलाई।

सालों का इंटरनेशनल अनुभव हासिल करने के बाद, सागर मुंबई लौट आईं और पुंडोले आर्ट गैलरी जैसे जाने-माने संस्थानों के साथ मिलकर काम किया। कला की दुनिया में उनकी सफलता ने स्पोर्ट्स ऑक्शन में आसानी से कदम रखने का रास्ता बनाया, जहां उनकी साफ सोच, सटीकता और अधिकार जल्दी ही सबसे अलग दिखे।

टर्निंग पॉइंट 2021 में आया जब उन्हें प्रो कबड्डी लीग में पहली महिला ऑक्शनर नियुक्त किया गया, जिससे उन्होंने पुरुषों के दबदबे वाले क्षेत्र में एक और पुरानी बाधा को तोड़ा। दो साल बाद, उन्हें पहले महिला प्रीमियर लीग ऑक्शन को आयोजित करने की जिम्मेदारी सौंपी गई, जिससे भारतीय खेल में उनका बढ़ता प्रभाव और मजबूत हुआ।